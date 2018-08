European Champions Cup Fixtures 2018-19

Leinster lifted the Champions Cup trophy in 2018, but who will be crowned European champions in Newcastle in May 2019? Here are all the Champions Cup fixtures for the new campaign (kick-offs are UK & Ireland times) and results will be updated during the season…

Round 1

Fri 12 Oct Leinster v Wasps (7.45pm)

Sat 13 Oct Bath v Toulouse (1pm)

Sat 13 Oct Montpellier v Edinburgh (3.15pm)

Sat 13 Oct Exeter v Munster (3.15pm)

Sat 13 Oct Scarlets v Racing 92 (5.30pm)

Sat 13 Oct Ulster v Leicester (5.30pm)

Sun 14 Oct Gloucester v Castres (1pm)

Sun 14 Oct Lyon v Cardiff Blues (1pm)

Sun 14 Oct Glasgow v Saracens (3.15pm)

Sun 14 Oct Toulon v Newcastle (3.15pm)

Round 2

Fri 19 Oct Leicester v Scarlets (7.45pm)

Sat 20 Oct Castres v Exeter (1pm)

Sat 20 Oct Munster v Gloucester (1pm)

Sat 20 Oct Edinburgh v Toulon (3.15pm)

Sat 20 Oct Wasps v Bath (3.15pm)

Sat 20 Oct Racing 92 v Ulster (5.30pm)

Sat 20 Oct Saracens v Lyon (5.30pm)

Sun 21 Oct Newcastle v Montpellier (1pm)

Sun 21 Oct Cardiff Blues v Glasgow (3.15pm)

Sun 21 Oct Toulouse v Leinster (3.15pm)

Round 3

Fri 7 Dec Edinburgh v Newcastle (7.45pm)

Fri 7 Dec Scarlets v Ulster (7.45pm)

Sat 8 Dec Exeter v Gloucester (1pm)

Sat 8 Dec Lyon v Glasgow (1pm)

Sat 8 Dec Bath v Leinster (3.15pm)

Sat 8 Dec Toulon v Montpellier (3.15pm)

Sat 8 Dec Wasps v Toulouse (5.30pm)

Sun 9 Dec Munster v Castres (1pm)

Sun 9 Dec Saracens v Cardiff Blues (1pm)

Sun 9 Dec Racing 92 v Leicester (3.15pm)

Round 4

Fri 14 Dec Gloucester v Exeter (7.45pm)

Fri 14 Dec Ulster v Scarlets (7.45pm)

Sat 15 Dec Cardiff Blues v Saracens (1pm)

Sat 15 Dec Glasgow v Lyon (1pm)

Sat 15 Dec Toulouse v Wasps (3.15om)

Sat 15 Dec Castres v Munster (5.30pm)

Sat 15 Dec Leinster v Bath (5.30pm)

Sun 16 Dec Leicester v Racing 92 (1pm)

Sun 16 Dec Montpellier v Toulon (3.15pm)

Sun 16 Dec Newcastle v Edinburgh (3.15pm)

Round 5

Fri 11 Jan Gloucester v Munster (7.45pm)

Sat 12 Jan Leinster v Toulouse (1pm)

Sat 12 Jan Montpellier v Newcastle (1pm)

Sat 12 Jan Bath v Wasps (3.15pm)

Sat 12 Jan Ulster v Racing 92 (3.15pm)

Sat 12 Jan Scarlets v Leicester (5.3opm)

Sat 12 Jan Toulon v Edinburgh (5.30pm)

Sun 13 Jan Exeter v Castres (1pm)

Sun 13 Jan Glasgow v Cardiff Blues (3.15pm)

Sun 13 Jan Lyon v Saracens (3.15pm)

Round 6

Fri 18 Jan Edinburgh v Montpellier (7.45pm)

Fri 18 Jan Newcastle v Toulon (7.45pm)

Sat 19 Jan Cardiff Blues v Lyon (1pm)

Sat 19 Jan Saracens v Glasgow (1pm)

Sat 19 Jan Leicester v Ulster (3.15pm)

Sat 19 Jan Racing 92 v Scarlets (3.15pm)

Sat 19 Jan Castres v Gloucester (5.30pm)

Sat 19 Jan Munster v Exeter (5.30pm)

Sun 20 Jan Toulouse v Bath (3.15pm)

Sun 20 Jan Wasps v Leinster (3.15pm)

Quarter-finals

Weekend 29/30/31 March

Semi-finals

Weekend 19/20/21 April

Final

Saturday 11 May (5pm, St James’ Park)

Heineken Champions Cup Results 2017-18

Round 1

Fri 13 Oct Ulster 19-9 Wasps

Sat 14 Oct Leinster 24-17 Montpellier

Sat 14 Oct Racing 92 22-18 Leicester

Sat 14 Oct Harlequins 27-34 La Rochelle

Sat 14 Oct Bath 23-0 Treviso

Sat 14 Oct Exeter 24-15 Glasgow

Sun 15 Oct Castres 17-17 Munster

Sun 15 Oct Toulon 21-20 Scarlets

Sun 15 Oct Northampton 13-57 Saracens

Sun 15 Oct Ospreys 21-26 Clermont

Round 2

Fri 20 Oct Scarlets 13-18 Bath

Sat 21 Oct Glasgow 18-34 Leinster

Sat 21 Oct Clermont 24-7 Northampton

Sat 21 Oct Treviso 29-30 Toulon

Sat 21 Oct Leicester 54-29 Castres

Sat 21 Oct Munster 14-7 Racing 92

Sat 21 Oct Saracens 36-34 Ospreys

Sun 22 Oct Montpellier 24-27 Exeter

Sun 22 Oct La Rochelle 41-17 Ulster

Sun 22 Oct Wasps 41-10 Harlequins

Round 3

Fri 8 Dec Glasgow 22-29 Montpellier

Sat 9 Dec Scarlets 33-28 Treviso

Sat 9 Dec Toulon 24-20 Bath

Sat 9 Dec Castres 16-13 Racing 92

Sat 9 Dec Northampton 32-43 Ospreys

Sat 9 Dec Munster 33-10 Leicester

Sun 10 Dec Harlequins 5-17 Ulster

Sun 10 Dec La Rochelle 49-29 Wasps

Sun 10 Dec Exeter 8-18 Leinster

Mon 11 Dec Saracens 14-46 Clermont Auvergne

Round 4

Fri 15 Dec Ulster 52-24 Harlequins

Sat 16 Dec Montpellier 36-26 Glasgow

Sat 16 Dec Treviso 12-31 Scarlets

Sat 16 Dec Leinster 22-17 Exeter

Sat 16 Dec Racing 29-7 Castres

Sat 16 Dec Bath 26-21 Toulon

Sun 17 Dec Wasps 21-3La Rochelle

Sun 17 Dec Clermont Auvergne 32-15 Saracens

Sun 17 Dec Ospreys 24-21 Northampton

Sun 17 Dec Leicester 16-25 Munster

Round 5

Fri 12 Jan Bath 17-35 Scarlets



Sat 13 Jan Ulster 20-13 La Rochelle

Sat 13 Jan Exeter 41-10 Montpellier



Sat 13 Jan Harlequins 33-28 Wasps



Sat 13 Jan Northampton 34-21 Clermont Auvergne

Sat 13 Jan Ospreys 15-15 Saracens

Sun 14 Jan Leinster 55-19 Glasgow



Sun 14 Jan Toulon 36-0 Treviso

Sun 14 Jan Racing 92 34-30 Munster



Sun 14 Jan Castres 39-0 Leicester

Round 6

Sat 20 Jan Glasgow 28-21 Exeter

Sat 20 Jan Montpellier 14-23 Leinster



Sat 20 Jan Saracens 62-14 Northampton



Sat 20 Jan Clermont Auvergne 24-7 Ospreys



Sat 20 Jan Scarlets 30-27 Toulon



Sat 20 Jan Treviso 28-47 Bath



Sun 21 Jan Leicester 20-23 Racing 92



Sun 21 Jan Munster 48-3 Castres



Sun 21 Jan La Rochelle 16-7 Harlequins



Sun 21 Jan Wasps 26-7 Ulster



Quarter-finals

Fri 30 Mar Scarlets 29-17 La Rochelle

Sat 31 Mar Munster 20-19 Toulon

Sun 1 Apr Clermont 17-28 Racing 92

Sun 1 Apr Leinster 30-19 Saracens

Semi-finals

Sat 21 Apr Leinster 38-16 Scarlets

Sun 22 Apr Racing 27-22 Munster

Final

Sat 12 May Leinster 15-12 Racing 92

