Guinness Pro14 Fixtures 2018-19

Here are all the Guinness Pro14 fixtures for the new campaign and results will be updated during the season…

Round 1

Fri 31 Aug Cardiff Blues v Leinster (7.35pm)

Fri 31 Aug Ospreys v Edinburgh (7.35pm)

Fri 31 Aug Zebre v Southern Kings (7.35pm)

Sat 1 Sep Connacht v Glasgow (3pm)

Sat 1 Sep Munster v Cheetahs (5.15pm)

Sat 1 Sep Ulster v Scarlets (5.15pm)

Sat 1 Sep Dragons v Benetton (7.35pm)

Round 2

Fri 7 Sep Glasgow v Munster (7.35pm)

Fri 7 Sep Ulster v Edinburgh (7.35pm)

Sat 8 Sep Dragons v Southern Kings (3pm)

Sat 8 Sep Connacht v Zebre (5.15pm)

Sat 8 Sep Ospreys v Cheetahs (5.30pm)

Sat 8 Sep Scarlets v Leinster (7.35pm)

Sat 8 Sep Benetton v Cardiff Blues (7.35pm)

Round 3

Fri 14 Sep Edinburgh v Connacht (7.35pm)

Fri 14 Sep Munster v Ospreys (7.35pm)

Sat 15 Sep Leinster v Dragons (5.15pm)

Sat 15 Sep Scarlets v Benetton (5.15pm)

Sat 15 Sep Cheetahs v Glasgow (6.30pm)

Sat 15 Sep Zebre v Cardiff Blues (7.35pm)

Sun 16 Sep Southern Kings v Ulster (1.15pm)

Round 4

Fri 21 Sep Cheetahs v Ulster (6.15pm)

Fri 21 Sep Cardiff Blues v Munster (7.35pm)

Sat 22 Sep Southern Kings v Glasgow (2pm)

Sat 22 Sep Connacht v Scarlets (5.15pm)

Sat 22 Sep Dragons v Zebre (5.15pm)

Sat 22 Sep Leinster v Edinburgh (7.35pm)

Sat 22 Sep Ospreys v Benetton (7.35pm)

Round 5

Fri 28 Sep Cardiff Blues v Cheetahs (7.35pm)

Fri 28 Sep Edinburgh v Benetton (7.35pm)

Sat 29 Sep Zebre v Ospreys (3pm)

Sat 29 Sep Connacht v Leinster (5.15pm)

Sat 29 Sep Scarlets v Southern Kings (6.30pm)

Sat 29 Sep Glasgow v Dragons (7.35pm)

Sat 29 Sep Munster v Ulster (7.35pm)

Round 6

Fri 5 Oct Edinburgh v Cheetahs (7.35pm)

Fri 5 Oct Glasgow v Zebre (7.35pm)

Fri 5 Oct Ulster v Connacht (7.35pm)

Sat 6 Oct Scarlets v Ospreys (3pm)

Sat 6 Oct Dragons v Cardiff Blues (5.15pm)

Sat 6 Oct Leinster v Munster (6pm)

Sat 6 Oct Benetton v Southern Kings (7pm)

Round 7

26/27 Oct Ospreys v Connacht

Fri 26 Oct Southern Kings v Scarlets (6pm)

Fri 26 Oct Zebre v Edinburgh (7pm)

Fri 26 Oct Ulster v Dragons (7.55pm)

Sat 27 Oct Benetton v Leinster (3pm)

Sat 27 Oct Munster v Glasgow (5.15pm)

Sat 27 Oct Cheetahs v Cardiff Blues (6.15pm)

Round 8

Fri 2 Nov Edinburgh v Scarlets (7.35pm)

Fri 2 Nov Ospreys v Glasgow (7.35pm)

Sat 3 Nov Benetton v Ulster (3pm)

Sat 3 Nov Connacht v Dragons (5.15pm)

Sun 4 Nov Southern Kings v Leinster (12.45am)

Sun 4 Nov Cardiff Blues v Zebre (2.45pm)

Sun 4 Nov Cheetahs v Munster (2.45pm)

Round 9

Fri 23 Nov Glasgow v Cardiff Blues (7.35pm)

Fri 23 Nov Leinster v Ospreys (7.35pm)

Fri 23 Nov Scarlets v Ulster (7.35pm)

Sat 24 Nov Cheetahs v Benetton (12.30am)

Sun 25 Nov Southern Kings v Connacht (1pm)

Sun 25 Nov Zebre v Munster (3.30pm)

Sun 25 Nov Dragons v Edinburgh (5.30pm)

Round 10

Fri 30 Nov Munster v Edinburgh (7.35pm)

Fri 30 Nov Ospreys v Zebre (7.35pm)

Sat 1 Dec Cheetahs v Connacht (3pm)

Sat 1 Dec Ulster v Cardiff Blues (3pm)

Sat 1 Dec Dragons v Leinster (5.15pm)

Sat 1 Dec Glasgow v Scarlets (5.15pm)

Sat 1 Dec Southern Kings v Benetton (5.15pm)

Round 11

Fri 21 Dec Ulster v Munster (7.35pm)

Sat 22 Dec Zebre v Benetton (tbc)

Sat 22 Dec Ospreys v Scarlets (3pm)

Sat 22 Dec Cardiff Blues v Dragons (5.15pm)

Sat 22 Dec Edinburgh v Glasgow (5.15pm)

Sat 22 Dec Leinster v Connacht (7.45pm)

Sat 19 Jan Southern Kings v Cheetahs (tbc)

Round 12

Fri 28 Dec Connacht v Ulster (7.35pm)

Sat 29 Dec Benetton v Zebre (tbc)

Sat 29 Dec Glasgow v Edinburgh (3pm)

Sat 29 Dec Munster v Leinster (5.15pm)

Sat 29 Dec Scarlets v Cardiff Blues (5.15pm)

Sun 30 Dec Dragons v Ospreys (3pm)

Sat 2 Feb Cheetahs v Southern Kings (2pm)

Round 13

4/5 Jan Ospreys v Cardiff Blues

Sat 5 Jan Benetton v Glasgow (2pm)

Sat 5 Jan Leinster v Ulster (5.15pm)

Sat 5 Jan Scarlets v Dragons (5.15pm)

Sat 5 Jan Connacht v Munster (7.35pm)

Sat 5 Jan Edinburgh v Southern Kings (7.35pm)

Sun 6 Jan Zebre v Cheetahs (1pm)

Round 14

Fri 25 Jan Glasgow v Ospreys (7.35pm)

Fri 25 Jan Leinster v Scarlets (7.35pm)

Fri 25 Jan Ulster v Benetton (7.35pm)

Sat 26 Jan Cheetahs v Zebre (1pm)

Sat 26 Jan Dragons v Munster (3pm)

Sat 26 Jan Southern Kings v Edinburgh (3.15pm)

Sat 26 Jan Cardiff Blues v Connacht (5.15pm)

Round 15

15/16 Feb Ospreys v Ulster

Fri 15 Feb Edinburgh v Dragons (7.35pm)

Fri 15 Feb Munster v Southern Kings (7.35pm)

Sat 16 Feb Zebre v Leinster (3pm)

Sat 16 Feb Benetton v Scarlets (5.15pm)

Sat 16 Feb Connacht v Cheetahs (5.30pm)

Sat 16 Feb Cardiff Blues v Glasgow (7.35pm)

Round 16

Fri 22 Feb Glasgow v Connacht (7.35pm)

Fri 22 Feb Ospreys v Munster (7.35pm)

Fri 22 Feb Leinster v Southern Kings (7.55pm)

Sat 23 Feb Benetton v Dragons (1pm)

Sat 23 Feb Edinburgh v Cardiff Blues (7.35pm)

Sat 23 Feb Ulster v Zebre (7.35pm)

Sun 24 Feb Scarlets v Cheetahs (tbc)

Round 17

Fri 1 Mar Leinster v Cheetahs (7.35pm)

Sat 2 Mar Connacht v Ospreys (2.45pm)

Sat 2 Mar Benetton v Edinburgh (3pm)

Sat 2 Mar Scarlets v Munster (5pm)

Sat 2 Mar Zebre v Glasgow (5.15pm)

Sat 2 Mar Cardiff Blues v Southern Kings (7.35pm)

Sun 3 Mar Dragons v Ulster (3pm)

Round 18

22/23 Mar Cardiff Blues v Scarlets

22/23 Mar Connacht v Benetton

22/23 Mar Edinburgh v Leinster

22/23 Mar Glasgow v Cheetahs

22/23 Mar Munster v Zebre

22/23 Mar Ospreys v Dragons

22/23 Mar Ulster v Southern Kings

Round 19

5/6 Apr Cheetahs v Ospreys

5/6 Apr Glasgow v Ulster

5/6 Apr Leinster v Benetton

5/6 Apr Munster v Cardiff Blues

5/6 Apr Scarlets v Edinburgh

5/6 Apr Southern Kings v Dragons

5/6 Apr Zebre v Connacht

Round 20

12/13 Apr Benetton v Munster

12/13 Apr Cheetahs v Dragons

12/13 Apr Connacht v Cardiff Blues

12/13 Apr Edinburgh v Ulster

12/13 Apr Leinster v Glasgow

12/13 Apr Scarlets v Zebre

12/13 Apr Southern Kings v Ospreys

Round 21

26/27 Apr Cardiff Blues v Ospreys

26/27 Apr Cheetahs v Southern Kings

26/27 Apr Dragons v Scarlets

26/27 Apr Edinburgh v Glasgow

26/27 Apr Munster v Connacht

26/27 Apr Ulster v Leinster

26/27 Apr Zebre v Benetton

Play-offs

3/4 May

Semi-finals

17/18 May

Final

Saturday 25 May (Celtic Park)

Fixtures are subject to change.

Guinness Pro14 Results 2017-18



Round 1

Fri 1 Sept Munster 34-3 Treviso

Fri 1 Sept Cardiff Blues 10-20 Edinburgh

Fri 1 Sept Ulster 42-19 Cheetahs

Sat 2 Sept Ospreys 22-13 Zebre

Sat 2 Sept Dragons 16-39 Leinster

Sat 2 Sept Scarlets 57-10 Southern Kings

Sat 2 Sept Connacht 12-18 Glasgow

Round 2

Fri 8 Sept Leinster 37-9 Cardiff Blues

Fri 8 Sept Edinburgh 35-18 Dragons

Sat 9 Sept Glasgow 31-10 Ospreys

Sat 9 Sept Treviso 14-21 Ulster

Sat 9 Sept Munster 51-18 Cheetahs

Sat 9 Sept Connacht 32-10 Southern Kings

Sat 9 Sept Zebre 10-41 Scarlets

Round 3

Fri 15 Sept Dragons 21-8 Connacht



Fri 15 Sept Edinburgh 17-20 Treviso



Fri 15 Sept Ulster 27-20 Scarlets

Sat 16 Sept Southern Kings 10-31 Leinster

Sat 16 Sept Ospreys 16-21 Munster

Sat 16 Sept Cheetahs 54-39 Zebre

Sat 16 Sept Cardiff Blues 19-20 Glasgow

Round 4

Fri 22 Sept Cheetahs 38-19 Leinster



Fri 22 Sept Glasgow 37-10 Munster



Fri 22 Sept Treviso 16-6 Ospreys



Fri 22 Sept Ulster 52-25 Dragons



Sat 23 Sept Connacht 15-17 Cardiff Blues



Sat 23 Sept Southern Kings 17-43 Zebre



Sat 23 Sept Scarlets 28-8 Edinburgh



Round 5

Fri 29 Sept Glasgow 37-21 Treviso



Fri 29 Sept Cheetahs 44-25 Ospreys



Fri 29 Sept Leinster 21-13 Edinburgh

Fri 29 Sept Scarlets 36-27 Connacht

Sat 30 Sept Munster 39-16 Cardiff Blues

Sat 30 Sept Zebre 27-23 Ulster

Sat 30 Sept Dragons 29-13 Southern Kings

Round 6

Fri 6 Oct Edinburgh 16-15 Zebre



Fri 6 Oct Cardiff Blues 43-29 Dragons

Fri 6 Oct Cheetahs 26-29 Glasgow

Fri 6 Oct Ulster 16-8 Connacht

Sat 7 Oct Leinster 23-17 Munster

Sat 7 Oct Treviso 31-3 Southern Kings



Sat 7 Oct Ospreys 18-19 Scarlets



Round 7

Fri 27 Oct Connacht 20-16 Munster

Fri 27 Oct Glasgow 43-13 Southern Kings



Fri 27 Oct Ospreys 28-14 Dragons

Sat 28 Oct Treviso 13-24 Edinburgh



Sat 28 Oct Ulster 10-25 Leinster

Sat 28 Oct Zebre 23-24 Cheetahs



Sat 28 Oct Scarlets 30-17 Cardiff Blues

Round 8

Fri 3 Nov Munster 49-6 Dragons



Fri 3 Nov Glasgow 31-21 Leinster



Fri 3 Nov Scarlets 20-8 Treviso



Sat 4 Nov Southern Kings 36-43 Ulster



Sat 4 Nov Edinburgh 37-10 Ospreys



Sat 4 Nov Cardiff Blues 37-8 Zebre



Sat 4 Nov Connacht 23-15 Cheetahs



Round 9

Fri 24 Nov Cheetahs 33-13 Edinburgh



Fri 24 Nov Ulster 23-22 Treviso

Fri 24 Nov Cardiff Blues 36-30 Connacht



Fri 24 Nov Leinster 54-10 Dragons

Sun 26 Nov Ospreys 6-47 Glasgow



Sun 26 Nov Zebre 19-36 Munster

Sun 26 Nov Southern Kings 30-34 Scarlet

Round 10

Fri 1 Dec Southern Kings 21-48 Edinburgh

Fri 1 Dec Glasgow 40-16 Cardiff Blues

Fri 1 Dec Dragons 32-32 Ulster

Sat 2 Dec Zebre 24-10 Connacht

Sat 2 Dec Treviso 10-36 Leinster

Sat 2 Dec Munster 36-10 Ospreys

Sat 2 Dec Cheetahs 28-21 Scarlets

Round 11

Sat 23 Dec Treviso 27-14 Zebre



Sat 23 Dec Edinburgh 18-17 Glasgow

Sat 23 Dec Connacht 44-16 Ulster

Tue 26 Dec Dragons 17-22 Cardiff Blues

Tue 26 Dec Munster 24-34 Leinster

Tue 26 Dec Scarlets 12-9 Ospreys

Sat 13 Jan Southern Kings v Cheetahs (4)

Round 12

Sat 30 Dec Zebre 16-20 Treviso



Sat 30 Dec Glasgow 17-0Edinburgh

Sun 31 Dec Cardiff Blues 11-14 Scarlets

Sun 31 Dec Dragons 9-22 Ospreys

Mon 1 Jan Leinster 21-18 Connacht

Mon 1 Jan Ulster 24-17 Munster

Sat 20 Jan Cheetahs v Southern Kings (4)

Round 13

Fri 5 Jan Scarlets 47-13 Dragons

Fri 5 Jan Edinburgh 37-7 Southern Kings

Sat 6 Jan Treviso 27-21 Cheetahs



Sat 6 Jan Ospreys 29-28 Cardiff Blues

Sat 6 Jan Zebre 20-40 Glasgow

Sat 6 Jan Leinster 38-7 Ulster

Sat 6 Jan Munster 39-13 Connacht

Round 14

Fri 9 Feb Connacht 26-15 Ospreys



Fri 9 Feb Dragons 15-15 Glasgow



Fri 9 Feb Edinburgh 29-24 Leinster



Fri 9 Feb Ulster 59-10 Southern Kings

Sat 10 Feb Cardiff Blues 25-20 Cheetahs

Sat 10 Feb Munster 33-5 Zebre



Sun 11 Feb Treviso 22-12 Scarlets

Round 15

Fri 16 Feb Ospreys 26-12 Southern Kings

Fri 16 Feb Connacht 11-19 Zebre

Fri 16 Feb Glasgow 37-23 Cheetahs

Fri 16 Feb Ulster 16-17 Edinburgh

Sat 17 Feb Leinster 20-13 Scarlets

Sat 17 Feb Cardiff Blues 25-18 Munster



Sun 18 Feb Dragons 15-18 Treviso



Round 16

Fri 23 Feb Dragons 12-25 Edinburgh



Fri 23 Feb Munster 21-10 Glasgow

Fri 23 Feb Leinster 64-7 Southern Kings

Sat 24 Feb Treviso 19-22 Connacht

Sat 24 Feb Ospreys 27-26 Cheetahs



Sat 24 Feb Scarlets 34-10 Ulster



Sun 25 Feb Zebre 7-10 Cardiff Blues



Round 17

Fri 2 Mar Southern Kings 45-13 Dragons

Sat 3 Mar Cheetahs 26-25 Connacht

Sat 3 Mar Zebre v Ospreys Postponed

Fri 9 Mar Scarlets 10-10 Leinster

Fri 16 Mar Cardiff Blues 31-25 Treviso



Fri 16 Mar Edinburgh 12-6 Munster



20-22 Apr Ulster v Glasgow Postponed



Round 18

Fri 23 Mar Connacht 22-29 Edinburgh



Fri 23 Mar Dragons 17-29 Cheetahs



Fri 23 Mar Glasgow 68-7 Zebre



Sat 24 Mar Southern Kings 35-36 Treviso



Sat 24 Mar Cardiff Blues 35-17 Ulster



Sat 24 Mar Munster 19-7 Scarlets



Sat 24 Mar Ospreys 32-18 Leinster



Round 19

Fri 6 Apr Edinburgh 20-32 Ulster



Fri 6 Apr Ospreys 39-10 Connacht



Sat 7 Apr Leinster 41-6 Zebre



Sat 7 Apr Cheetahs 29-27 Cardiff Blues



Sat 7 Apr Scarlets 26-8 Glasgow



Sat 7 Apr Treviso 29-27 Dragons



Sat 7 Apr Southern Kings 22-39 Munster



Round 20

Fri 13 Apr Cheetahs 17-19 Munster



Fri 13 Apr Glasgow 35-22 Connacht



Fri 13 Apr Ulster 8-0 Ospreys



Sat 14 Apr Edinburgh 52-14 Scarlets



Sat 14 Apr Zebre 34-32 Dragons



Sat 14 Apr Southern Kings 12-45 Cardiff Blues



Sat 14 Apr Leinster 15-17 Treviso



Round 17 (rearranged games)



Sat 21 Apr Ulster 36-15 Glasgow



Sat 21 Apr Zebre 37-14 Ospreys

Round 21

Sat 28 Apr Southern Kings 20-29 Cheetahs



Sat 28 Apr Connacht 47-10 Leinster



Sat 28 Apr Dragons 8-33 Scarlets



Sat 28 Apr Treviso 17-22 Zebre



Sat 28 Apr Cardiff Blues 23-26 Ospreys



Sat 28 Apr Munster 24-24 Ulster



Sat 28 Apr Edinburgh 24-19 Glasgow



Play-offs

Sat 5 May Munster 20-16 Edinburgh



Sat 5 May Scarlets 43-8 Cheetahs



Semi-finals

Fri 18 May Glasgow 13-28 Scarlets

Sat 19 May Leinster 16-15 Munster

Champions Cup Play-off



Sun 20 May Ulster 35-17 Ospreys (3.05pm)

Final

Saturday 26 May Leinster 40-32 Scarlets (6pm, Aviva Stadium)