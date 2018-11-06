Women’s Six Nations Fixtures 2018
As ever the excellent Women’s Six Nations tournament takes place along side the mens Six Nations championship.
For those who are fans of the Women’s game there are some excellent opportunities to watch the action as it sits alongside many of the mens games.
Take a look at the full schedule for the 2019 tournament below.
Women’s Six Nations Fixtures 2019
ROUND ONE
Friday 1 February Ireland vs England (5.00pm, Energia Park), Live on Sky Sports
Friday 1 February Scotland vs Italy (7.35pm, Scotstoun Stadium)
Saturday 2 February France vs Wales (9.00pm, Stadium GGL)
ROUND TWO
Friday 8 February Scotland vs Ireland (7.35pm, Scotstoun Stadium)
Saturday 9 February Italy vs Wales (8.00pm, Lecce)
Sunday 10 February England vs France (12.45pm, Castle Park), Live on Sky Sports
ROUND THREE
Saturday 23 February Italy vs Ireland (7.30pm, Stadio Lafranchi)
Saturday 23 February France vs Scotland (9.00pm, Stadium Metropole)
Sunday 24 February Wales vs England (12.30pm, Cardiff Arms Park), Live on Sky Sports
ROUND FOUR
Friday 8 March Scotland vs Wales (7.35pm, Scotstoun Stadium)
Saturday 9 March England vs Italy (12.05pm, Sandy Park) Live on Sky Sports
Saturday 9 March Ireland vs France (7.00pm, Energia Park)
ROUND FIVE
Saturday 16 March England vs Scotland (7.30, Twickenham Stadium) Live on Sky Sports
Sunday 17 March Wales vs Ireland (1.30pm, Cardiff Arms Park)
Sunday 17 March Italy vs France (2.30pm, Stadio Plebiscito)
Women’s Six Nations Results 2018
ROUND ONE
Friday 2 February Wales 18-17 Scotland
Saturday 3 February France 24-0 Ireland
Sunday 4 February Italy 7-42 England
ROUND TWO
Saturday 10 February England 52-0 Wales
Saturday 10 February Scotland 3-26 France
Sunday 11 February Ireland 21-8 Italy
ROUND THREE
Friday 23 February Scotland 8-43 England
Saturday 24 February France 57-0 Italy
Sunday 25 February Ireland 35-12 Wales
ROUND FOUR
Saturday 10 March France 18-17 England
Sunday 11 March Wales 15-22 Italy
Sunday 11 March Ireland 12-15 Scotland
ROUND FIVE
Friday 16 March England 33-11 Ireland
Friday 16 March Wales 3-38 France
Sunday 18 March Italy 26-12 Scotland
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