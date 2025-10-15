United Rugby Championship Fixtures
The 2025-26 BKT United Rugby Championship fixtures kicked off on Friday 26 September when defending champions Leinster were thumped 35-0 by the Stormers in Cape Town.
Festive derby rounds are locked in for Rounds 7, 8 and 9, while the Race to the Eight steps up from Round 13 as teams compete for play-off places and Champions Cup qualification.
The format of the competition remains unchanged, with the top eight teams progressing to the play-offs that start on 29 May. The semi-finals are on 6 June, followed by the Grand Final on Saturday 20 June (the same day as the Gallagher PREM final) to crown the 2025-26 champions.
The URC is a 16-team competition featuring teams from Ireland, Italy, Scotland, South Africa and Wales. It’s an expansion of the Pro14 tournament, with South African franchises Bulls, Lions, Sharks and Stormers having joined from the 2021-22 season.
Teams are split into four pools – Irish, Welsh, South African and Italian & Scottish – and play each of the other sides in their group home and away. They also play the other 12 teams in the league home or away. Results determine positions in a single league table.
Leinster won the 2024-25 title when defeating the Vodacom Bulls 32-7 at Croke Park.
Premier Sports will broadcast all 151 United Rugby Championship fixtures live. With three consecutive deals as UK host broadcaster, they will show their 1,000th URC game this season.
S4C’s historic partnership with the URC has been extended until 2027, ensuring the league remains available on free-to-air television in the UK.
The Welsh language broadcaster holds the unique distinction of having broadcast the league in every one of its 24 seasons, dating back to the launch of the original Celtic League. S4C will broadcast 20 live games featuring the Welsh regions, while also providing deferred coverage of a further 18 fixtures on its linear channel.
Below are the 2025-26 fixtures, plus results from previous campaigns. Kick-offs are local time.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2025-26 Fixtures
Round 1
Fri 26 Sept Stormers 35-0 Leinster
Fri 26 Sept Glasgow 35-19 Sharks
Fri 26 Sept Ulster 42-21 Dragons
Sat 27 Sept Bulls 53-40 Ospreys
Sat 27 Sept Zebre Parma 31-28 Edinburgh
Sat 27 Sept Scarlets 21-34 Munster
Sat 27 Sept Cardiff 33-20 Lions
Sat 27 Sept Connacht 26-15 Benetton
Round 2
Fri 3 Oct Stormers 26-10 Ospreys
Fri 3 Oct Edinburgh P-P Ulster – postponed due to storm disruption
Fri 3 Oct Dragons 17-17 Sharks
Sat 4 Oct Connacht P-P Scarlets – postponed due to storm disruption
Sat 4 Oct Benetton 16 v 14 Glasgow
Sat 4 Oct Bulls 39 v 31 Leinster
Sat 4 Oct Munster 23 v 20 Cardiff
Sun 5 Oct Zebre Parma 22 v 20 Lions
Round 3
Fri 10 Oct Munster 20 v 19 Edinburgh
Fri 10 Oct Scarlets 0 v 34 Stormers
Sat 11 Oct Benetton 41 v 15 Lions
Sat 11 Oct Ospreys 24 v 0 Zebre Parma
Sat 11 Oct Glasgow 49 v 0 Dragons
Sat 11 Oct Leinster 31 v 5 Sharks
Sat 11 Oct Ulster 28 v 7 Bulls
Sat 11 Oct Cardiff 14 v 8 Connacht
Round 4
Fri 17 Oct Edinburgh v Benetton (7.45pm)
Fri 17 Oct Connacht v Bulls (7.45pm)
Fri 17 Oct Dragons v Cardiff (7.45pm) Live on S4C
Sat 18 Oct Lions v Scarlets (12.45pm)
Sat 18 Oct Sharks v Ulster (3pm)
Sat 18 Oct Leinster v Munster (5.15pm)
Sat 18 Oct Zebra Parma v Stormers (7.45pm)
Sat 18 Oct Ospreys v Glasgow (7.45pm)
Round 5
Fri 24 Oct Glasgow v Bulls (7.45pm)
Sat 25 Oct Lions v Ulster (12.45pm)
Sat 25 Oct Sharks v Scarlets (3pm)
Sat 25 Oct Leinster v Zebre Parma (5.30pm)
Sat 25 Oct Benetton v Stormers (5.30pm)
Sat 25 Oct Dragons v Ospreys (5.30pm)
Sat 25 Oct Cardiff v Edinburgh (7.45pm) Live on S4C
Sat 25 Oct Munster v Connacht (7.45pm)
————————————————————————
INTERNATIONAL BREAK (AUTUMN NATIONS SERIES)
————————————————————————
Round 6
Fri 28 Nov Ulster v Benetton (7.45pm)
Fri 28 Nov Dragons v Leinster (7.45pm)
Sat 29 Nov Bulls v Lions (12pm)
Sat 29 Nov Zebra Parma v Cardiff (1pm)
Sat 29 Nov Edinburgh v Ospreys (5.30pm)
Sat 29 Nov Munster v Stormers (5.30pm)
Sat 29 Nov Connacht v Sharks (7.45pm)
Sat 29 Nov Scarlets v Glasgow (7.45pm) Live on S4C
Round 7
Fri 19 Dec Cardiff v Scarlets (7.45pm)
Fri 19 Dec Leinster v Ulster (7.45pm)
Sat 20 Dec Stormers v Lions (1.30pm)
Sat 20 Dec Benetton v Zebre Parma (2pm)
Sat 20 Dec Glasgow v Edinburgh (3pm)
Sat 20 Dec Sharks v Bulls (4pm)
Sat 20 Dec Ospreys v Munster (5.30pm) Live on S4C
Sat 20 Dec Dragons v Connacht (7.45pm)
Round 8
Fri 26 Dec Cardiff v Dragons (3pm)
Fri 26 Dec Scarlets v Ospreys (5.30pm) Live on S4C
Sat 27 Dec Bulls v Stormers (1pm)
Sat 27 Dec Lions v Sharks (1pm)
Sat 27 Dec Zebre Parma v Benetton (2.30pm)
Sat 27 Dec Edinburgh v Glasgow (3pm)
Sat 27 Dec Connacht v Ulster (5.30pm)
Sat 27 Dec Munster v Leinster (7.45pm)
Round 9
Thu 1 Jan Dragons v Scarlets (3pm) Live on S4C
Thu 1 Jan Ospreys v Cardiff (5.30pm)
Fri 2 Jan Ulster v Munster (7.45pm)
Sat 3 Jan Sharks v Lions (1.30pm)
Sat 3 Jan Stormers v Bulls (4pm)
Sat 3 Jan Benetton v Edinburgh (5.30pm)
Sat 3 Jan Leinster v Connacht (5.30pm)
Sat 3 Jan Glasgow v Zebre Parma (7.45pm)
Round 10
Fri 23 Jan Edinburgh v Bulls (7.45pm)
Fri 23 Jan Munster v Dragons (7.45pm)
Fri 23 Jan Ospreys v Lions (7.45pm) Live on S4C
Sat 24 Jan Scarlets v Ulster (3pm)
Sat 24 Jan Connacht v Leinster (5.30pm)
Sat 24 Jan Stormers v Sharks (5.30pm)
Sat 24 Jan Cardiff v Benetton (7.45pm)
Sat 24 Jan Zebre Parma v Glasgow (7.45pm)
Round 11
Fri 30 Jan Benetton v Scarlets (7.45pm) Live on S4C
Fri 30 Jan Glasgow v Munster (7.45pm)
Sat 31 Jan Lions v Bulls (12.30pm)
Sat 31 Jan Sharks v Stormers (3pm)
Sat 31 Jan Zebre Parma v Connacht (3pm)
Sat 31 Jan Leinster v Edinburgh (5.30pm)
Sat 31 Jan Ospreys v Dragons (7.45pm) Live on S4C
Sat 31 Jan Ulster v Cardiff (7.45pm)
Round 12
Fri 27 Feb Cardiff v Leinster (7.45pm) Live on S4C
Fri 27 Feb Edinburgh v Scarlets (7.45pm)
Sat 28 Feb Lions v Stormers (12.30pm)
Sat 28 Feb Bulls v Sharks (3pm)
Sat 28 Feb Connacht v Glasgow (3pm)
Sat 28 Feb Dragons v Benetton (5.30pm)
Sat 28 Feb Munster v Zebre Parma (5.30pm)
Sat 28 Feb Ospreys v Ulster (7.45pm)
Round 13
Fri 20 Mar Bulls v Cardiff (5pm)
Fri 20 Mar Scarlets v Zebre Parma (7.45pm) Live on S4C
Fri 20 Mar Ulster v Connacht (7.45pm)
Sat 21 Mar Lions v Edinburgh (12.45pm)
Sat 21 Mar Benetton v Ospreys (3pm)
Sat 21 Mar Sharks v Munster (3pm)
Sat 21 Mar Glasgow v Leinster (5.30pm)
Sat 21 Mar Stormers v Dragons (5.30pm)
Round 14
Fri 27 Mar Sharks v Cardiff (5pm)
Fri 27 Mar Glasgow v Benetton (7.45pm)
Sat 28 Mar Bulls v Munster (12pm)
Sat 28 Mar Connacht v Ospreys (2.15pm)
Sat 28 Mar Lions v Dragons (2.30pm)
Sat 28 Mar Stormers v Edinburgh (5pm)
Sat 28 Mar Leinster v Scarlets (5.30pm) Live on S4C
Sat 28 Mar Zebre Parma v Ulster (7.45pm)
Round 15
Fri 17 Apr Dragons v Bulls (7.45pm) Live on S4C
Fri 17 Apr Edinburgh v Zebre Parma (7.45pm)
Fri 17 Apr Ulster v Leinster (7.45pm)
Sat 18 Apr Lions v Glasgow (2.45pm)
Sat 18 Apr Stormers v Connacht (5.15pm)
Sat 18 Apr Scarlets v Cardiff (5.30pm)
Sat 18 Apr Benetton v Munster (7.45pm)
Sat 18 Apr Ospreys v Sharks (7.45pm)
Round 16
Fri 24 Apr Cardiff v Ospreys (7.45pm) Live on S4C
Fri 24 Apr Edinburgh v Sharks (7.45pm)
Fri 24 Apr Zebre Parma v Dragons (7.45pm)
Sat 25 Apr Lions v Connacht (3pm)
Sat 25 Apr Munster v Ulster (5.30pm)
Sat 25 Apr Stormers v Glasgow (5.30pm)
Sat 25 Apr Benetton v Leinster (7.45pm)
Sat 25 Apr Scarlets v Bulls (7.45pm)
Round 17
Fri 8 May Glasgow v Cardiff (7.45pm) Live on S4C
Fri 8 May Ulster v Stormers (7.45pm)
Sat 9 May Bulls v Zebre Parma (12.45pm)
Sat 9 May Sharks v Benetton (3pm)
Sat 9 May Leinster v Lions (5.30pm)
Sat 9 May Ospreys v Scarlets (5.30pm)
Sat 9 May Connacht v Munster (7.45pm)
Sat 9 May Dragons v Edinburgh (7.45pm)
Round 18
Fri 15 May Cardiff v Stormers (7.45pm)
Fri 15 May Edinburgh v Connacht (7.45pm)
Fri 15 May Ulster v Glasgow (7.45pm)
Sat 16 May Sharks v Zebre Parma (12.45pm)
Sat 16 May Bulls v Benetton (3pm)
Sat 16 May Leinster v Ospreys (5.15pm)
Sat 16 May Scarlets v Dragons (5.15pm) Live on S4C
Sat 16 May Munster v Lions (7.45pm)
Quarter-finals
Fri 29-Sun 31 May
Semi-finals
Sat 6 June
Grand Final
Sat 20 June
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2024-25 Results
Leinster brushed off the Vodacom Bulls 32-7 to win the 2024-25 BKT United Rugby Championship final at Croke Park. It was their ninth title in the competition and their first since the addition of South African teams in 2021.
Jack Conan, Jordie Barrett and Josh van der Flier crossed in the first half as the top seeds pulled away to a 19-0 half-time lead.
Akker van der Merwe replied for the Bulls but they never threatened to claw back the deficit and substitute scrum-half Fintan Gunne put the seal on an Irish victory with their fourth try. A crowd of 46,127 saw Leinster pick up their first trophy for four years.
Round 1
Fri 20 Sept Cardiff 22-17 Zebre Parma
Fri 20 Sept Edinburgh 31-33 Leinster
Sat 21 Sept Dragons 23-21 Ospreys
Sat 21 Sept Munster 35-33 Connacht
Sat 21 Sept Benetton 20-20 Scarlets
Sat 21 Sept Ulster 20-19 Glasgow Warriors
Sat 8 Feb Stormers 32-33 Bulls
Sat 8 Mar Sharks 25-22 Lions
Round 2
Fri 27 Sept Glasgow Warriors 42-10 Benetton
Fri 27 Sept Leinster 34-6 Dragons
Sat 28 Sept Lions 35-22 Ulster
Sat 28 Sept Bulls 22-16 Edinburgh
Sat 28 Sept Zebre Parma 42-33 Munster
Sat 28 Sept Scarlets 15-24 Cardiff
Sat 28 Sept Connacht 36-30 Sharks
Sat 28 Sept Ospreys 37-24 Stormers
Round 3
Fri 4 Oct Cardiff 36-52 Glasgow Warriors
Fri 4 Oct Scarlets 23-24 Connacht
Sat 5 Oct Lions 55-21 Edinburgh
Sat 5 Oct Bulls 47-21 Ulster
Sat 5 Oct Benetton 5-35 Leinster
Sat 5 Oct Dragons 30-33 Sharks
Sat 5 Oct Munster 23-0 Ospreys
Sat 5 Oct Zebre Parma 5-36 Stormers
Round 4
Fri 11 Oct Glasgow Warriors 33-3 Zebre Parma
Sat 12 Oct Benetton 38-10 Sharks
Sat 12 Oct Cardiff 19-25 Scarlets
Sat 12 Oct Edinburgh 38-7 Stormers
Sat 12 Oct Leinster 26-12 Munster
Sat 12 Oct Ospreys 19-29 Bulls
Sat 12 Oct Ulster 32-27 Connacht
Sun 13 Oct Dragons 19-23 Lions
Round 5
Fri 18 Oct Ulster 36-12 Ospreys
Fri 18 Oct Scarlets 23-22 Bulls
Sat 19 Oct Zebre Parma 9-10 Lions
Sat 19 Oct Sharks 28-24 Glasgow Warriors
Sat 19 Oct Stormers 34-19 Munster
Sat 19 Oct Edinburgh 27-8 Cardiff
Sat 19 Oct Connacht 12-33 Leinster
Sat 19 Oct Dragons 21-31 Benetton
Round 6
Fri 25 Oct Benetton 15-17 Bulls
Fri 25 Oct Scarlets 30-8 Zebre Parma
Sat 26 Oct Stormers 17-28 Glasgow
Sat 26 Oct Ospreys 22-13 Edinburgh
Sat 26 Oct Sharks 41-24 Munster
Sat 26 Oct Leinster 24-6 Lions
Sat 26 Oct Cardiff 21-19 Ulster
Sat 26 Oct Connacht 31-7 Dragons
Round 7
Fri 29 Nov Glasgow Warriors 17-15 Scarlets
Fri 29 Nov Ulster 20-27 Leinster
Sat 30 Nov Sharks 21-15 Stormers
Sat 30 Nov Cardiff 31-23 Dragons
Sat 30 Nov Connacht 14-28 Bulls
Sat 30 Nov Edinburgh 50-33 Benetton
Sat 30 Nov Munster 17-10 Lions
Sat 30 Nov Zebre Parma 22-17 Ospreys
Round 8
Fri 20 Dec Ulster 19-22 Munster
Sat 21 Dec Benetton 11-10 Zebre Parma
Sat 21 Dec Stormers 29-10 Lions
Sat 21 Dec Sharks 20-17 Bulls
Sat 21 Dec Ospreys 23-22 Scarlets
Sat 21 Dec Leinster 20-12 Connacht
Sun 22 Dec Glasgow Warriors 33-14 Edinburgh
Thu 26 Dec Dragons 22-24 Cardiff
Round 9
Fri 27 Dec Munster 7-28 Leinster
Sat 28 Dec Edinburgh 10-7 Glasgow Warriors
Sat 28 Dec Stormers 24-20 Sharks
Sat 28 Dec Zebre Parma 12-24 Benetton
Sat 28 Dec Connacht 7-17 Ulster
Wed 1 Jan Cardiff 13-13 Ospreys
Wed 1 Jan Scarlets 32-15 Dragons
Sat 22 Feb Bulls 31-19 Lions
Round 10
Fri 24 Jan Ospreys 43-0 Benetton
Sat 25 Jan Lions 22-37 Bulls
Sat 25 Jan Scarlets 30-24 Edinburgh
Sat 25 Jan Leinster 36-12 Stormers
Sat 25 Jan Cardiff 22-42 Sharks
Sat 25 Jan Dragons 19-38 Munster
Sun 26 Jan Glasgow Warriors 22-19 Connacht
Sun 26 Jan Ulster 14-15 Zebre Parma
Round 11
Fri 14 Feb Edinburgh 17-22 Zebre Parma
Fri 14 Feb Ospreys 19-22 Leinster
Sat 15 Feb Lions 30-23 Stormers
Sat 15 Feb Bulls 19-29 Sharks
Sat 15 Feb Benetton 34-19 Ulster
Sat 15 Feb Munster 29-8 Scarlets
Sat 15 Feb Connacht 24-19 Cardiff
Sun 16 Feb Dragons 20-45 Glasgow Warriors
Round 12
Fri 28 Feb Munster 28-34 Edinburgh
Fri 28 Feb Zebre Parma 31-21 Dragons
Sat 1 Mar Lions 38-14 Sharks
Sat 1 Mar Bulls 16-19 Stormers
Sat 1 Mar Leinster 42-24 Cardiff
Sat 1 Mar Ulster 30-28 Scarlets
Sat 1 Mar Connacht 38-30 Benetton
Sat 1 Mar Glasgow Warriors 31-32 Ospreys
Round 13
Fri 21 Mar Cardiff 20-17 Lions
Fri 21 Mar Glasgow Warriors 28-25 Munster
Sat 22 Mar Sharks 35-34 Zebre Parma
Sat 22 Mar Benetton 21-18 Edinburgh
Sat 22 Mar Bulls 21-20 Leinster
Sat 22 Mar Scarlets 17-29 Stormers
Sat 22 Mar Dragons 30-34 Ulster
Sat 22 Mar Ospreys 43-40 Connacht
Round 14
Fri 28 Mar Edinburgh 38-5 Dragons
Fri 28 Mar Ulster 38-34 Stormers
Sat 29 Mar Bulls 63-24 Zebre Parma
Sat 29 Mar Connacht 24-30 Munster
Sat 29 Mar Scarlets 38-22 Ospreys
Sat 29 Mar Sharks 7-10 Leinster
Sat 29 Mar Benetton 20-19 Cardiff
Sat 29 Mar Glasgow Warriors 42-0 Lions
Round 15
Fri 18 Apr Edinburgh 17-18 Sharks
Sat 19 Apr Lions 31-42 Benetton
Sat 19 Apr Ospreys 19-36 Cardiff
Sat 19 Apr Stormers 34-29 Connacht
Sat 19 Apr Munster 13-16 Bulls
Sat 19 Apr Dragons 23-31 Scarlets
Sat 19 Apr Leinster 41-17 Ulster
Sat 19 Apr Zebre Parma 6-14 Glasgow Warriors
Round 16
Fri 25 Apr Cardiff 26-21 Munster
Fri 25 Apr Glasgow Warriors 19-26 Bulls
Fri 25 Apr Zebre Parma 25-25 Edinburgh
Sat 26 Apr Lions 26-7 Connacht
Sat 26 Apr Ospreys 57-24 Dragons
Sat 26 Apr Scarlets 35-22 Leinster
Sat 26 Apr Stormers 56-5 Benetton
Sat 26 Apr Ulster 19-22 Sharks
Round 17
Fri 9 May Sharks 29-10 Ospreys
Fri 9 May Munster 38-20 Ulster
Sat 10 May Bulls 45-21 Cardiff
Sat 10 May Benetton 33-7 Glasgow
Sat 10 May Stormers 48-12 Dragons
Sat 10 May Leinster 76-5 Zebre Parma
Sat 10 May Connacht 21-31 Edinburgh
Sun 11 May Lions 19-32 Scarlets
Round 18
Fri 16 May Stormers 34-24 Cardiff
Fri 16 May Edinburgh 47-17 Ulster
Fri 16 May Munster 30-21 Benetton
Sat 17 May Bulls 55-15 Dragons
Sat 17 May Lions 29-28 Ospreys
Sat 17 May Zebre Parma 12-22 Connacht
Sat 17 May Sharks 12-3 Scarlets
Sat 17 May Leinster 13-5 Glasgow Warriors
Quarter-finals
Fri 30 May Glasgow Warriors 36-18 Stormers
Sat 31 May Bulls 42-33 Edinburgh
Sat 31 May Leinster 33-21 Scarlets
Sat 31 May Sharks 24-24 Munster (Sharks win via place-kick competition)
Semi-finals
Sat 7 June Leinster 37-19 Glasgow Warriors
Sat 7 June Bulls 25-13 Sharks
Grand Final
Sat 14 June Leinster 32-7 Bulls (Croke Park)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
United Rugby Championship Results
Glasgow Warriors pulled off an epic 2023-24 URC triumph to land their first title since 2015.
Playing at altitude and in front of 52,000 fans at Loftus Versfeld, they defeated the Vodacom Bulls 21-16. And Franco Smith’s men did it the hard way, overcoming a 13-0 deficit.
Scott Cummings’s try on the stroke of half-time started the fightback, George Turner’s score from a driving maul narrowed the gap further, and Huw Jones finished a glorious move to put the underdogs ahead just past the hour mark. George Horne converted all three tries.
Reduced to 14 men after a yellow card for Tom Jordan, Glasgow’s dogged defence saw them resist late pressure to clinch the trophy. It completed a titanic trio of scalps in the knockout stage after wins over the previous two champions, the Stormers (2022) and Munster (2023).
Below are all the results from the 2023-24 season.
Round 1
Sat 21 Oct Zebre Parma 36-40 Ulster
Sat 21 Oct Connacht 34-26 Ospreys
Sat 21 Oct Dragons 17-22 Edinburgh
Sat 21 Oct Lions 33-35 Stormers
Sat 21 Oct Cardiff 22-23 Benetton
Sat 21 Oct Munster 34-21 Sharks
Sun 22 Oct Bulls 63-21 Scarlets
Sun 22 Oct Glasgow 43-25 Leinster
Round 2
Sat 28 Oct Ospreys 34-31 Zebre Parma
Sat 28 Oct Connacht 34-26 Glasgow
Sat 28 Oct Stormers 52-7 Scarlets
Sat 28 Oct Leinster 34-13 Sharks
Sat 28 Oct Edinburgh 17-16 Lions
Sun 29 Oct Benetton 13-13 Munster
Sun 29 Oct Dragons 9-16 Cardiff
Sun 29 Oct Ulster 26-19 Bulls
Round 3
Fri 3 Nov Glasgow 20-9 Stormers
Fri 3 Nov Ospreys 19-5 Sharks
Sat 4 Nov Zebre Parma 29-54 Bulls
Sat 4 Nov Leinster 36-27 Edinburgh
Sat 4 Nov Munster 45-14 Dragons
Sat 4 Nov Scarlets 31-25 Cardiff
Sat 4 Nov Connacht 22-20 Ulster
Sun 5 Nov Benetton 15-10 Lions
Round 4
Fri 10 Nov Zebre Parma 12-10 Sharks
Fri 10 Nov Ulster 21-14 Munster
Fri 10 Nov Cardiff 12-18 Bulls
Sat 11 Nov Benetton 20-17 Stormers
Sat 11 Nov Ospreys 23-31 Glasgow
Sat 11 Nov Scarlets 23-24 Lions
Sat 11 Nov Edinburgh 25-22 Connacht
Sun 12 Nov Dragons 10-33 Leinster
Round 5
Fri 17 Nov Ulster 24-17 Lions
Fri 17 Nov Zebre Parma 22-22 Cardiff
Fri 17 Nov Edinburgh 31-23 Bulls
Sat 18 Nov Sharks 12-13 Connacht
Sat 18 Nov Dragons 20-5 Ospreys
Sat 18 Nov Munster 10-3 Stormers
Sat 18 Nov Glasgow 26-12 Benetton
Sat 18 Nov Leinster 54-5 Scarlets
Round 6
Fri 24 Nov Cardiff 31-24 Stormers
Fri 24 Nov Edinburgh 22-24 Benetton
Sat 25 Nov Lions 61-19 Zebre Parma
Sat 25 Nov Bulls 53-27 Connacht
Sat 25 Nov Sharks 69-14 Dragons
Sat 25 Nov Leinster 21-16 Munster
Sat 25 Nov Glasgow 33-20 Ulster
Sun 26 Nov Ospreys 31-9 Scarlets
Round 7
Fri 1 Dec Munster 40-29 Glasgow
Sat 2 Dec Bulls 44-10 Sharks
Sat 2 Dec Cardiff 23-29 Scarlets
Sat 2 Dec Lions 49-24 Dragons
Sat 2 Dec Ulster 24-27 Edinburgh
Sat 2 Dec Stormers 31-7 Zebre Parma
Sat 2 Dec Connacht 22-24 Leinster
Sat 2 Dec Benetton 18-13 Ospreys
Round 8
Fri 22 Dec Glasgow 22-10 Edinburgh
Fri 22 Dec Ulster 20-19 Connacht
Sat 23 Dec Zebre Parma 24-31 Benetton
Sat 23 Dec Stormers 26-20 Bulls
Tue 26 Dec Cardiff 55-21 Dragons
Tue 26 Dec Scarlets 11-25 Ospreys
Tue 26 Dec Munster 3-9 Leinster
Sat 6 Jan Sharks 18-20 Lions
Round 9
Sat 30 Dec Benetton 36-14 Zebre Parma
Sat 30 Dec Edinburgh 19-14 Glasgow
Sat 30 Dec Stormers 16-15 Sharks
Mon 1 Jan Connacht 22-9 Munster
Mon 1 Jan Ospreys 27-21 Cardiff
Mon 1 Jan Dragons 13-12 Scarlets
Mon 1 Jan Leinster 21-22 Ulster
Sat 27 Jan Bulls 30-28 Lions
Round 10
Fri 16 Feb Scarlets 7-42 Munster
Fri 16 Feb Zebre Parma 19-24 Edinburgh
Sat 17 Feb Lions 10-25 Bulls
Sat 17 Feb Leinster 47-18 Benetton
Sat 17 Feb Sharks 21-25 Stormers
Sat 17 Feb Cardiff 12-16 Connacht
Sat 17 Feb Glasgow 40-7 Dragons
Sun 18 Feb Ospreys 19-17 Ulster
Round 11
Fri 1 Mar Edinburgh 19-15 Ospreys
Fri 1 Mar Munster 45-29 Zebre Parma
Sat 2 Mar Lions 40-10 Sharks
Sat 2 Mar Benetton 9-19 Glasgow
Sat 2 Mar Bulls 40-22 Stormers
Sat 2 Mar Connacht 26-10 Scarlets
Sat 2 Mar Cardiff 20-33 Leinster
Sat 2 Mar Ulster 49-26 Dragons
Round 12
Fri 22 Mar Glasgow 17-13 Cardiff
Fri 22 Mar Ospreys 17-27 Munster
Sat 23 Mar Sharks 22-12 Ulster
Sat 23 Mar Scarlets 16-13 Benetton
Sat 23 Mar Stormers 43-21 Edinburgh
Sat 23 Mar Connacht 14-38 Lions
Sat 23 Mar Dragons 10-31 Bulls
Sat 23 Mar Zebre Parma 7-31 Leinster
Round 13
Fri 29 Mar Leinster 47-14 Bulls
Fri 29 Mar Dragons 20-13 Zebre Parma
Sat 30 Mar Benetton 18-14 Connacht
Sat 30 Mar Sharks 23-13 Edinburgh
Sat 30 Mar Ospreys 36-21 Lions
Sat 30 Mar Stormers 13-7 Ulster
Sat 30 Mar Scarlets 3-45 Glasgow
Sat 30 Mar Munster 20-15 Cardiff
Round 14
Fri 19 Apr Ulster 19-17 Cardiff
Fri 19 Apr Glasgow 21-10 Sharks
Sat 20 Apr Benetton 36-19 Dragons
Sat 20 Apr Lions 44-12 Leinster
Sat 20 Apr Bulls 22-27 Munster
Sat 20 Apr Stormers 21-27 Ospreys
Sat 20 Apr Connacht 54-16 Zebre Parma
Sat 20 Apr Edinburgh 43-18 Scarlets
Round 15
Fri 26 Apr Scarlets 27-32 Sharks
Fri 26 Apr Ulster 38-34 Benetton
Sat 27 Apr Zebre Parma 9-40 Glasgow
Sat 27 Apr Bulls 61-24 Ospreys
Sat 27 Apr Cardiff 7-24 Edinburgh
Sat 27 Apr Lions 13-33 Munster
Sat 27 Apr Stormers 42-12 Leinster
Sat 27 Apr Dragons 27-34 Connacht
Round 16
Fri 10 May Dragons 21-44 Stormers
Fri 10 May Edinburgh 40-14 Zebre Parma
Sat 11 May Bulls 40-34 Warriors
Sat 11 May Scarlets 20-31 Ulster
Sat 11 May Sharks 24-25 Benetton
Sat 11 May Lions 34-13 Cardiff
Sat 11 May Munster 47-12 Connacht
Sat 11 May Leinster 61-14 Ospreys
Round 17
Fri 17 May Edinburgh 26-29 Munster
Fri 17 May Zebre Parma 18-32 Scarlets
Sat 18 May Bulls 56-35 Benetton
Sat 18 May Ospreys 26-13 Dragons
Sat 18 May Lions 44-21 Glasgow
Sat 18 May Connacht 12-16 Stormers
Sat 18 May Sharks 14-36 Cardiff
Sat 18 May Ulster 23-21 Leinster
Round 18
Fri 31 May Glasgow 38-26 Zebre Parma
Fri 31 May Leinster 33-7 Connacht
Sat 1 Jun Stormers 29-24 Lions
Sat 1 Jun Benetton 31-6 Edinburgh
Sat 1 Jun Scarlets 32-15 Dragons
Sat 1 Jun Sharks 14-26 Bulls
Sat 1 Jun Munster 29-24 Ulster
Sat 1 Jun Cardiff 29-33 Ospreys
Quarter-finals
Fri 7 June Munster 23-7 Ospreys
Sat 8 June Bulls 30-23 Benetton
Sat 8 June Leinster 43-20 Ulster
Sat 8 June Glasgow 27-10 Stormers
Semi-finals
Sat 15 June Bulls 25-20 Leinster
Sat 15 June Munster 10-17 Glasgow Warriors
Grand Final
Sat 22 June Bulls 16-21 Glasgow Warriors (Loftus Versfeld)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
United Rugby Championship Results
Munster upset the odds to win the 2023 URC – their first title since 2011.
Tries by Diarmuid Barron, Calvin Nash and John Hodnett helped the Irish province defeat the DHL Stormers, the reigning champions, 19-14 in Cape Town and so banish memories of final defeats in 2015, 2017 and 2021.
Munster’s triumph was reward for a remarkable away run that saw them go unbeaten on the road against Stormers (twice), Sharks, Glasgow and Leinster following a home defeat to Glasgow in late March.
Below are the results from the 2022-23 season.
Round 1
Fri 16 Sept Benetton 33-11 Glasgow Warriors
Sat 17 Sept Zebre Parma 29-33 Leinster
Sat 17 Sept Cardiff 20-13 Munster
Sat 17 Sept Lions 15-31 Bulls
Sat 17 Sept Scarlets 23-23 Ospreys
Sat 17 Sept Edinburgh 44-6 Dragons
Sat 17 Sept Ulster 36-10 Connacht
Sat 4 Feb Sharks 19-46 Stormers
Round 2
Fri 23 Sept Zebre Parma 37-42 Sharks
Fri 23 Sept Glasgow Warriors 52-24 Cardiff
Fri 23 Sept Leinster 42-10 Benetton
Sat 24 Sept Scarlets 39-55 Ulster
Sat 24 Sept Bulls 33-31 Edinburgh
Sat 24 Sept Stormers 38-15 Connacht
Sat 24 Sept Ospreys 27-28 Lions
Sun 25 Sept Dragons 23-17 Munster
Round 3
Fri 30 Sept Bulls 28-14 Connacht
Fri 30 Sept Cardiff 18-31 Lions
Fri 30 Sept Ulster 13-20 Leinster
Sat 1 Oct Stormers 34-18 Edinburgh
Sat 1 Oct Ospreys 32-17 Glasgow Warriors
Sat 1 Oct Munster 21-5 Zebre Parma
Sat 1 Oct Benetton 34-23 Scarlets
Sat 1 Oct Dragons 19-20 Sharks
Round 4
Fri 7 Oct Connacht 20-11 Munster
Fri 7 Oct Edinburgh 19-22 Lions
Sat 8 Oct Zebre Parma 20-37 Stormers
Sat 8 Oct Leinster 54-34 Sharks
Sat 8 Oct Scarlets 10-16 Cardiff
Sat 8 Oct Glasgow Warriors 35-21 Bulls
Sat 8 Oct Ulster 47-17 Ospreys
Sun 9 Oct Benetton 34-14 Dragons
Round 5
Fri 14 Oct Connacht 0-10 Leinster
Fri 14 Oct Ospreys 16-16 Stormers
Sat 15 Oct Lions 37-39 Ulster
Sat 15 Oct Sharks 40-12 Glasgow Warriors
Sat 15 Oct Cardiff 31-14 Dragons
Sat 15 Oct Edinburgh 53-8 Benetton
Sat 15 Oct Munster 31-17 Bulls
Sat 15 Oct Scarlets 36-12 Zebre Parma
Round 6
Fri 21 Oct Benetton 22-44 Bulls
Fri 21 Oct Connacht 36-14 Scarlets
Sat 22 Oct Zebre Parma 19-38 Edinburgh
Sat 22 Oct Leinster 27-13 Munster
Sat 22 Oct Cardiff 30-24 Stormers
Sun 23 Oct Dragons 32-25 Ospreys
Sat 25 Feb Sharks 24-31 Ulster
Sat 25 Feb Lions 35-24 Glasgow Warriors
Round 7
Fri 28 Oct Glasgow Warriors 37-0 Benetton
Fri 28 Oct Scarlets 5-35 Leinster
Sat 29 Oct Lions 22-31 Stormers
Sat 29 Oct Dragons 47-7 Zebre Parma
Sat 29 Oct Munster 14-15 Ulster
Sat 29 Oct Ospreys 19-22 Connacht
Sun 30 Feb Bulls 40-27 Sharks
Sun 30 Oct Cardiff 17-25 Edinburgh
Round 8
Fri 25 Nov Stormers 36-19 Scarlets
Fri 25 Nov Ulster 36-15 Zebre Parma
Sat 26 Nov Benetton 24-17 Edinburgh
Sat 26 Nov Bulls 43-26 Ospreys
Sat 26 Nov Leinster 40-5 Glasgow Warriors
Sat 26 Nov Munster 24-17 Connacht
Sun 27 Nov Lions 33-25 Dragons
Sun 27 Nov Sharks 0-35 Cardiff
Round 9
Fri 2 Dec Sharks 25-10 Ospreys
Fri 2 Dec Edinburgh 17-38 Munster
Sat 3 Dec Stormers 34-26 Dragons
Sat 3 Dec Zebre Parma 17-45 Glasgow Warriors
Sat 3 Dec Connacht 38-19 Benetton
Sat 3 Dec Bulls 45-9 Cardiff
Sat 3 Dec Leinster 38-29 Ulster
Sun 4 Dec Lions 32-15 Scarlets
Round 10
Fri 23 Dec Sharks 37-10 Lions
Fri 23 Dec Stormers 37-27 Bulls
Fri 23 Dec Connacht 20-22 Ulster
Fri 23 Dec Glasgow 16-10 Edinburgh
Sat 24 Dec Benetton 38-5 Zebre Parma
Mon 26 Dec Dragons 24-29 Cardiff
Mon 26 Dec Ospreys 34-14 Scarlets
Mon 26 Dec Munster 19-20 Leinster
Round 11
Fri 30 Dec Edinburgh 25-32 Glasgow Warriors
Sat 31 Dec Zebre Parma 17-40 Benetton
Sat 31 Dec Sharks 47-20 Bulls
Sat 31 Dec Stormers 40-8 Lions
Sun 1 Jan Cardiff 19-22 Ospreys
Sun 1 Jan Scarlets 33-17 Dragons
Sun 1 Jan Ulster 14-15 Munster
Sun 1 Jan Leinster 41-12 Connacht
Round 12
Fri 6 Jan Dragons 14-29 Bulls
Fri 6 Jan Munster 33-3 Lions
Sat 7 Jan Benetton 31-29 Ulster
Sat 7 Jan Edinburgh 24-17 Zebre Parma
Sat 7 Jan Cardiff 22-28 Scarlets
Sat 7 Jan Connacht 24-12 Sharks
Sat 7 Jan Ospreys 19-24 Leinster
Sun 8 Jan Glasgow Warriors 24-17 Stormers
Round 13
Fri 27 Jan Scarlets 37-28 Bulls
Fri 27 Jan Ulster 35-5 Stormers
Sat 28 Jan Benetton 30-40 Munster
Sat 28 Jan Dragons 28-42 Glasgow Warriors
Sat 28 Jan Leinster 38-14 Cardiff
Sat 28 Jan Edinburgh 19-22 Sharks
Sat 28 Jan Connacht 43-24 Lions
Sun 29 Jan Zebre Parma 24-28 Ospreys
Round 14
Fri 17 Feb Glasgow Warriors 17-11 Ulster
Fri 17 Feb Munster 58-3 Ospreys
Sat 18 Feb Lions 7-29 Sharks
Sat 18 Feb Bulls 19-23 Stormers
Sat 18 Feb Zebre Parma 34-57 Connacht
Sat 18 Feb Cardiff 30-13 Benetton
Sat 18 Feb Scarlets 42-14 Edinburgh
Sat 18 Feb Leinster 43-14 Dragons
Round 15
Fri 3 Mar Glasgow Warriors 50-8 Zebre Parma
Fri 3 Mar Munster 49-42 Scarlets
Sat 4 Mar Stormers 29-23 Sharks
Sat 4 Mar Bulls 25-29 Lions
Sat 4 Mar Edinburgh 27-47 Leinster
Sat 4 Mar Ospreys 20-21 Benetton
Sat 4 Mar Cardiff 20-42 Ulster
Sat 4 Mar Dragons 20-22 Connacht
Round 16
Fri 24 Mar Zebre Parma 30-34 Cardiff
Fri 24 Mar Leinster 22-22 Stormers
Sat 25 Mar Benetton 28-32 Lions
Sat 25 Mar Ospreys 37-18 Dragons
Sat 25 Mar Connacht 41-26 Edinburgh
Sat 25 Mar Scarlets 32-20 Sharks
Sat 25 Mar Munster 26-38 Glasgow Warriors
Sat 25 Mar Ulster 32-23 Bulls
Round 17
Fri 14 Apr Sharks 43-33 Benetton
Fri 14 Apr Glasgow Warriors 12-9 Scarlets
Fri 14 Apr Ulster 40-19 Dragons
Sat 15 Apr Lions 36-39 Leinster
Sat 15 Apr Bulls 78-12 Zebre Parma
Sat 15 Apr Stormers 24-26 Munster
Sat 15 Apr Connacht 38-19 Cardiff
Sat 15 Apr Edinburgh 45-21 Ospreys
Round 18
Fri 21 Apr Stormers 38-22 Benetton
Fri 21 Apr Ulster 28-14 Edinburgh
Sat 22 Apr Lions 50-35 Zebre Parma
Sat 22 Apr Dragons 31-14 Scarlets
Sat 22 Apr Bulls 62-7 Leinster
Sat 22 Apr Ospreys 21-38 Cardiff
Sat 22 Apr Sharks 22-22 Munster
Sat 22 Apr Glasgow Warriors 29-27 Connacht
Quarter-finals
Fri 5 May Ulster 10-15 Connacht
Sat 6 May Stormers 33-21 Bulls
Sat 6 May Leinster 35-5 Sharks
Sat 6 May Glasgow Warriors 5-14 Munster
Semi-finals
Sat 13 May Stormers 43-25 Connacht
Sat 13 May Leinster 15-16 Munster
Grand Final
Sat 27 May Stormers 14-19 Munster
United Rugby Championship Results 2021-22
Round 1
Fri 24 Sept Zebre Parma 26-38 Lions
Fri 24 Sept Ulster 35-29 Glasgow Warriors
Fri 24 Sept Cardiff 33-21 Connacht
Sat 25 Sept Benetton 22-18 Stormers
Sat 25 Sept Leinster 31-3 Bulls
Sat 25 Sept Edinburgh 26-22 Scarlets
Sat 25 Sept Munster 42-17 Sharkss
Sun 26 Sept Dragons 23-27 Ospreys
Round 2
Fri 1 Oct Connacht 34-7 Bulls
Fri 1 Oct Scarlets 36-13 Lions
Sat 2 Oct Benetton 28-27 Edinburgh
Sat 2 Oct Glasgow Warriors 35-24 Sharks
Sat 2 Oct Zebre Parma 3-36 Ulster
Sat 2 Oct Ospreys 18-14 Cardiff
Sat 2 Oct Munster 34-18 Stormers
Sun 3 Oct Dragons 6-7 Leinster
Round 3
Fri 8 Oct Ulster 28-8 Benetton
Fri 8 Oct Ospreys 13-27 Sharks
Sat 9 Oct Leinster 43-7 Zebre Parma
Sat 9 Oct Glasgow Warriors 13-9 Lions
Sat 9 Oct Connacht 22-35 Dragons
Sat 9 Oct Edinburgh 20-20 Stormers
Sat 9 Oct Cardiff 19-29 Bulls
Sun 10 Oct Scarlets 13-43 Munster
Round 4
Fri 15 Oct Ulster 26-10 Lions
Fri 15 Oct Dragons 10-24 Stormers
Sat 16 Oct Zebre Parma 6-17 Glasgow Warriors
Sat 16 Oct Benetton 26-29 Ospreys
Sat 16 Oct Leinster 50-15 Scarlets
Sat 16 Oct Edinburgh 17-10 Bulls
Sat 16 Oct Munster 20-18 Connacht
Sat 16 Oct Cardiff 23-17 Sharks
Round 5
Fri 22 Oct Scarlets 34-28 Benetton
Fri 22 Oct Glasgow Warriors 15-31 Leinster
Sat 23 Oct Zebre Parma 10-27 Edinburgh
Sat 23 Oct Connacht 36-11 Ulster
Sat 23 Oct Cardiff 31-29 Dragons
Sat 23 Oct Ospreys 18-10 Munster
Fri 3 Dec Sharks 30-16 Bulls
Sat 4 Dec Stormers 19-37 Lions
Round 6
Fri 26 Nov Connacht 46-18 Ospreys
Sat 27 Nov Benetton 19-18 Glasgow Warriors
Sat 27 Nov Dragons 14-30 Edinburgh
Sat 27 Nov Leinster 10-20 Ulster
Fri 11 Mar Sharks 37-20 Scarlets
Sat 12 Mar Bulls 29-24 Munster
Sun 13 Mar Lions 37-20 Cardiff
Sun 13 Mar Stormers 55-7 Zebre Parma
Round 7
Fri 3 Dec Edinburgh 24-10 Benetton
Fri 3 Dec Leinster 47-19 Connacht
Sat 4 Dec Ospreys 19-13 Ulster
Sat 4 Dec Glasgow Warriors 33-14 Dragons
Fri 18 Mar Bulls 57-12 Scarlets
Sat 19 Mar Lions 23-21 Munster
Sat 19 Mar Sharks 38-6 Zebre Parma
Sun 20 Mar Stormers 40-3 Cardiff
Round 8
Fri 24 Dec Zebre Parma 14-39 Benetton
Sat 9 Apr Cardiff 14-49 Scarlets
Fri 4 Feb Ulster 32-12 Connacht
Sun 8 May Ospreys 50-31 Dragons
Fri 18 Mar Glasgow Warriors 30-17 Edinburgh
Sat 22 Jan Lions 37-47 Sharks
Sat 22 Jan Bulls 26-30 Stormers
Round 9
Sat 1 Jan Connacht 10-8 Munster
Sat 1 Jan Scarlets 22-19 Ospreys
Sat 12 Mar Ulster 18-13 Leinster
Sat 5 Feb Bulls 21-13 Lions
Sat 5 Feb Stormers 20-10 Sharks
Fri 13 May Dragons 18-19 Cardiff
Sat 14 May Benetton 39-17 Zebre Parma
Round 10
Sat 8 Jan Edinburgh 34-10 Cardiff
Sat 8 Jan Glasgow Warriors 38-19 Ospreys
Sat 8 Jan Munster 18-13 Ulster
Sat 16 Apr Scarlets 27-38 Dragons
Fri 25 Feb Zebre Parma 7-45 Bulls
Fri 25 Feb Leinster 21-13 Lions
Sat 26 Feb Connacht 19-17 Stormers
Sat 26 Feb Benetton 7-29 Sharks
Round 11
Fri 28 Jan Ulster 27-15 Scarlets
Fri 28 Jan Dragons 13-13 Benetton
Sat 29 Jan Lions 10-34 Bulls
Sat 29 Jan Connacht 20-42 Glasgow Warriors
Sat 29 Jan Sharks 22-22 Stormers
Sat 29 Jan Zebre Parma 17-34 Munster
Sat 29 Jan Ospreys 23-19 Edinburgh
Sat 29 Jan Cardiff 29-27 Leinster
Round 12
Sat 12 Feb Lions 10-32 Stormers
Sat 12 Feb Bulls 22-29 Sharks
Fri 18 Feb Munster 34-20 Edinburgh
Sat 19 Feb Leinster 29-7 Ospreys
Sat 19 Feb Scarlets 23-29 Connacht
Sat 19 Feb Glasgow Warriors 13-3 Benetton
Sun 20 Feb Dragons 0-12 Ulster
Fri 6 May Cardiff 42-14 Zebre Parma
Round 13
Fri 4 Mar Ulster 48-12 Cardiff
Fri 4 Mar Edinburgh 56-8 Connacht
Sat 5 Mar Benetton 17-61 Leinster
Sat 5 Mar Scarlets 35-10 Glasgow Warriors
Sat 5 Mar Munster 64-3 Dragons
Sun 6 Mar Ospreys 27-22 Zebre Parma
Sat 9 Apr Stormers 19-17 Bulls
Sat 9 Apr Sharks 37-10 Lions
Round 14
Fri 25 Mar Lions 45-15 Ospreys
Fri 25 Mar Munster 51-22 Benetton
Sat 26 Mar Zebre Parma 24-41 Scarlets
Sat 26 Mar Stormers 23-20 Ulster
Sat 26 Mar Sharks 5-21 Edinburgh
Sat 26 Mar Cardiff 32-28 Glasgow Warriors
Sat 26 Mar Bulls 55-20 Dragons
Sat 26 Mar Connacht 8-45 Leinster
Round 15
Fri 1 Apr Sharks 51-3 Dragons
Fri 1 Apr Glasgow Warriors 40-12 Zebre Parma
Sat 2 Apr Benetton 17-21 Connacht
Sat 2 Apr Bulls 34-16 Ulster
Sat 2 Apr Lions 15-9 Edinburgh
Sat 2 Apr Stormers 29-13 Ospreys
Sat 2 Apr Munster 19-34 Leinster
Sat 2 Apr Scarlets 35-20 Cardiff
Round 16
Fri 22 Apr Stormers 32-7 Glasgow Warriors
Fri 22 Apr Ulster 17-24 Munster
Fri 22 Apr Edinburgh 29-26 Zebre Parma
Sat 23 Apr Bulls 46-29 Benetton
Sat 23 Apr Lions 30-33 Connacht
Sat 23 Apr Dragons 19-38 Scarlets
Sat 23 Apr Cardiff 6-22 Ospreys
Sat 23 Apr Sharks 28-23 Leinster
Round 17
Fri 29 Apr Bulls 29-17 Glasgow Warriors
Fri 29 Apr Munster 42-21 Cardiff
Sat 30 Apr Lions 37-29 Benetton
Sat 30 Apr Sharks 41-21 Connacht
Sat 30 Apr Zebre Parma 23-18 Dragons
Sat 30 Apr Stormers 20-13 Leinster
Sat 30 Apr Ospreys 54-36 Scarlets
Sat 30 Apr Edinburgh 10-16 Ulster
Round 18
Fri 11 Feb Leinster 26-7 Edinburgh
Fri 11 Feb Glasgow Warriors 13-11 Munster
Fri 20 May Benetton 69-21 Cardiff
Fri 20 May Ulster 24-21 Sharks
Fri 20 May Ospreys 31-38 Bulls
Sat 21 May Dragons 11-21 Lions
Sat 21 May Connacht 22-20 Zebre Parma
Sat 21 May Scarlets 21-26 Stormers
Sat 21 May Edinburgh 28-11 Glasgow Warriors
Sat 21 May Leinster 35-25 Munster
Quarter-finals
Fri 3 June Ulster 36-17 Munster
Sat 4 June Bulls 30-27 Sharks
Sat 4 June Leinster 76-14 Glasgow Warriors
Sat 4 June Stormers 28-17 Edinburgh
Semi-finals
Fri 10 June Leinster 26-27 Bulls
Sat 11 June Stormers 17-15 Ulster
Final
Sat 18 June Stormers 18-13 Bulls
Guinness Pro14 Rainbow Cup Results 2021
Round 1
Fri 23 Apr Ulster 24-26 Connacht
Fri 23 Apr Edinburgh 24-18 Zebre
Sat 24 Apr Benetton 46-19 Glasgow Warriors
Sat 24 Apr Ospreys 36-14 Cardiff Blues
Sat 24 Apr Leinster 3-27 Munster
Sun 25 Apr Dragons 52-32 Scarlets
Round 2
Fri 7 May Zebre 20-25 Benetton
Fri 7 May Glasgow Warriors 29-19 Edinburgh
Fri 7 May Munster 38-10 Ulster
Sat 8 May Connacht 21-50 Leinster
Sat 8 May Scarlets 22-6 Ospreys
Sun 9 May Cardiff Blues 17-16 Dragons
Round 3
Fri 14 May Munster 20-24 Connacht
Fri 14 May Leinster 21-17 Ulster
Sat 15 May Scarlets 28-29 Cardiff Blues
Sat 15 May Benetton 34-27 Zebre
Sat 15 May Edinburgh 24-31 Glasgow Warriors
Sun 16 May Dragons 26-42 Ospreys
Round 4
Fri 28 May Munster 31-27 Cardiff Blues
Sat 29 May Ulster C-C Scarlets (Covid cases at Ulster)
Sat 29 May Benetton 20-12 Connacht
Sat 29 May Dragons 16-27 Glasgow Warriors
Round 5
Fri 4 Jun Connacht 26-19 Ospreys
Fri 4 Jun Glasgow 15-12 Leinster
Sat 5 Jun Edinburgh 31-34 Ulster
Sat 5 Jun Cardiff Blues 37-12 Zebre
Round 6
Fri 11 Jun Zebre 11-54 Munster
Fri 11 Jun Leinster 38-7 Dragons
Sat 12 Jun Ospreys C-C Benetton (Covid cases at Ospreys)
Sun 13 Jun Scarlets 28-28 Edinburgh
North v South Final
Sat 19 June Benetton 35-8 Bulls (Treviso)
Related: Benetton romp to Rainbow Cup victory
Rainbow Cup SA Results 2021
Round 1
Sat 1 May Stormers 30-33 Sharks
Sat 1 May Bulls 24-9 Lions
Round 2
Sat 8 May Sharks 34-26 Lions
Sat 8 May Stormers 16-20 Bulls
Round 3
Sat 15 May Lions 37-39 Stormers
Sat 15 May Bulls 43-9 Sharks
Round 4
Sat 22 May Sharks 22-25 Stormers
Sat 22 May Lions 34-33 Bulls
Round 5
Fri 4 Jun Bulls 31-27 Stormers
Sat 5 Jun Lions 21-33 Sharks
Round 6
Sat 12 Jun Stormers C-C Lions (Covid cases at Lions)
Sat 12 Jun Sharks 22-34 Bulls (5.15pm)
Guinness Pro14 Results 2020-21
Round 1
Fri 2 Oct Zebre 6-16 Cardiff Blues
Fri 2 Oct Leinster 35-5 Dragons
Fri 2 Oct Ulster 35-24 Benetton
Sat 3 Oct Scarlets 27-30 Munster
Sat 3 Oct Connacht 28-24 Glasgow
Sat 3 Oct Edinburgh 10-25 Ospreys
Round 2
Fri 9 Oct Dragons 26-18 Zebre
Sat 10 Oct Ospreys 12-24 Ulster
Sat 10 Oct Benetton 25-37 Leinster
Sat 10 Oct Munster 25-23 Edinburgh
Sat 10 Oct Cardiff Blues 29-7 Connacht
Sun 11 Oct Glasgow 20-7 Scarlets
Round 3
Fri 23 Oct Leinster 63-8 Zebre
Fri 23 Oct Benetton 3-10 Scarlets
Sat 24 Oct Ospreys 23-15 Glasgow
Sun 25 Oct Ulster 40-17 Dragons
Sun 25 Oct Edinburgh 26-37 Connacht
Mon 26 Oct Munster 38-27 Cardiff Blues
Round 4
Sun 1 Nov Dragons 16-28 Munster
Sun 1 Nov Scarlets 3-6 Edinburgh
Mon 2 Nov Cardiff Blues 7-11 Ulster
Mon 2 Nov Zebre 23-17 Ospreys
Mon 2 Nov Glasgow 19-32 Leinster
Fri 4 Dec Connacht 31-14 Benetton
Round 5
Sun 8 Nov Ospreys 7-26 Leinster
Sun 8 Nov Scarlets 18-17 Zebre
Mon 9 Nov Edinburgh 18-0 Cardiff Blues
Mon 9 Nov Ulster 40-15 Glasgow
Sat 30 Jan Benetton 16-18 Munster
Fri 5 Feb Dragons 20-30 Connacht
Round 6
Sat 14 Nov Connacht 14-20 Scarlets
Sun 15 Nov Munster 38-22 Ospreys
Mon 16 Nov Zebre 14-57 Ulster
Mon 16 Nov Cardiff Blues 22-5 Benetton
Mon 16 Nov Leinster 50-10 Edinburgh
Sat 5 Dec Glasgow 22-23 Dragons
Round 7
Sun 22 Nov Ospreys 24-22 Benetton
Sun 22 Nov Zebre 12-47 Connacht
Sun 22 Nov Leinster 40-5 Cardiff Blues
Sun 22 Nov Ulster 26-24 Scarlets
Mon 23 Nov Glasgow 13-27 Munster
Sun 28 Mar Dragons 24-17 Edinburgh
Round 8
Sun 29 Nov Benetton 19-26 Dragons
Sun 29 Nov Cardiff Blues 10-19 Glasgow
Mon 30 Nov Munster 52-3 Zebre
Mon 30 Nov Edinburgh 14-43 Ulster
Sun 24 Jan Connacht 20-26 Ospreys
Sat 30 Jan Scarlets 25-52 Leinster
Round 9
Sat 9 Jan Zebre 22-18 Benetton
Sat 26 Dec Dragons 12-13 Cardiff Blues
Sat 26 Dec Ospreys 14-16 Scarlets
Sun 27 Dec Connacht 19-32 Ulster
Sat 16 Jan Glasgow 23-22 Edinburgh
Sat 23 Jan Munster 10-13 Leinster
Round 10
Fri 1 Jan Scarlets 20-3 Dragons
Fri 1 Jan Cardiff Blues 3-17 Ospreys
Sat 2 Jan Benetton 15-24 Zebre
Sat 2 Jan Edinburgh 10-7 Glasgow
Sat 2 Jan Ulster 15-10 Munster
Sat 2 Jan Leinster 24-35 Connacht
Round 11
Fri 8 Jan Leinster 24-12 Ulster
Sat 23 Jan Zebre 10-26 Edinburgh
Sat 9 Jan Cardiff Blues 29-20 Scarlets
Sat 9 Jan Dragons 20-28 Ospreys
Sat 9 Jan Connacht 10-16 Munster
Sat 27 Mar Glasgow 46-25 Benetton
Round 12
Fri 19 Feb Dragons 29-35 Leinster
Fri 19 Feb Glasgow 13-19 Ulster
Sat 20 Feb Scarlets 41-17 Benetton
Sat 20 Feb Ospreys 10-0 Zebre
Sat 20 Feb Connacht 32-17 Cardiff Blues
Sat 20 Feb Edinburgh 10-22 Munster
Round 13
Fri 26 Feb Benetton 17-19 Connacht
Fri 26 Feb Cardiff Blues 11-20 Munster
Fri 26 Feb Ulster 21-7 Ospreys
Sat 27 Feb Edinburgh 25-27 Scarlets
Sat 27 Feb Zebre 26-15 Dragons
Sun 28 Feb Leinster 40-21 Glasgow
Round 14
Fri 22 Jan Scarlets 10-13 Cardiff Blues
Fri 5 Mar Munster 20-17 Connacht
Sat 6 Mar Zebre 20-31 Glasgow
Sat 6 Mar Ospreys 20-31 Dragons
Sat 6 Mar Ulster 19-38 Leinster
Sun 7 Mar Edinburgh C-C Benetton (Edinburgh awarded 4 points)
Round 15
Fri 12 Mar Zebre 31-48 Leinster
Fri 12 Mar Glasgow 30-25 Ospreys
Fri 12 Mar Munster 28-10 Scarlets
Sat 13 Mar Connacht 14-15 Edinburgh
Sat 13 Mar Dragons 22-26 Ulster
Sun 14 Mar Benetton 14-29 Cardiff Blues
Round 16
Fri 19 Mar Munster 31-17 Benetton
Fri 19 Mar Leinster 19-24 Ospreys
Fri 19 Mar Ulster 49-3 Zebre
Sun 21 Mar Dragons 26-17 Glasgow
Mon 22 Mar Cardiff Blues 34-15 Edinburgh
Mon 22 Mar Scarlets 41-36 Connacht
Final
Sat 27 Mar Leinster 16-6 Munster
Guinness Pro14 Results 2019-20
Round 1
Fri 27 Sep Cheetahs 48-14 Glasgow
Fri 27 Sep Ulster 38-14 Ospreys
Sat 28 Sep Munster 39-9 Dragons
Sat 28 Sep Southern Kings 27-31 Cardiff Blues
Sat 28 Sep Scarlets 18-10 Connacht
Sat 28 Sep Benetton 27-32 Leinster
Sat 28 Sep Edinburgh 50-15 Zebre
Round 2
Fri 4 Oct Glasgow 21-25 Scarlets
Fri 4 Oct Leinster 53-5 Ospreys
Sat 5 Oct Southern Kings 20-31 Munster
Sat 5 Oct Cardiff Blues 11-19 Edinburgh
Sat 5 Oct Zebre 28-52 Dragons
Sat 5 Oct Cheetahs 63-26 Ulster
Sat 5 Oct Connacht 41-5 Benetton
Round 3
Fri 11 Oct Dragons 14-38 Connacht
Fri 11 Oct Leinster 40-14 Edinburgh
Sat 12 Oct Scarlets 54-10 Zebre
Sat 12 Oct Southern Kings 17-42 Ulster
Sat 12 Oct Cheetahs 40-16 Munster
Sat 12 Oct Glasgow 17-13 Cardiff Blues
Sat 12 Oct Ospreys 24-20 Benetton
Round 4
Fri 25 Oct Munster 28-12 Ospreys
Fri 25 Oct Ulster 23-14 Cardiff Blues
Sat 26 Oct Dragons 18-5 Glasgow
Sat 26 Oct Benetton 36-30 Southern Kings
Sat 26 Oct Connacht 24-22 Cheetahs
Sat 26 Oct Zebre 0-3 Leinster
Sat 26 Oct Edinburgh 46-7 Scarlets
Round 5
Fri 1 Nov Glasgow 50-0 Southern Kings
Fri 1 Nov Leinster 50-15 Dragons
Fri 1 Nov Ulster 22-7 Zebre
Sat 2 Nov Scarlets 17-13 Cheetahs
Sat 2 Nov Ospreys 10-20 Connacht
Sat 2 Nov Benetton 18-16 Edinburgh
Sat 2 Nov Cardiff Blues 23-33 Munster
Round 6
Fri 8 Nov Connacht 11-42 Leinster
Fri 8 Nov Edinburgh 20-7 Dragons
Sat 9 Nov Ospreys 14-16 Southern Kings
Sat 9 Nov Zebre 7-31 Glasgow
Sat 9 Nov Cardiff Blues 30-17 Cheetahs
Sat 9 Nov Munster 22-16 Ulster
Sat 9 Nov Scarlets 20-17 Benetton
Round 7
Fri 29 Nov Munster 16-18 Edinburgh
Fri 29 Nov Ulster 29-5 Scarlets
Sat 30 Nov Benetton 28-31 Cardiff Blues
Sat 30 Nov Connacht 24-12 Southern Kings
Sat 30 Nov Dragons 12-39 Zebre
Sat 30 Nov Glasgow 10-23 Leinster
Sat 30 Nov Ospreys 13-18 Cheetahs
Round 8
Fri 20 Dec Leinster 54-42 Ulster
Sat 21 Dec Zebre 8-13 Benetton
Sat 21 Dec Connacht 14-19 Munster
Sat 21 Dec Dragons 22-20 Scarlets
Sat 21 Dec Glasgow 20-16 Edinburgh
Sat 21 Dec Ospreys 16-19 Cardiff Blues
Round 9
Thu 26 Dec Cardiff Blues 16-12 Dragons
Thu 26 Dec Scarlets 44-0 Ospreys
Fri 27 Dec Ulster 35-3 Connacht
Sat 28 Dec Benetton 36-25 Zebre
Sat 28 Dec Edinburgh 29-19 Glasgow
Sat 28 Dec Munster 6-13 Leinster
Round 10
Fri 3 Jan Cardiff Blues 14-16 Scarlets
Fri 3 Jan Ulster 38-17 Munster
Sat 4 Jan Benetton 19-38 Glasgow
Sat 4 Jan Dragons 25-18 Ospreys
Sat 4 Jan Zebre 41-13 Cheetahs
Sat 4 Jan Leinster 54-7 Connacht
Sat 4 Jan Edinburgh 61-13 Southern Kings
Round 8
Sat 25 Jan Southern Kings 30-31 Cheetahs
Round 9
Sat 1 Feb Cheetahs 45-0 Southern Kings
Round 11
Fri 14 Feb Glasgow 56-24 Zebre
Fri 14 Feb Munster 68-3 Southern Kings
Sat 15 Feb Leinster 36-12 Cheetahs
Sat 15 Feb Scarlets 9-14 Edinburgh
Sat 15 Feb Ospreys 26-24 Ulster
Sat 15 Feb Connacht 29-0 Cardiff Blues
Fri 6 Mar Dragons 25-37 Benetton
Round 12
Fri 21 Feb Edinburgh 41-14 Connacht
Fri 21 Feb Ospreys 13-21 Leinster
Fri 21 Feb Zebre 0-28 Munster
Sat 22 Feb Glasgow 34-19 Dragons
Sat 22 Feb Ulster 20-10 Cheetahs
Sun 23 Feb Cardiff Blues 34-24 Benetton
Sun 23 Feb Scarlets 36-17 Southern Kings
Round 13
Fri 28 Feb Edinburgh 14-6 Cardiff Blues
Fri 28 Feb Leinster 55-19 Glasgow
Sat 29 Feb Zebre v Ospreys POSTPONED due to coronavirus outbreak
Sat 29 Feb Benetton v Ulster POSTPONED due to coronavirus outbreak
Sat 29 Feb Munster 29-10 Scarlets
Sat 29 Feb Dragons 13-10 Cheetahs
Sun 1 Mar Southern Kings 19-29 Connacht
On 12 March, the Guinness Pro14 season was suspended due to the coronavirus outbreak. It resumed on 21 August with a condensed fixture list.
Round 14
Fri 21 Aug Benetton 13-17 Zebre
Sat 22 Aug Scarlets 32-12 Cardiff Blues
Sat 22 Aug Glasgow 15-30 Edinburgh
Sat 22 Aug Leinster 27-25 Munster
Sun 23 Aug Ospreys 20-20 Dragons
Sun 23 Aug Connacht 26-20 Ulster
Round 15
Fri 28 Aug Edinburgh 3-15 Glasgow
Sat 29 Aug Dragons 20-41 Scarlets
Sat 29 Aug Ulster 10-28 Leinster
Sun 30 Aug Munster 49-12 Connacht
Sun 30 Aug Cardiff Blues 29-20 Ospreys
Sun 30 Aug Zebre 9-16 Benetton
Semi-finals
Fri 4 Sept Leinster 13-3 Munster
Sat 5 Sept Edinburgh 19-22 Ulster
Final
Sat 12 Sept Leinster 27-5 Ulster
Guinness Pro14 Results 2018-19
Round 1
Fri 31 Aug Cardiff Blues 32-33 Leinster
Fri 31 Aug Ospreys 17-13 Edinburgh
Fri 31 Aug Zebre 32-16 Southern Kings
Sat 1 Sep Connacht 26-27 Glasgow
Sat 1 Sep Munster 38-0 Cheetahs
Sat 1 Sep Ulster 15-13 Scarlets
Sat 1 Sep Dragons 17-21 Benetton
Round 2
Fri 7 Sep Glasgow 25-10 Munster
Fri 7 Sep Ulster 30-29 Edinburgh
Sat 8 Sep Dragons 27-22 Southern Kings
Sat 8 Sep Connacht 32-13 Zebre
Sat 8 Sep Ospreys 46-14 Cheetahs
Sat 8 Sep Scarlets 23-21 Leinster
Sat 8 Sep Benetton 27-25 Cardiff Blues
Round 3
Fri 14 Sep Edinburgh 17-10 Connacht
Fri 14 Sep Munster 49-13 Ospreys
Sat 15 Sep Leinster 52-10 Dragons
Sat 15 Sep Scarlets 38-29 Benetton
Sat 15 Sep Cheetahs 24-52 Glasgow
Sat 15 Sep Zebre 26-24 Cardiff Blues
Sun 16 Sep Southern Kings 7-28 Ulster
Round 4
Fri 21 Sep Cheetahs 39-39 Ulster
Fri 21 Sep Cardiff Blues 37-13 Munster
Sat 22 Sep Southern Kings 38-28 Glasgow
Sat 22 Sep Connacht 33-20 Scarlets
Sat 22 Sep Dragons 16-5 Zebre
Sat 22 Sep Leinster 31-7 Edinburgh
Sat 22 Sep Ospreys 27-10 Benetton
Round 5
Fri 28 Sep Cardiff Blues 24-21 Cheetahs
Fri 28 Sep Edinburgh 31-30 Benetton
Sat 29 Sep Zebre 8-22 Ospreys
Sat 29 Sep Connacht 3-20 Leinster
Sat 29 Sep Scarlets 54-14 Southern Kings
Sat 29 Sep Glasgow 29-13 Dragons
Sat 29 Sep Munster 64-7 Ulster
Round 6
Fri 5 Oct Edinburgh 37-21 Cheetahs
Fri 5 Oct Glasgow 36-8 Zebre
Fri 5 Oct Ulster 15-22 Connacht
Sat 6 Oct Scarlets 20-17 Ospreys
Sat 6 Oct Dragons 15-23 Cardiff Blues
Sat 6 Oct Leinster 30-22 Munster
Sat 6 Oct Benetton 28-5 Southern Kings
Round 7
Fri 26 Oct Southern Kings 34-41 Scarlets
Fri 26 Oct Zebre 34-16 Edinburgh
Fri 26 Oct Ulster 36-18 Dragons
Fri 26 Oct Ospreys 22-17 Connacht
Sat 27 Oct Benetton 3-31 Leinster
Sat 27 Oct Munster 25-24 Glasgow
Sat 27 Oct Cheetahs 21-10 Cardiff Blues
Round 8
Fri 2 Nov Edinburgh 31-21 Scarlets
Fri 2 Nov Ospreys 20-29 Glasgow
Sat 3 Nov Benetton 10-15 Ulster
Sat 3 Nov Connacht 33-12 Dragons
Sun 4 Nov Southern Kings 31-38 Leinster
Sun 4 Nov Cardiff Blues 37-0 Zebre
Sun 4 Nov Cheetahs 26-30 Munster
Round 9
Fri 23 Nov Glasgow 40-15 Cardiff Blues
Fri 23 Nov Leinster 52-7 Ospreys
Fri 23 Nov Scarlets 29-12 Ulster
Sat 24 Nov Cheetahs 31-25 Benetton
Sun 25 Nov Southern Kings 14-31 Connacht
Sun 25 Nov Zebre 7-32 Munster
Sun 25 Nov Dragons 18-12 Edinburgh
Round 10
Fri 30 Nov Munster 44-14 Edinburgh
Fri 30 Nov Ospreys 43-0 Zebre
Sat 1 Dec Cheetahs 17-21 Connacht
Sat 1 Dec Ulster 16-12 Cardiff Blues
Sat 1 Dec Dragons 10-59 Leinster
Sat 1 Dec Glasgow 29-20 Scarlets
Sat 1 Dec Southern Kings 19-22 Benetton
Round 11
Fri 21 Dec Cardiff Blues 19-16 Dragons
Fri 21 Dec Ulster 19-12 Munster
Sat 22 Dec Ospreys 19-12 Scarlets
Sat 22 Dec Edinburgh 23-7 Glasgow
Sat 22 Dec Leinster 33-29 Connacht
Sun 23 Dec Zebre 8-10 Benetton
Round 12
Fri 28 Dec Connacht 21-12 Ulster
Sat 29 Dec Benetton 28-10 Zebre
Sat 29 Dec Glasgow 8-16 Edinburgh
Sat 29 Dec Munster 26-17 Leinster
Sat 29 Dec Scarlets 5-34 Cardiff Blues
Sun 30 Dec Dragons 23-22 Ospreys
Round 13
Sat 5 Jan Benetton 20-17 Glasgow
Sat 5 Jan Ospreys 20-11 Cardiff Blues
Sat 5 Jan Leinster 40-7 Ulster
Sat 5 Jan Scarlets 22-13 Dragons
Sat 5 Jan Connacht 24-31 Munster
Sat 5 Jan Edinburgh 38-0 Southern Kings
Sun 6 Jan Zebre 12-27 Cheetahs
Round 11
Fri 18 Jan Southern Kings 17-24 Cheetahs
Round 14
Fri 25 Jan Glasgow 9-3 Ospreys
Fri 25 Jan Leinster 22-17 Scarlets
Fri 25 Jan Ulster 17-17 Benetton
Sat 26 Jan Cheetahs 61-28 Zebre
Sat 26 Jan Dragons 7-8 Munster
Sat 26 Jan Southern Kings 25-21 Edinburgh
Sat 26 Jan Cardiff Blues 8-7 Connacht
Round 12
Sat 2 Feb Cheetahs 40-36 Southern Kings
Round 15
Fri 15 Feb Ospreys 0-8 Ulster
Fri 15 Feb Edinburgh 34-17 Dragons
Fri 15 Feb Munster 43-0 Southern Kings
Sat 16 Feb Zebre 24-40 Leinster
Sat 16 Feb Benetton 25-19 Scarlets
Sat 16 Feb Connacht 25-17 Cheetahs
Sat 16 Feb Cardiff Blues 34-38 Glasgow
Round 16
Fri 22 Feb Glasgow 43-17 Connacht
Fri 22 Feb Ospreys 13-19 Munster
Fri 22 Feb Leinster 59-19 Southern Kings
Sat 23 Feb Benetton 57-7 Dragons
Sat 23 Feb Edinburgh 17-19 Cardiff Blues
Sat 23 Feb Ulster 54-7 Zebre
Sun 24 Feb Scarlets 43-21 Cheetahs
Round 17
Fri 1 Mar Leinster 19-7 Cheetahs
Sat 2 Mar Connacht 46-5 Ospreys
Sat 2 Mar Benetton 18-10 Edinburgh
Sat 2 Mar Scarlets 10-6 Munster
Sat 2 Mar Zebre 10-42 Glasgow
Sat 2 Mar Cardiff Blues 26-19 Southern Kings
Sun 3 Mar Dragons 15-28 Ulster
Round 18
Fri 22 Mar Cardiff Blues 41-17 Scarlets
Fri 22 Mar Connacht 29-14 Benetton
Fri 22 Mar Edinburgh 28-11 Leinster
Sat 23 Mar Ospreys 29-20 Dragons
Sat 23 Mar Ulster 33-19 Southern Kings
Sat 23 Mar Glasgow 35-17 Cheetahs
Sat 23 Mar Munster 31-12 Zebre
Round 19
Fri 5 Apr Munster 45-21 Cardiff Blues
Fri 5 Apr Glasgow 30-7 Ulster
Sat 6 Apr Cheetahs 14-31 Ospreys
Sat 6 Apr Zebre 5-6 Connacht
Sat 6 Apr Scarlets 12-20 Edinburgh
Sat 6 Apr Leinster 27-27 Benetton
Sun 7 Apr Southern Kings 18-18 Dragons
Round 20
Fri 12 Apr Benetton 28-37 Munster
Fri 12 Apr Southern Kings 7-43 Ospreys
Fri 12 Apr Edinburgh 7-29 Ulster
Sat 13 Apr Connacht 29-22 Cardiff Blues
Sat 13 Apr Leinster 24-39 Glasgow
Sat 13 Apr Scarlets 42-0 Zebre
Sat 13 Apr Cheetahs 38-13 Dragons
Round 21
Sat 27 Apr Dragons 34-32 Scarlets
Sat 27 Apr Zebre 11-25 Benetton
Sat 27 Apr Cheetahs 61-25 Southern Kings
Sat 27 Apr Cardiff Blues 23-26 Ospreys
Sat 27 Apr Ulster 14-13 Leinster
Sat 27 Apr Glasgow 34-10 Edinburgh
Sat 27 Apr Munster 27-14 Connacht
Quarter-finals
Sat 4 May Munster 15-13 Benetton
Sat 4 May Ulster 21-13 Connacht
Semi-finals
Fri 17 May Glasgow 50-20 Ulster
Sat 18 May Leinster 24-9 Munster
Champions Cup qualifier
Sat 18 May Ospreys 21-10 Scarlets
Final
Sat 25 May Glasgow 15-18 Leinster (Celtic Park)
Guinness Pro14 Results 2017-18
Round 1
Fri 1 Sept Munster 34-3 Treviso
Fri 1 Sept Cardiff Blues 10-20 Edinburgh
Fri 1 Sept Ulster 42-19 Cheetahs
Sat 2 Sept Ospreys 22-13 Zebre
Sat 2 Sept Dragons 16-39 Leinster
Sat 2 Sept Scarlets 57-10 Southern Kings
Sat 2 Sept Connacht 12-18 Glasgow
Round 2
Fri 8 Sept Leinster 37-9 Cardiff Blues
Fri 8 Sept Edinburgh 35-18 Dragons
Sat 9 Sept Glasgow 31-10 Ospreys
Sat 9 Sept Treviso 14-21 Ulster
Sat 9 Sept Munster 51-18 Cheetahs
Sat 9 Sept Connacht 32-10 Southern Kings
Sat 9 Sept Zebre 10-41 Scarlets
Round 3
Fri 15 Sept Dragons 21-8 Connacht
Fri 15 Sept Edinburgh 17-20 Treviso
Fri 15 Sept Ulster 27-20 Scarlets
Sat 16 Sept Southern Kings 10-31 Leinster
Sat 16 Sept Ospreys 16-21 Munster
Sat 16 Sept Cheetahs 54-39 Zebre
Sat 16 Sept Cardiff Blues 19-20 Glasgow
Round 4
Fri 22 Sept Cheetahs 38-19 Leinster
Fri 22 Sept Glasgow 37-10 Munster
Fri 22 Sept Treviso 16-6 Ospreys
Fri 22 Sept Ulster 52-25 Dragons
Sat 23 Sept Connacht 15-17 Cardiff Blues
Sat 23 Sept Southern Kings 17-43 Zebre
Sat 23 Sept Scarlets 28-8 Edinburgh
Round 5
Fri 29 Sept Glasgow 37-21 Treviso
Fri 29 Sept Cheetahs 44-25 Ospreys
Fri 29 Sept Leinster 21-13 Edinburgh
Fri 29 Sept Scarlets 36-27 Connacht
Sat 30 Sept Munster 39-16 Cardiff Blues
Sat 30 Sept Zebre 27-23 Ulster
Sat 30 Sept Dragons 29-13 Southern Kings
Round 6
Fri 6 Oct Edinburgh 16-15 Zebre
Fri 6 Oct Cardiff Blues 43-29 Dragons
Fri 6 Oct Cheetahs 26-29 Glasgow
Fri 6 Oct Ulster 16-8 Connacht
Sat 7 Oct Leinster 23-17 Munster
Sat 7 Oct Treviso 31-3 Southern Kings
Sat 7 Oct Ospreys 18-19 Scarlets
Round 7
Fri 27 Oct Connacht 20-16 Munster
Fri 27 Oct Glasgow 43-13 Southern Kings
Fri 27 Oct Ospreys 28-14 Dragons
Sat 28 Oct Treviso 13-24 Edinburgh
Sat 28 Oct Ulster 10-25 Leinster
Sat 28 Oct Zebre 23-24 Cheetahs
Sat 28 Oct Scarlets 30-17 Cardiff Blues
Round 8
Fri 3 Nov Munster 49-6 Dragons
Fri 3 Nov Glasgow 31-21 Leinster
Fri 3 Nov Scarlets 20-8 Treviso
Sat 4 Nov Southern Kings 36-43 Ulster
Sat 4 Nov Edinburgh 37-10 Ospreys
Sat 4 Nov Cardiff Blues 37-8 Zebre
Sat 4 Nov Connacht 23-15 Cheetahs
Round 9
Fri 24 Nov Cheetahs 33-13 Edinburgh
Fri 24 Nov Ulster 23-22 Treviso
Fri 24 Nov Cardiff Blues 36-30 Connacht
Fri 24 Nov Leinster 54-10 Dragons
Sun 26 Nov Ospreys 6-47 Glasgow
Sun 26 Nov Zebre 19-36 Munster
Sun 26 Nov Southern Kings 30-34 Scarlet
Round 10
Fri 1 Dec Southern Kings 21-48 Edinburgh
Fri 1 Dec Glasgow 40-16 Cardiff Blues
Fri 1 Dec Dragons 32-32 Ulster
Sat 2 Dec Zebre 24-10 Connacht
Sat 2 Dec Treviso 10-36 Leinster
Sat 2 Dec Munster 36-10 Ospreys
Sat 2 Dec Cheetahs 28-21 Scarlets
Round 11
Sat 23 Dec Treviso 27-14 Zebre
Sat 23 Dec Edinburgh 18-17 Glasgow
Sat 23 Dec Connacht 44-16 Ulster
Tue 26 Dec Dragons 17-22 Cardiff Blues
Tue 26 Dec Munster 24-34 Leinster
Tue 26 Dec Scarlets 12-9 Ospreys
Sat 13 Jan Southern Kings v Cheetahs (4)
Round 12
Sat 30 Dec Zebre 16-20 Treviso
Sat 30 Dec Glasgow 17-0Edinburgh
Sun 31 Dec Cardiff Blues 11-14 Scarlets
Sun 31 Dec Dragons 9-22 Ospreys
Mon 1 Jan Leinster 21-18 Connacht
Mon 1 Jan Ulster 24-17 Munster
Sat 20 Jan Cheetahs v Southern Kings (4)
Round 13
Fri 5 Jan Scarlets 47-13 Dragons
Fri 5 Jan Edinburgh 37-7 Southern Kings
Sat 6 Jan Treviso 27-21 Cheetahs
Sat 6 Jan Ospreys 29-28 Cardiff Blues
Sat 6 Jan Zebre 20-40 Glasgow
Sat 6 Jan Leinster 38-7 Ulster
Sat 6 Jan Munster 39-13 Connacht
Round 14
Fri 9 Feb Connacht 26-15 Ospreys
Fri 9 Feb Dragons 15-15 Glasgow
Fri 9 Feb Edinburgh 29-24 Leinster
Fri 9 Feb Ulster 59-10 Southern Kings
Sat 10 Feb Cardiff Blues 25-20 Cheetahs
Sat 10 Feb Munster 33-5 Zebre
Sun 11 Feb Treviso 22-12 Scarlets
Round 15
Fri 16 Feb Ospreys 26-12 Southern Kings
Fri 16 Feb Connacht 11-19 Zebre
Fri 16 Feb Glasgow 37-23 Cheetahs
Fri 16 Feb Ulster 16-17 Edinburgh
Sat 17 Feb Leinster 20-13 Scarlets
Sat 17 Feb Cardiff Blues 25-18 Munster
Sun 18 Feb Dragons 15-18 Treviso
Round 16
Fri 23 Feb Dragons 12-25 Edinburgh
Fri 23 Feb Munster 21-10 Glasgow
Fri 23 Feb Leinster 64-7 Southern Kings
Sat 24 Feb Treviso 19-22 Connacht
Sat 24 Feb Ospreys 27-26 Cheetahs
Sat 24 Feb Scarlets 34-10 Ulster
Sun 25 Feb Zebre 7-10 Cardiff Blues
Round 17
Fri 2 Mar Southern Kings 45-13 Dragons
Sat 3 Mar Cheetahs 26-25 Connacht
Sat 3 Mar Zebre v Ospreys Postponed
Fri 9 Mar Scarlets 10-10 Leinster
Fri 16 Mar Cardiff Blues 31-25 Treviso
Fri 16 Mar Edinburgh 12-6 Munster
20-22 Apr Ulster v Glasgow Postponed
Round 18
Fri 23 Mar Connacht 22-29 Edinburgh
Fri 23 Mar Dragons 17-29 Cheetahs
Fri 23 Mar Glasgow 68-7 Zebre
Sat 24 Mar Southern Kings 35-36 Treviso
Sat 24 Mar Cardiff Blues 35-17 Ulster
Sat 24 Mar Munster 19-7 Scarlets
Sat 24 Mar Ospreys 32-18 Leinster
Round 19
Fri 6 Apr Edinburgh 20-32 Ulster
Fri 6 Apr Ospreys 39-10 Connacht
Sat 7 Apr Leinster 41-6 Zebre
Sat 7 Apr Cheetahs 29-27 Cardiff Blues
Sat 7 Apr Scarlets 26-8 Glasgow
Sat 7 Apr Treviso 29-27 Dragons
Sat 7 Apr Southern Kings 22-39 Munster
Round 20
Fri 13 Apr Cheetahs 17-19 Munster
Fri 13 Apr Glasgow 35-22 Connacht
Fri 13 Apr Ulster 8-0 Ospreys
Sat 14 Apr Edinburgh 52-14 Scarlets
Sat 14 Apr Zebre 34-32 Dragons
Sat 14 Apr Southern Kings 12-45 Cardiff Blues
Sat 14 Apr Leinster 15-17 Treviso
Round 17 (rearranged games)
Sat 21 Apr Ulster 36-15 Glasgow
Sat 21 Apr Zebre 37-14 Ospreys
Round 21
Sat 28 Apr Southern Kings 20-29 Cheetahs
Sat 28 Apr Connacht 47-10 Leinster
Sat 28 Apr Dragons 8-33 Scarlets
Sat 28 Apr Treviso 17-22 Zebre
Sat 28 Apr Cardiff Blues 23-26 Ospreys
Sat 28 Apr Munster 24-24 Ulster
Sat 28 Apr Edinburgh 24-19 Glasgow
Play-offs
Sat 5 May Munster 20-16 Edinburgh
Sat 5 May Scarlets 43-8 Cheetahs
Semi-finals
Fri 18 May Glasgow 13-28 Scarlets
Sat 19 May Leinster 16-15 Munster
Champions Cup Play-off
Sun 20 May Ulster 35-17 Ospreys
Final
Saturday 26 May Leinster 40-32 Scarlets (Aviva Stadium)