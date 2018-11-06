Women’s Six Nations Fixtures 2019

Women's Six Nations fixtures

Women’s Six Nations Fixtures 2018

As ever the excellent Women’s Six Nations tournament takes place along side the mens Six Nations championship.

For those who are fans of the Women’s game there are some excellent opportunities to watch the action as it sits alongside many of the mens games.

Take a look at the full schedule for the 2019 tournament below.

Women’s Six Nations Fixtures 2019

ROUND ONE

Friday 1 February          Ireland vs England (5.00pm, Energia Park), Live on Sky Sports

Friday 1 February          Scotland vs Italy (7.35pm, Scotstoun Stadium)

Saturday 2 February     France vs Wales (9.00pm, Stadium GGL)

ROUND TWO

Friday 8 February           Scotland vs Ireland (7.35pm, Scotstoun Stadium)

Saturday 9 February      Italy vs Wales (8.00pm, Lecce)

Sunday 10 February      England vs France (12.45pm, Castle Park), Live on Sky Sports

ROUND THREE

Saturday 23 February    Italy vs Ireland (7.30pm, Stadio Lafranchi)

Saturday 23 February    France vs Scotland (9.00pm, Stadium Metropole)

Sunday 24 February      Wales vs England (12.30pm, Cardiff Arms Park), Live on Sky Sports

ROUND FOUR

Friday 8 March              Scotland vs Wales (7.35pm, Scotstoun Stadium)

Saturday 9 March         England vs Italy (12.05pm, Sandy Park) Live on Sky Sports

Saturday 9 March         Ireland vs France (7.00pm, Energia Park)

ROUND FIVE

Saturday 16 March       England vs Scotland (7.30, Twickenham Stadium) Live on Sky Sports

Sunday 17 March          Wales vs Ireland (1.30pm, Cardiff Arms Park)

Sunday 17 March          Italy vs France (2.30pm, Stadio Plebiscito)

Women’s Six Nations Results 2018

ROUND ONE

Friday 2 February           Wales 18-17 Scotland

Saturday 3 February      France 24-0 Ireland

Sunday 4 February         Italy 7-42 England

ROUND TWO

Saturday 10 February    England 52-0 Wales

Saturday 10 February    Scotland 3-26 France

Sunday 11 February      Ireland 21-8 Italy

ROUND THREE

Friday 23 February       Scotland 8-43 England

Saturday 24 February   France 57-0 Italy

Sunday 25 February     Ireland 35-12 Wales

ROUND FOUR

Saturday 10 March      France 18-17 England

Sunday 11 March       Wales 15-22 Italy

Sunday 11 March        Ireland 12-15 Scotland

ROUND FIVE

Friday 16 March         England 33-11 Ireland

Friday 16 March        Wales 3-38 France

Sunday 18 March      Italy 26-12 Scotland

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