Rugby World Cup pool stage referees

The officials have been named for the pool stage of the World Cup

The referees, assistant referees and TMOs for the World Cup pool stage have been announced by World Rugby.

South Africa’s Jaco Peyper will look after the opening match between France and New Zealand. Other experienced referees will also take the whistle in the pool stage such as Wayne Barnes and Nic Berry.

There are four referees making their World Cup debuts though with Ireland’s Andrew Brace, Georgia’s Nika Amashukeli and England’s Matthew Carley and Karl Dickson taking their bows.

Here is the full list of pool stage referees:

Full list of referees in the pool stage

France v New Zealand (Stade de France; Friday 8 September)

Referee: Jaco Peyper (South Africa)

Assistant referee 1: Karl Dickson (England)

Assistant Referee 2: Christophe Ridley (England)

TMO: Tom Foley (England)

Italy v Namibia (Stade Geoffroy-Guichard, Saturday 9 September)

Referee: Andrew Brace (Ireland)

Assistant Referee 1: Paul Williams (New Zealand)

Assistant Referee 2: Chris Busby (Ireland)

TMO: Joy Neville (Ireland)

Ireland v Romania (Stade de Bordeaux, Saturday 9 September)

Referee: Nika Amashukeli (Georgia)

Assistant Referee 1: Wayne Barnes (England)

Assistant Referee 2: Andrea Piardi (Italy)

TMO: Brendon Pickerill (New Zealand)

Australia v Georgia (Stade de France, Saturday 9 September)

Referee: Luke Pearce (England)

Assistant Referee 1: James Doleman (New Zealand)

Assistant Referee 2: Craig Evans (Wales)

TMO: Brian MacNeice (Ireland)

England v Argentina (Stade de Marseille, Saturday 9 September)

Referee: Mathieu Raynal (France)

Assistant Referee 1: Ben O’Keeffe (New Zealand)

Assistant Referee 2: Pierre Brousset (France)

TMO: Marius Jonker (South Africa)

Japan v Chile (Stadium de Toulouse, Sunday 10 September)

Referee: Nic Berry (Australia)

Assistant Referee 1: Karl Dickson (England)

Assistant Referee 2: Andrea Piardi (Italy)

TMO: Tom Foley (England)

South Africa v Scotland (Stade de Marseille, Sunday 10 September)

Referee: Angus Gardner (Australia)

Assistant Referee 1: Nika Amashukeli (Georgia)

Assistant Referee 2: Jordan Way (Australia)

TMO: Ben Whitehouse (Wales)

Wales v Fiji (Stade de Bordeaux, Sunday 10 September)

Referee: Matthew Carley (England)

Assistant Referee 1: Wayne Barnes (England)

Assistant Referee 2: Christophe Ridley (England)

TMO: Brian MacNeice (Ireland)

France v Uruguay (Stade Pierre-Mauroy, Thursday 14 September)

Referee: Ben O’Keeffe (New Zealand)

Assistant Referee 1: Paul Williams (New Zealand)

Assistant Referee 2: James Doleman (New Zealand)

TMO: Ben Whitehouse (Wales)

New Zealand v Namibia (Stadium de Toulouse, Friday 15 September)

Referee: Luke Pearce (England)

Assistant Referee 1: Andrew Brace (Ireland)

Assistant Referee 2: Jordan Way (Australia)

TMO: Brian MacNeice (Ireland)

Samoa v Chile (Stade de Bordeaux, Saturday 16 September)

Referee: Paul Williams (New Zealand)

Assistant Referee 1: Angus Gardner (Australia)

Assistant Referee 2: James Doleman (New Zealand)

TMO: Brett Cronan (Australia)

Wales v Portugal (Stade de Nice, Saturday 16 September)

Referee: Karl Dickson (England)

Assistant Referee 1: Luke Pearce (England)

Assistant Referee 2: Andrea Piardi (Italy)

TMO: Marius Jonker (South Africa)

Ireland v Tonga (Stade de la Beaujoire, Saturday 16 September)

Referee: Wayne Barnes (England)

Assistant Referee 1: Matthew Carley (England)

Assistant Referee 2: Craig Evans (Wales)

TMO: Tom Foley (England)

South Africa v Romania (Stade de Bordeaux, Sunday 17 September)

Referee: Mathieu Raynal (France)

Assistant Referee 1: Angus Gardner (Australia)

Assistant Referee 2: Pierre Brousset (France)

TMO: Brett Cronan (Australia)

Australia v Fiji (Stade Geoffroy-Guichard, Sunday 17 September)

Referee: Andrew Brace (Ireland)

Assistant Referee 1: Jaco Peyper (South Africa)

Assistant Referee 2: Chris Busby (Ireland)

TMO: Brian MacNeice (Ireland)

England v Japan (Stade de Nice, Sunday 17 September)

Referee: Nika Amashukeli (Georgia)

Assistant Referee 1: Nic Berry (Australia)

Assistant Referee 2: Andrea Piardi (Italy)

TMO: Joy Neville (Ireland)

Italy v Uruguay (Stade de Nice, Wednesday 20 September)

Referee: Angus Gardner (Australia)

Assistant Referee 1: Andrew Brace (Ireland)

Assistant Referee 2: Jordan Way (Australia)

TMO: Tom Foley (England)

France v Namibia (Stade de Marseille, Thursday 21 September)

Referee: Matthew Carley (England)

Assistant Referee 1: Andrew Brace (Ireland)

Assistant Referee 2: Craig Evans (Wales)

TMO: Joy Neville (Ireland)

Argentina v Samoa (Stade Geoffroy-Guichard, Friday 22 September)

Referee: Nic Berry (Australia)

Assistant Referee 1: Nika Amashukeli (Georgia)

Assistant Referee 2: Jordan Way (Australia)

TMO: Brett Cronan (Australia)

Georgia v Portugal (Stadium de Toulouse, Saturday 23 September)

Referee: Paul Williams (New Zealand)

Assistant Referee 1: Matthew Carley (England)

Assistant Referee 2: Chris Busby (Ireland)

TMO: Joy Neville (Ireland)

England v Chile (Stade Pierre-Mauroy, Saturday 23 September)

Referee: Jaco Peyper (South Africa)

Assistant Referee 1: Pierre Brousset (France)

Assistant Referee 2: Andrea Piardi (Italy)

TMO: Marius Jonker (South Africa)

South Africa v Ireland (Stade de France, Saturday 23 September)

Referee: Ben O’Keeffe (New Zealand)

Assistant Referee 1: Mathieu Raynal (France)

Assistant Referee 2: James Doleman (New Zealand)

TMO: Brendon Pickerill (New Zealand)

Scotland v Tonga (Stade de Nice, Sunday 24 September)

Referee: Karl Dickson (England)

Assistant Referee 1: Nika Amashukeli (Georgia)

Assistant Referee 2: Craig Evans (Wales)

TMO: Ben Whitehouse (Wales)

Wales v Australia (OL Stadium, Sunday 24 September)

Referee: Wayne Barnes (England)

Assistant Referee 1: Luke Pearce (England)

Assistant Referee 2: Christophe Ridley (England)

TMO: Tom Foley (England)

Uruguay v Namibia (OL Stadium, Wednesday 27 September)

Referee: Mathieu Raynal (France)

Assistant Referee 1: Nic Berry (Australia)

Assistant Referee 2: Chris Busby (Ireland)

TMO: Ben Whitehouse (Wales)

Japan v Samoa (Stadium de Toulouse, Thursday 28 September)

Referee: Jaco Peyper (South Africa)

Assistant Referee 1: Ben O’Keeffe (New Zealand)

Assistant Referee 2: Craig Evans (Wales)

TMO: Marius Jonker (South Africa)

New Zealand v Italy (OL Stadium, Friday 29 September)

Referee: Matthew Carley (England)

Assistant Referee 1: Nic Berry (Australia)

Assistant Referee 2: Christophe Ridley (England)

TMO: Brett Cronan (Australia)

Argentina v Chile (Stade de la Beaujoire, Saturday 30 September)

Referee: Paul Williams (New Zealand)

Assistant Referee 1: Angus Gardner (Australia)

Assistant Referee 2: James Doleman (New Zealand)

TMO: Ben Whitehouse (Wales)

Fiji v Georgia (Stade de Bordeaux, Saturday 30 September)

Referee: Karl Dickson (England)

Assistant Referee 1: Jaco Peyper (South Africa)

Assistant Referee 2: Pierre Brousset (France)

TMO: Tom Foley (England)

Scotland v Romania (Stade Pierre-Mauroy, Saturday 30 September)

Referee: Wayne Barnes (England)

Assistant Referee 1: Andrew Brace (Ireland)

Assistant Referee 2: Chris Busby (Ireland)

TMO: Brendon Pickerill (New Zealand)

Australia v Portugal (Stade Geoffroy-Guichard, Sunday 1 October)

Referee: Nika Amashukeli (Georgia)

Assistant Referee 1: Mathieu Raynal (France)

Assistant Referee 2: Andrea Piardi (Italy)

TMO: Joy Neville (Ireland)

South Africa v Tonga (Stade de Marseille, Sunday 1 October)

Referee: Luke Pearce (England)

Assistant Referee 1: Matthew Carley (England)

Assistant Referee 2: Christophe Ridley (England)

TMO: Brett Cronan (Australia)

New Zealand v Uruguay (OL Stadium, Thursday 5 October)

Referee: Wayne Barnes (England)

Assistant Referee 1: Matthew Carley (England)

Assistant Referee 2: Jordan Way (Australia)

TMO: Marius Jonker (South Africa)

France v Italy (OL Stadium, Friday 6 October)

Referee: Karl Dickson (England)

Assistant Referee 1: Luke Pearce (England)

Assistant Referee 2: Craig Evans (Wales)

TMO: Marius Jonker (South Africa)

Wales v Georgia (Stade de la Beaujoire, Saturday 7 October)

Referee: Mathieu Raynal (France)

Assistant Referee 1: Ben O’Keeffe (New Zealand)

Assistant Referee 2: Pierre Brousset (France)

TMO: Brendon Pickerill (New Zealand)

England v Samoa (Stade Pierre-Mauroy, Saturday 7 October)

Referee: Andrew Brace (Ireland)

Assistant Referee 1: Nika Amashukeli (Georgia)

Assistant Referee 2: Chris Busby (Ireland)

TMO: Brian MacNeice (Ireland)

Ireland v Scotland (Stade de France, Saturday 7 October)

Referee: Nic Berry (RA)

Assistant Referee 1: Wayne Barnes (RFU)

Assistant Referee 2: Jordan Way (RA)

TMO: Brett Cronan (RA)

Japan v Argentina (Stade de la Beaujoire, Sunday 8 October)

Referee: Ben O’Keeffe (New Zealand)

Assistant Referee 1: Paul Williams (New Zealand)

Assistant Referee 2: James Doleman (New Zealand)

TMO: Brendon Pickerill (New Zealand)

Tonga v Romania (Stade Pierre-Mauroy, Sunday 8 October)

Referee: Angus Gardner (Australia)

Assistant Referee 1: Mathieu Raynal (France)

Assistant Referee 2: Christophe Ridley (England)

TMO: Brian MacNeice (Ireland)

Fiji v Portugal (Stadium de Toulouse, Sunday 8 October)

Referee: Luke Pearce (England)

Assistant Referee 1: Jaco Peyper (South Africa)

Assistant Referee 2: Pierre Brousset (France)

TMO: Ben Whitehouse (Wales)

