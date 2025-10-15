United Rugby Championship Fixtures 2025-26

United Rugby Championship Fixtures

The 2025-26 BKT United Rugby Championship fixtures kicked off on Friday 26 September when defending champions Leinster were thumped 35-0 by the Stormers in Cape Town.

Festive derby rounds are locked in for Rounds 7, 8 and 9, while the Race to the Eight steps up from Round 13 as teams compete for play-off places and Champions Cup qualification.

The format of the competition remains unchanged, with the top eight teams progressing to the play-offs that start on 29 May. The semi-finals are on 6 June, followed by the Grand Final on Saturday 20 June (the same day as the Gallagher PREM final) to crown the 2025-26 champions.

The URC is a 16-team competition featuring teams from Ireland, Italy, Scotland, South Africa and Wales. It’s an expansion of the Pro14 tournament, with South African franchises Bulls, Lions, Sharks and Stormers having joined from the 2021-22 season.

Teams are split into four pools – Irish, Welsh, South African and Italian & Scottish – and play each of the other sides in their group home and away. They also play the other 12 teams in the league home or away. Results determine positions in a single league table.

Leinster won the 2024-25 title when defeating the Vodacom Bulls 32-7 at Croke Park.

Premier Sports will broadcast all 151 United Rugby Championship fixtures live. With three consecutive deals as UK host broadcaster, they will show their 1,000th URC game this season.

S4C’s historic partnership with the URC has been extended until 2027, ensuring the league remains available on free-to-air television in the UK.

The Welsh language broadcaster holds the unique distinction of having broadcast the league in every one of its 24 seasons, dating back to the launch of the original Celtic League. S4C will broadcast 20 live games featuring the Welsh regions, while also providing deferred coverage of a further 18 fixtures on its linear channel.

Below are the 2025-26 fixtures, plus results from previous campaigns. Kick-offs are local time.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2025-26 Fixtures

Round 1

Fri 26 Sept Stormers 35-0 Leinster

Fri 26 Sept Glasgow 35-19 Sharks

Fri 26 Sept Ulster 42-21 Dragons

Sat 27 Sept Bulls 53-40 Ospreys

Sat 27 Sept Zebre Parma 31-28 Edinburgh

Sat 27 Sept Scarlets 21-34 Munster

Sat 27 Sept Cardiff 33-20 Lions

Sat 27 Sept Connacht 26-15 Benetton

Round 2

Fri 3 Oct Stormers 26-10 Ospreys

Fri 3 Oct Edinburgh P-P Ulster – postponed due to storm disruption

Fri 3 Oct Dragons 17-17 Sharks

Sat 4 Oct Connacht P-P Scarlets – postponed due to storm disruption

Sat 4 Oct Benetton 16 v 14 Glasgow

Sat 4 Oct Bulls 39 v 31 Leinster 

Sat 4 Oct Munster 23 v 20 Cardiff 

Sun 5 Oct Zebre Parma 22 v 20 Lions

Round 3

Fri 10 Oct Munster 20 v 19 Edinburgh

Fri 10 Oct Scarlets 0  v 34 Stormers

Sat 11 Oct Benetton 41 v 15 Lions

Sat 11 Oct Ospreys 24 v 0 Zebre Parma

Sat 11 Oct Glasgow 49 v 0 Dragons

Sat 11 Oct Leinster 31 v 5 Sharks

Sat 11 Oct Ulster 28 v 7 Bulls

Sat 11 Oct Cardiff 14 v 8 Connacht

Round 4

Fri 17 Oct Edinburgh v Benetton (7.45pm)

Fri 17 Oct Connacht v Bulls (7.45pm)

Fri 17 Oct Dragons v Cardiff (7.45pm) Live on S4C

Sat 18 Oct Lions v Scarlets (12.45pm)

Sat 18 Oct Sharks v Ulster (3pm)

Sat 18 Oct Leinster v Munster (5.15pm)

Sat 18 Oct Zebra Parma v Stormers (7.45pm)

Sat 18 Oct Ospreys v Glasgow (7.45pm)

Round 5

Fri 24 Oct Glasgow v Bulls (7.45pm)

Sat 25 Oct Lions v Ulster (12.45pm)

Sat 25 Oct Sharks v Scarlets (3pm)

Sat 25 Oct Leinster v Zebre Parma (5.30pm)

Sat 25 Oct Benetton v Stormers (5.30pm)

Sat 25 Oct Dragons v Ospreys (5.30pm)

Sat 25 Oct Cardiff v Edinburgh  (7.45pm) Live on S4C

Sat 25 Oct Munster v Connacht (7.45pm)

————————————————————————

INTERNATIONAL BREAK (AUTUMN NATIONS SERIES)

————————————————————————

Round 6

Fri 28 Nov Ulster v Benetton (7.45pm)

Fri 28 Nov Dragons v Leinster (7.45pm)

Sat 29 Nov Bulls v Lions (12pm)

Sat 29 Nov Zebra Parma v Cardiff (1pm)

Sat 29 Nov Edinburgh v Ospreys (5.30pm)

Sat 29 Nov Munster v Stormers (5.30pm)

Sat 29 Nov Connacht v Sharks (7.45pm)

Sat 29 Nov Scarlets v Glasgow (7.45pm) Live on S4C

Round 7

Fri 19 Dec Cardiff v Scarlets (7.45pm)

Fri 19 Dec Leinster v Ulster (7.45pm)

Sat 20 Dec Stormers v Lions (1.30pm)

Sat 20 Dec Benetton v Zebre Parma (2pm)

Sat 20 Dec Glasgow v Edinburgh (3pm)

Sat 20 Dec Sharks v Bulls (4pm)

Sat 20 Dec Ospreys v Munster (5.30pm) Live on S4C

Sat 20 Dec Dragons v Connacht (7.45pm)

Round 8

Fri 26 Dec Cardiff v Dragons (3pm)

Fri 26 Dec Scarlets v Ospreys (5.30pm) Live on S4C

Sat 27 Dec Bulls v Stormers (1pm)

Sat 27 Dec Lions v Sharks (1pm)

Sat 27 Dec Zebre Parma v Benetton (2.30pm)

Sat 27 Dec Edinburgh v Glasgow (3pm)

Sat 27 Dec Connacht v Ulster (5.30pm)

Sat 27 Dec Munster v Leinster (7.45pm)

Round 9

Thu 1 Jan Dragons v Scarlets (3pm) Live on S4C

Thu 1 Jan Ospreys v Cardiff (5.30pm)

Fri 2 Jan Ulster v Munster (7.45pm)

Sat 3 Jan Sharks v Lions (1.30pm)

Sat 3 Jan Stormers v Bulls (4pm)

Sat 3 Jan Benetton v Edinburgh (5.30pm)

Sat 3 Jan Leinster v Connacht (5.30pm)

Sat 3 Jan Glasgow v Zebre Parma (7.45pm)

Round 10

Fri 23 Jan Edinburgh v Bulls (7.45pm)

Fri 23 Jan Munster v Dragons (7.45pm)

Fri 23 Jan Ospreys v Lions (7.45pm) Live on S4C

Sat 24 Jan Scarlets v Ulster (3pm)

Sat 24 Jan Connacht v Leinster (5.30pm)

Sat 24 Jan Stormers v Sharks (5.30pm)

Sat 24 Jan Cardiff v Benetton (7.45pm)

Sat 24 Jan Zebre Parma v Glasgow (7.45pm)

Round 11

Fri 30 Jan Benetton v Scarlets (7.45pm) Live on S4C

Fri 30 Jan Glasgow v Munster (7.45pm)

Sat 31 Jan Lions v Bulls (12.30pm)

Sat 31 Jan Sharks v Stormers (3pm)

Sat 31 Jan Zebre Parma v Connacht (3pm)

Sat 31 Jan Leinster v Edinburgh (5.30pm)

Sat 31 Jan Ospreys v Dragons (7.45pm) Live on S4C

Sat 31 Jan Ulster v Cardiff (7.45pm)

Round 12

Fri 27 Feb Cardiff v Leinster (7.45pm) Live on S4C

Fri 27 Feb Edinburgh v Scarlets (7.45pm)

Sat 28 Feb Lions v Stormers (12.30pm)

Sat 28 Feb Bulls v Sharks (3pm)

Sat 28 Feb Connacht v Glasgow (3pm)

Sat 28 Feb Dragons v Benetton (5.30pm)

Sat 28 Feb Munster v Zebre Parma (5.30pm)

Sat 28 Feb Ospreys v Ulster (7.45pm)

Round 13

Fri 20 Mar Bulls v Cardiff (5pm)

Fri 20 Mar Scarlets v Zebre Parma (7.45pm) Live on S4C

Fri 20 Mar Ulster v Connacht (7.45pm)

Sat 21 Mar Lions v Edinburgh (12.45pm)

Sat 21 Mar Benetton v Ospreys (3pm)

Sat 21 Mar Sharks v Munster (3pm)

Sat 21 Mar Glasgow v Leinster (5.30pm)

Sat 21 Mar Stormers v Dragons (5.30pm)

Round 14

Fri 27 Mar Sharks v Cardiff (5pm)

Fri 27 Mar Glasgow v Benetton (7.45pm)

Sat 28 Mar Bulls v Munster (12pm)

Sat 28 Mar Connacht v Ospreys (2.15pm)

Sat 28 Mar Lions v Dragons (2.30pm)

Sat 28 Mar Stormers v Edinburgh (5pm)

Sat 28 Mar Leinster v Scarlets (5.30pm) Live on S4C

Sat 28 Mar Zebre Parma v Ulster (7.45pm)

Round 15

Fri 17 Apr Dragons v Bulls (7.45pm) Live on S4C

Fri 17 Apr Edinburgh v Zebre Parma (7.45pm)

Fri 17 Apr Ulster v Leinster (7.45pm)

Sat 18 Apr Lions v Glasgow (2.45pm)

Sat 18 Apr Stormers v Connacht (5.15pm)

Sat 18 Apr Scarlets v Cardiff (5.30pm)

Sat 18 Apr Benetton v Munster (7.45pm)

Sat 18 Apr Ospreys v Sharks (7.45pm)

Round 16

Fri 24 Apr Cardiff v Ospreys (7.45pm) Live on S4C

Fri 24 Apr Edinburgh v Sharks (7.45pm)

Fri 24 Apr Zebre Parma v Dragons (7.45pm)

Sat 25 Apr Lions v Connacht (3pm)

Sat 25 Apr Munster v Ulster (5.30pm)

Sat 25 Apr Stormers v Glasgow (5.30pm)

Sat 25 Apr Benetton v Leinster (7.45pm)

Sat 25 Apr Scarlets v Bulls (7.45pm)

Round 17

Fri 8 May Glasgow v Cardiff (7.45pm) Live on S4C

Fri 8 May Ulster v Stormers (7.45pm)

Sat 9 May Bulls v Zebre Parma (12.45pm)

Sat 9 May Sharks v Benetton (3pm)

Sat 9 May Leinster v Lions (5.30pm)

Sat 9 May Ospreys v Scarlets (5.30pm)

Sat 9 May Connacht v Munster (7.45pm)

Sat 9 May Dragons v Edinburgh (7.45pm)

Round 18

Fri 15 May Cardiff v Stormers (7.45pm)

Fri 15 May Edinburgh v Connacht (7.45pm)

Fri 15 May Ulster v Glasgow (7.45pm)

Sat 16 May Sharks v Zebre Parma (12.45pm)

Sat 16 May Bulls v Benetton (3pm)

Sat 16 May Leinster v Ospreys (5.15pm)

Sat 16 May Scarlets v Dragons (5.15pm) Live on S4C

Sat 16 May Munster v Lions (7.45pm)

Quarter-finals

Fri 29-Sun 31 May

Semi-finals

Sat 6 June

Grand Final

Sat 20 June

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2024-25 Results

Leinster brushed off the Vodacom Bulls 32-7 to win the 2024-25 BKT United Rugby Championship final at Croke Park. It was their ninth title in the competition and their first since the addition of South African teams in 2021.

Jack Conan, Jordie Barrett and Josh van der Flier crossed in the first half as the top seeds pulled away to a 19-0 half-time lead.

Akker van der Merwe replied for the Bulls but they never threatened to claw back the deficit and substitute scrum-half Fintan Gunne put the seal on an Irish victory with their fourth try. A crowd of 46,127 saw Leinster pick up their first trophy for four years.

Round 1

Fri 20 Sept Cardiff 22-17 Zebre Parma

Fri 20 Sept Edinburgh 31-33 Leinster

Sat 21 Sept Dragons 23-21 Ospreys

Sat 21 Sept Munster 35-33 Connacht

Sat 21 Sept Benetton 20-20 Scarlets

Sat 21 Sept Ulster 20-19 Glasgow Warriors

Sat 8 Feb Stormers 32-33 Bulls

Sat 8 Mar Sharks 25-22 Lions

Round 2

Fri 27 Sept Glasgow Warriors 42-10 Benetton

Fri 27 Sept Leinster 34-6 Dragons

Sat 28 Sept Lions 35-22 Ulster

Sat 28 Sept Bulls 22-16 Edinburgh

Sat 28 Sept Zebre Parma 42-33 Munster

Sat 28 Sept Scarlets 15-24 Cardiff

Sat 28 Sept Connacht 36-30 Sharks

Sat 28 Sept Ospreys 37-24 Stormers

Round 3

Fri 4 Oct Cardiff 36-52 Glasgow Warriors

Fri 4 Oct Scarlets 23-24 Connacht

Sat 5 Oct Lions 55-21 Edinburgh

Sat 5 Oct Bulls 47-21 Ulster

Sat 5 Oct Benetton 5-35 Leinster

Sat 5 Oct Dragons 30-33 Sharks

Sat 5 Oct Munster 23-0 Ospreys

Sat 5 Oct Zebre Parma 5-36 Stormers

Round 4

Fri 11 Oct Glasgow Warriors 33-3 Zebre Parma

Sat 12 Oct Benetton 38-10 Sharks

Sat 12 Oct Cardiff 19-25 Scarlets

Sat 12 Oct Edinburgh 38-7 Stormers

Sat 12 Oct Leinster 26-12 Munster

Sat 12 Oct Ospreys 19-29 Bulls

Sat 12 Oct Ulster 32-27 Connacht

Sun 13 Oct Dragons 19-23 Lions

Round 5

Fri 18 Oct Ulster 36-12 Ospreys

Fri 18 Oct Scarlets 23-22 Bulls

Sat 19 Oct Zebre Parma 9-10 Lions

Sat 19 Oct Sharks 28-24 Glasgow Warriors

Sat 19 Oct Stormers 34-19 Munster

Sat 19 Oct Edinburgh 27-8 Cardiff

Sat 19 Oct Connacht 12-33 Leinster

Sat 19 Oct Dragons 21-31 Benetton

Round 6

Fri 25 Oct Benetton 15-17 Bulls

Fri 25 Oct Scarlets 30-8 Zebre Parma

Sat 26 Oct Stormers 17-28 Glasgow

Sat 26 Oct Ospreys 22-13 Edinburgh

Sat 26 Oct Sharks 41-24 Munster

Sat 26 Oct Leinster 24-6 Lions

Sat 26 Oct Cardiff 21-19 Ulster

Sat 26 Oct Connacht 31-7 Dragons

Round 7

Fri 29 Nov Glasgow Warriors 17-15 Scarlets

Fri 29 Nov Ulster 20-27 Leinster

Sat 30 Nov Sharks 21-15 Stormers

Sat 30 Nov Cardiff 31-23 Dragons

Sat 30 Nov Connacht 14-28 Bulls

Sat 30 Nov Edinburgh 50-33 Benetton

Sat 30 Nov Munster 17-10 Lions

Sat 30 Nov Zebre Parma 22-17 Ospreys

Round 8

Fri 20 Dec Ulster 19-22 Munster

Sat 21 Dec Benetton 11-10 Zebre Parma

Sat 21 Dec Stormers 29-10 Lions

Sat 21 Dec Sharks 20-17 Bulls

Sat 21 Dec Ospreys 23-22 Scarlets

Sat 21 Dec Leinster 20-12 Connacht

Sun 22 Dec Glasgow Warriors 33-14 Edinburgh

Thu 26 Dec Dragons 22-24 Cardiff

Round 9

Fri 27 Dec Munster 7-28 Leinster

Sat 28 Dec Edinburgh 10-7 Glasgow Warriors

Sat 28 Dec Stormers 24-20 Sharks

Sat 28 Dec Zebre Parma 12-24 Benetton

Sat 28 Dec Connacht 7-17 Ulster

Wed 1 Jan Cardiff 13-13 Ospreys

Wed 1 Jan Scarlets 32-15 Dragons

Sat 22 Feb Bulls 31-19 Lions

Round 10

Fri 24 Jan Ospreys 43-0 Benetton

Sat 25 Jan Lions 22-37 Bulls

Sat 25 Jan Scarlets 30-24 Edinburgh

Sat 25 Jan Leinster 36-12 Stormers

Sat 25 Jan Cardiff 22-42 Sharks

Sat 25 Jan Dragons 19-38 Munster

Sun 26 Jan Glasgow Warriors 22-19 Connacht

Sun 26 Jan Ulster 14-15 Zebre Parma

Round 11

Fri 14 Feb Edinburgh 17-22 Zebre Parma

Fri 14 Feb Ospreys 19-22 Leinster

Sat 15 Feb Lions 30-23 Stormers

Sat 15 Feb Bulls 19-29 Sharks

Sat 15 Feb Benetton 34-19 Ulster

Sat 15 Feb Munster 29-8 Scarlets

Sat 15 Feb Connacht 24-19 Cardiff

Sun 16 Feb Dragons 20-45 Glasgow Warriors

Round 12

Fri 28 Feb Munster 28-34 Edinburgh

Fri 28 Feb Zebre Parma 31-21 Dragons

Sat 1 Mar Lions 38-14 Sharks

Sat 1 Mar Bulls 16-19 Stormers

Sat 1 Mar Leinster 42-24 Cardiff

Sat 1 Mar Ulster 30-28 Scarlets

Sat 1 Mar Connacht 38-30 Benetton

Sat 1 Mar Glasgow Warriors 31-32 Ospreys

Round 13

Fri 21 Mar Cardiff 20-17 Lions

Fri 21 Mar Glasgow Warriors 28-25 Munster

Sat 22 Mar Sharks 35-34 Zebre Parma

Sat 22 Mar Benetton 21-18 Edinburgh

Sat 22 Mar Bulls 21-20 Leinster

Sat 22 Mar Scarlets 17-29 Stormers

Sat 22 Mar Dragons 30-34 Ulster

Sat 22 Mar Ospreys 43-40 Connacht

Round 14

Fri 28 Mar Edinburgh 38-5 Dragons

Fri 28 Mar Ulster 38-34 Stormers

Sat 29 Mar Bulls 63-24 Zebre Parma

Sat 29 Mar Connacht 24-30 Munster

Sat 29 Mar Scarlets 38-22 Ospreys

Sat 29 Mar Sharks 7-10 Leinster

Sat 29 Mar Benetton 20-19 Cardiff

Sat 29 Mar Glasgow Warriors 42-0 Lions

Round 15

Fri 18 Apr Edinburgh 17-18 Sharks

Sat 19 Apr Lions 31-42 Benetton

Sat 19 Apr Ospreys 19-36 Cardiff

Sat 19 Apr Stormers 34-29 Connacht

Sat 19 Apr Munster 13-16 Bulls

Sat 19 Apr Dragons 23-31 Scarlets

Sat 19 Apr Leinster 41-17 Ulster

Sat 19 Apr Zebre Parma 6-14 Glasgow Warriors

Round 16

Fri 25 Apr Cardiff 26-21 Munster

Fri 25 Apr Glasgow Warriors 19-26 Bulls

Fri 25 Apr Zebre Parma 25-25 Edinburgh

Sat 26 Apr Lions 26-7 Connacht

Sat 26 Apr Ospreys 57-24 Dragons

Sat 26 Apr Scarlets 35-22 Leinster

Sat 26 Apr Stormers 56-5 Benetton

Sat 26 Apr Ulster 19-22 Sharks

Round 17

Fri 9 May Sharks 29-10 Ospreys

Fri 9 May Munster 38-20 Ulster

Sat 10 May Bulls 45-21 Cardiff

Sat 10 May Benetton 33-7 Glasgow

Sat 10 May Stormers 48-12 Dragons

Sat 10 May Leinster 76-5 Zebre Parma

Sat 10 May Connacht 21-31 Edinburgh

Sun 11 May Lions 19-32 Scarlets

Round 18

Fri 16 May Stormers 34-24 Cardiff

Fri 16 May Edinburgh 47-17 Ulster

Fri 16 May Munster 30-21 Benetton

Sat 17 May Bulls 55-15 Dragons

Sat 17 May Lions 29-28 Ospreys

Sat 17 May Zebre Parma 12-22 Connacht

Sat 17 May Sharks 12-3 Scarlets

Sat 17 May Leinster 13-5 Glasgow Warriors

Quarter-finals

Fri 30 May Glasgow Warriors 36-18 Stormers

Sat 31 May Bulls 42-33 Edinburgh

Sat 31 May Leinster 33-21 Scarlets

Sat 31 May Sharks 24-24 Munster (Sharks win via place-kick competition)

Semi-finals

Sat 7 June Leinster 37-19 Glasgow Warriors

Sat 7 June Bulls 25-13 Sharks

Grand Final

Sat 14 June Leinster 32-7 Bulls (Croke Park)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

United Rugby Championship Results

Glasgow Warriors pulled off an epic 2023-24 URC triumph to land their first title since 2015.

Playing at altitude and in front of 52,000 fans at Loftus Versfeld, they defeated the Vodacom Bulls 21-16. And Franco Smith’s men did it the hard way, overcoming a 13-0 deficit.

Scott Cummings’s try on the stroke of half-time started the fightback, George Turner’s score from a driving maul narrowed the gap further, and Huw Jones finished a glorious move to put the underdogs ahead just past the hour mark. George Horne converted all three tries.

Reduced to 14 men after a yellow card for Tom Jordan, Glasgow’s dogged defence saw them resist late pressure to clinch the trophy. It completed a titanic trio of scalps in the knockout stage after wins over the previous two champions, the Stormers (2022) and Munster (2023).

Below are all the results from the 2023-24 season.

Round 1

Sat 21 Oct Zebre Parma 36-40 Ulster

Sat 21 Oct Connacht 34-26 Ospreys

Sat 21 Oct Dragons 17-22 Edinburgh

Sat 21 Oct Lions 33-35 Stormers

Sat 21 Oct Cardiff 22-23 Benetton

Sat 21 Oct Munster 34-21 Sharks

Sun 22 Oct Bulls 63-21 Scarlets

Sun 22 Oct Glasgow 43-25 Leinster

Round 2

Sat 28 Oct Ospreys 34-31 Zebre Parma

Sat 28 Oct Connacht 34-26 Glasgow

Sat 28 Oct Stormers 52-7 Scarlets

Sat 28 Oct Leinster 34-13 Sharks

Sat 28 Oct Edinburgh 17-16 Lions

Sun 29 Oct Benetton 13-13 Munster

Sun 29 Oct Dragons 9-16 Cardiff

Sun 29 Oct Ulster 26-19 Bulls

Round 3

Fri 3 Nov Glasgow 20-9 Stormers

Fri 3 Nov Ospreys 19-5 Sharks

Sat 4 Nov Zebre Parma 29-54 Bulls

Sat 4 Nov Leinster 36-27 Edinburgh

Sat 4 Nov Munster 45-14 Dragons

Sat 4 Nov Scarlets 31-25 Cardiff

Sat 4 Nov Connacht 22-20 Ulster

Sun 5 Nov Benetton 15-10 Lions

Round 4

Fri 10 Nov Zebre Parma 12-10 Sharks

Fri 10 Nov Ulster 21-14 Munster

Fri 10 Nov Cardiff 12-18 Bulls

Sat 11 Nov Benetton 20-17 Stormers

Sat 11 Nov Ospreys 23-31 Glasgow

Sat 11 Nov Scarlets 23-24 Lions

Sat 11 Nov Edinburgh 25-22 Connacht

Sun 12 Nov Dragons 10-33 Leinster

Round 5

Fri 17 Nov Ulster 24-17 Lions

Fri 17 Nov Zebre Parma 22-22 Cardiff

Fri 17 Nov Edinburgh 31-23 Bulls

Sat 18 Nov Sharks 12-13 Connacht

Sat 18 Nov Dragons 20-5 Ospreys

Sat 18 Nov Munster 10-3 Stormers

Sat 18 Nov Glasgow 26-12 Benetton

Sat 18 Nov Leinster 54-5 Scarlets

Round 6

Fri 24 Nov Cardiff 31-24 Stormers

Fri 24 Nov Edinburgh 22-24 Benetton

Sat 25 Nov Lions 61-19 Zebre Parma

Sat 25 Nov Bulls 53-27 Connacht

Sat 25 Nov Sharks 69-14 Dragons

Sat 25 Nov Leinster 21-16 Munster

Sat 25 Nov Glasgow 33-20 Ulster

Sun 26 Nov Ospreys 31-9 Scarlets

Round 7

Fri 1 Dec Munster 40-29 Glasgow

Sat 2 Dec Bulls 44-10 Sharks

Sat 2 Dec Cardiff 23-29 Scarlets

Sat 2 Dec Lions 49-24 Dragons

Sat 2 Dec Ulster 24-27 Edinburgh

Sat 2 Dec Stormers 31-7 Zebre Parma

Sat 2 Dec Connacht 22-24 Leinster

Sat 2 Dec Benetton 18-13 Ospreys

Round 8

Fri 22 Dec Glasgow 22-10 Edinburgh

Fri 22 Dec Ulster 20-19 Connacht

Sat 23 Dec Zebre Parma 24-31 Benetton

Sat 23 Dec Stormers 26-20 Bulls

Tue 26 Dec Cardiff 55-21 Dragons

Tue 26 Dec Scarlets 11-25 Ospreys

Tue 26 Dec Munster 3-9 Leinster

Sat 6 Jan Sharks 18-20 Lions

Round 9

Sat 30 Dec Benetton 36-14 Zebre Parma

Sat 30 Dec Edinburgh 19-14 Glasgow

Sat 30 Dec Stormers 16-15 Sharks

Mon 1 Jan Connacht 22-9 Munster

Mon 1 Jan Ospreys 27-21 Cardiff

Mon 1 Jan Dragons 13-12 Scarlets

Mon 1 Jan Leinster 21-22 Ulster

Sat 27 Jan Bulls 30-28 Lions

Round 10

Fri 16 Feb Scarlets 7-42 Munster

Fri 16 Feb Zebre Parma 19-24 Edinburgh

Sat 17 Feb Lions 10-25 Bulls

Sat 17 Feb Leinster 47-18 Benetton

Sat 17 Feb Sharks 21-25 Stormers

Sat 17 Feb Cardiff 12-16 Connacht

Sat 17 Feb Glasgow 40-7 Dragons

Sun 18 Feb Ospreys 19-17 Ulster

Round 11

Fri 1 Mar Edinburgh 19-15 Ospreys

Fri 1 Mar Munster 45-29 Zebre Parma

Sat 2 Mar Lions 40-10 Sharks

Sat 2 Mar Benetton 9-19 Glasgow

Sat 2 Mar Bulls 40-22 Stormers

Sat 2 Mar Connacht 26-10 Scarlets

Sat 2 Mar Cardiff 20-33 Leinster

Sat 2 Mar Ulster 49-26 Dragons

Round 12

Fri 22 Mar Glasgow 17-13 Cardiff

Fri 22 Mar Ospreys 17-27 Munster

Sat 23 Mar Sharks 22-12 Ulster

Sat 23 Mar Scarlets 16-13 Benetton

Sat 23 Mar Stormers 43-21 Edinburgh

Sat 23 Mar Connacht 14-38 Lions

Sat 23 Mar Dragons 10-31 Bulls

Sat 23 Mar Zebre Parma 7-31 Leinster

Round 13

Fri 29 Mar Leinster 47-14 Bulls

Fri 29 Mar Dragons 20-13 Zebre Parma

Sat 30 Mar Benetton 18-14 Connacht

Sat 30 Mar Sharks 23-13 Edinburgh

Sat 30 Mar Ospreys 36-21 Lions

Sat 30 Mar Stormers 13-7 Ulster

Sat 30 Mar Scarlets 3-45 Glasgow

Sat 30 Mar Munster 20-15 Cardiff

Round 14

Fri 19 Apr Ulster 19-17 Cardiff

Fri 19 Apr Glasgow 21-10 Sharks

Sat 20 Apr Benetton 36-19 Dragons

Sat 20 Apr Lions 44-12 Leinster

Sat 20 Apr Bulls 22-27 Munster

Sat 20 Apr Stormers 21-27 Ospreys

Sat 20 Apr Connacht 54-16 Zebre Parma

Sat 20 Apr Edinburgh 43-18 Scarlets

Round 15

Fri 26 Apr Scarlets 27-32 Sharks

Fri 26 Apr Ulster 38-34 Benetton

Sat 27 Apr Zebre Parma 9-40 Glasgow

Sat 27 Apr Bulls 61-24 Ospreys

Sat 27 Apr Cardiff 7-24 Edinburgh

Sat 27 Apr Lions 13-33 Munster

Sat 27 Apr Stormers 42-12 Leinster

Sat 27 Apr Dragons 27-34 Connacht

Round 16

Fri 10 May Dragons 21-44 Stormers

Fri 10 May Edinburgh 40-14 Zebre Parma

Sat 11 May Bulls 40-34 Warriors

Sat 11 May Scarlets 20-31 Ulster

Sat 11 May Sharks 24-25 Benetton

Sat 11 May Lions 34-13 Cardiff

Sat 11 May Munster 47-12 Connacht

Sat 11 May Leinster 61-14 Ospreys

Round 17

Fri 17 May Edinburgh 26-29 Munster

Fri 17 May Zebre Parma 18-32 Scarlets

Sat 18 May Bulls 56-35 Benetton

Sat 18 May Ospreys 26-13 Dragons

Sat 18 May Lions 44-21 Glasgow

Sat 18 May Connacht 12-16 Stormers

Sat 18 May Sharks 14-36 Cardiff

Sat 18 May Ulster 23-21 Leinster

Round 18

Fri 31 May Glasgow 38-26 Zebre Parma

Fri 31 May Leinster 33-7 Connacht

Sat 1 Jun Stormers 29-24 Lions

Sat 1 Jun Benetton 31-6 Edinburgh

Sat 1 Jun Scarlets 32-15 Dragons

Sat 1 Jun Sharks 14-26 Bulls

Sat 1 Jun Munster 29-24 Ulster

Sat 1 Jun Cardiff 29-33 Ospreys

Quarter-finals

Fri 7 June Munster 23-7 Ospreys

Sat 8 June Bulls 30-23 Benetton

Sat 8 June Leinster 43-20 Ulster

Sat 8 June Glasgow 27-10 Stormers

Semi-finals

Sat 15 June Bulls 25-20 Leinster

Sat 15 June Munster 10-17 Glasgow Warriors

Grand Final

Sat 22 June Bulls 16-21 Glasgow Warriors (Loftus Versfeld)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

United Rugby Championship Results

Munster upset the odds to win the 2023 URC – their first title since 2011.

Tries by Diarmuid Barron, Calvin Nash and John Hodnett helped the Irish province defeat the DHL Stormers, the reigning champions, 19-14 in Cape Town and so banish memories of final defeats in 2015, 2017 and 2021.

Munster’s triumph was reward for a remarkable away run that saw them go unbeaten on the road against Stormers (twice), Sharks, Glasgow and Leinster following a home defeat to Glasgow in late March.

Below are the results from the 2022-23 season.

Round 1

Fri 16 Sept Benetton 33-11 Glasgow Warriors

Sat 17 Sept Zebre Parma 29-33 Leinster

Sat 17 Sept Cardiff 20-13 Munster

Sat 17 Sept Lions 15-31 Bulls

Sat 17 Sept Scarlets 23-23 Ospreys

Sat 17 Sept Edinburgh 44-6 Dragons

Sat 17 Sept Ulster 36-10 Connacht

Sat 4 Feb Sharks 19-46 Stormers

Round 2

Fri 23 Sept Zebre Parma 37-42 Sharks

Fri 23 Sept Glasgow Warriors 52-24 Cardiff

Fri 23 Sept Leinster 42-10 Benetton

Sat 24 Sept Scarlets 39-55 Ulster

Sat 24 Sept Bulls 33-31 Edinburgh

Sat 24 Sept Stormers 38-15 Connacht

Sat 24 Sept Ospreys 27-28 Lions

Sun 25 Sept Dragons 23-17 Munster

Round 3

Fri 30 Sept Bulls 28-14 Connacht

Fri 30 Sept Cardiff 18-31 Lions

Fri 30 Sept Ulster 13-20 Leinster

Sat 1 Oct Stormers 34-18 Edinburgh

Sat 1 Oct Ospreys 32-17 Glasgow Warriors

Sat 1 Oct Munster 21-5 Zebre Parma

Sat 1 Oct Benetton 34-23 Scarlets

Sat 1 Oct Dragons 19-20 Sharks

Round 4

Fri 7 Oct Connacht 20-11 Munster

Fri 7 Oct Edinburgh 19-22 Lions

Sat 8 Oct Zebre Parma 20-37 Stormers

Sat 8 Oct Leinster 54-34 Sharks

Sat 8 Oct Scarlets 10-16 Cardiff

Sat 8 Oct Glasgow Warriors 35-21 Bulls

Sat 8 Oct Ulster 47-17 Ospreys

Sun 9 Oct Benetton 34-14 Dragons

Round 5

Fri 14 Oct Connacht 0-10 Leinster

Fri 14 Oct Ospreys 16-16 Stormers

Sat 15 Oct Lions 37-39 Ulster

Sat 15 Oct Sharks 40-12 Glasgow Warriors

Sat 15 Oct Cardiff 31-14 Dragons

Sat 15 Oct Edinburgh 53-8 Benetton

Sat 15 Oct Munster 31-17 Bulls

Sat 15 Oct Scarlets 36-12 Zebre Parma

Round 6

Fri 21 Oct Benetton 22-44 Bulls

Fri 21 Oct Connacht 36-14 Scarlets

Sat 22 Oct Zebre Parma 19-38 Edinburgh

Sat 22 Oct Leinster 27-13 Munster

Sat 22 Oct Cardiff 30-24 Stormers

Sun 23 Oct Dragons 32-25 Ospreys

Sat 25 Feb Sharks 24-31 Ulster

Sat 25 Feb Lions 35-24 Glasgow Warriors

Round 7

Fri 28 Oct Glasgow Warriors 37-0 Benetton

Fri 28 Oct Scarlets 5-35 Leinster

Sat 29 Oct Lions 22-31 Stormers

Sat 29 Oct Dragons 47-7 Zebre Parma

Sat 29 Oct Munster 14-15 Ulster

Sat 29 Oct Ospreys 19-22 Connacht

Sun 30 Feb Bulls 40-27 Sharks

Sun 30 Oct Cardiff 17-25 Edinburgh

Round 8

Fri 25 Nov Stormers 36-19 Scarlets

Fri 25 Nov Ulster 36-15 Zebre Parma

Sat 26 Nov Benetton 24-17 Edinburgh

Sat 26 Nov Bulls 43-26 Ospreys

Sat 26 Nov Leinster 40-5 Glasgow Warriors

Sat 26 Nov Munster 24-17 Connacht

Sun 27 Nov Lions 33-25 Dragons

Sun 27 Nov Sharks 0-35 Cardiff

Round 9

Fri 2 Dec Sharks 25-10 Ospreys

Fri 2 Dec Edinburgh 17-38 Munster

Sat 3 Dec Stormers 34-26 Dragons

Sat 3 Dec Zebre Parma 17-45 Glasgow Warriors

Sat 3 Dec Connacht 38-19 Benetton

Sat 3 Dec Bulls 45-9 Cardiff

Sat 3 Dec Leinster 38-29 Ulster

Sun 4 Dec Lions 32-15 Scarlets

Round 10

Fri 23 Dec Sharks 37-10 Lions

Fri 23 Dec Stormers 37-27 Bulls

Fri 23 Dec Connacht 20-22 Ulster

Fri 23 Dec Glasgow 16-10 Edinburgh

Sat 24 Dec Benetton 38-5 Zebre Parma

Mon 26 Dec Dragons 24-29 Cardiff

Mon 26 Dec Ospreys 34-14 Scarlets

Mon 26 Dec Munster 19-20 Leinster

Round 11

Fri 30 Dec Edinburgh 25-32 Glasgow Warriors

Sat 31 Dec Zebre Parma 17-40 Benetton

Sat 31 Dec Sharks 47-20 Bulls

Sat 31 Dec Stormers 40-8 Lions

Sun 1 Jan Cardiff 19-22 Ospreys

Sun 1 Jan Scarlets 33-17 Dragons

Sun 1 Jan Ulster 14-15 Munster

Sun 1 Jan Leinster 41-12 Connacht

Round 12

Fri 6 Jan Dragons 14-29 Bulls

Fri 6 Jan Munster 33-3 Lions

Sat 7 Jan Benetton 31-29 Ulster

Sat 7 Jan Edinburgh 24-17 Zebre Parma

Sat 7 Jan Cardiff 22-28 Scarlets

Sat 7 Jan Connacht 24-12 Sharks

Sat 7 Jan Ospreys 19-24 Leinster

Sun 8 Jan Glasgow Warriors 24-17 Stormers

Round 13

Fri 27 Jan Scarlets 37-28 Bulls

Fri 27 Jan Ulster 35-5 Stormers

Sat 28 Jan Benetton 30-40 Munster

Sat 28 Jan Dragons 28-42 Glasgow Warriors

Sat 28 Jan Leinster 38-14 Cardiff

Sat 28 Jan Edinburgh 19-22 Sharks

Sat 28 Jan Connacht 43-24 Lions

Sun 29 Jan Zebre Parma 24-28 Ospreys

Round 14

Fri 17 Feb Glasgow Warriors 17-11 Ulster

Fri 17 Feb Munster 58-3 Ospreys

Sat 18 Feb Lions 7-29 Sharks

Sat 18 Feb Bulls 19-23 Stormers

Sat 18 Feb Zebre Parma 34-57 Connacht

Sat 18 Feb Cardiff 30-13 Benetton

Sat 18 Feb Scarlets 42-14 Edinburgh

Sat 18 Feb Leinster 43-14 Dragons

Round 15

Fri 3 Mar Glasgow Warriors 50-8 Zebre Parma

Fri 3 Mar Munster 49-42 Scarlets

Sat 4 Mar Stormers 29-23 Sharks

Sat 4 Mar Bulls 25-29 Lions

Sat 4 Mar Edinburgh 27-47 Leinster

Sat 4 Mar Ospreys 20-21 Benetton

Sat 4 Mar Cardiff 20-42 Ulster

Sat 4 Mar Dragons 20-22 Connacht

Round 16

Fri 24 Mar Zebre Parma 30-34 Cardiff

Fri 24 Mar Leinster 22-22 Stormers

Sat 25 Mar Benetton 28-32 Lions

Sat 25 Mar Ospreys 37-18 Dragons

Sat 25 Mar Connacht 41-26 Edinburgh

Sat 25 Mar Scarlets 32-20 Sharks

Sat 25 Mar Munster 26-38 Glasgow Warriors

Sat 25 Mar Ulster 32-23 Bulls

Round 17

Fri 14 Apr Sharks 43-33 Benetton

Fri 14 Apr Glasgow Warriors 12-9 Scarlets

Fri 14 Apr Ulster 40-19 Dragons

Sat 15 Apr Lions 36-39 Leinster

Sat 15 Apr Bulls 78-12 Zebre Parma

Sat 15 Apr Stormers 24-26 Munster

Sat 15 Apr Connacht 38-19 Cardiff

Sat 15 Apr Edinburgh 45-21 Ospreys

Round 18

Fri 21 Apr Stormers 38-22 Benetton

Fri 21 Apr Ulster 28-14 Edinburgh

Sat 22 Apr Lions 50-35 Zebre Parma

Sat 22 Apr Dragons 31-14 Scarlets

Sat 22 Apr Bulls 62-7 Leinster

Sat 22 Apr Ospreys 21-38 Cardiff

Sat 22 Apr Sharks 22-22 Munster

Sat 22 Apr Glasgow Warriors 29-27 Connacht

Quarter-finals

Fri 5 May Ulster 10-15 Connacht

Sat 6 May Stormers 33-21 Bulls

Sat 6 May Leinster 35-5 Sharks

Sat 6 May Glasgow Warriors 5-14 Munster

Semi-finals

Sat 13 May Stormers 43-25 Connacht

Sat 13 May Leinster 15-16 Munster

Grand Final

Sat 27 May Stormers 14-19 Munster

United Rugby Championship Results 2021-22

Round 1

Fri 24 Sept Zebre Parma 26-38 Lions

Fri 24 Sept Ulster 35-29 Glasgow Warriors

Fri 24 Sept Cardiff 33-21 Connacht

Sat 25 Sept Benetton 22-18 Stormers

Sat 25 Sept Leinster 31-3 Bulls

Sat 25 Sept Edinburgh 26-22 Scarlets

Sat 25 Sept Munster 42-17 Sharkss

Sun 26 Sept Dragons 23-27 Ospreys

Round 2

Fri 1 Oct Connacht 34-7 Bulls

Fri 1 Oct Scarlets 36-13 Lions

Sat 2 Oct Benetton 28-27 Edinburgh

Sat 2 Oct Glasgow Warriors 35-24 Sharks

Sat 2 Oct Zebre Parma 3-36 Ulster

Sat 2 Oct Ospreys 18-14 Cardiff

Sat 2 Oct Munster 34-18 Stormers

Sun 3 Oct Dragons 6-7 Leinster

Round 3

Fri 8 Oct Ulster 28-8 Benetton

Fri 8 Oct Ospreys 13-27 Sharks

Sat 9 Oct Leinster 43-7 Zebre Parma

Sat 9 Oct Glasgow Warriors 13-9 Lions

Sat 9 Oct Connacht 22-35 Dragons

Sat 9 Oct Edinburgh 20-20 Stormers

Sat 9 Oct Cardiff 19-29 Bulls

Sun 10 Oct Scarlets 13-43 Munster

Round 4

Fri 15 Oct Ulster 26-10 Lions

Fri 15 Oct Dragons 10-24 Stormers

Sat 16 Oct Zebre Parma 6-17 Glasgow Warriors

Sat 16 Oct Benetton 26-29 Ospreys

Sat 16 Oct Leinster 50-15 Scarlets

Sat 16 Oct Edinburgh 17-10 Bulls

Sat 16 Oct Munster 20-18 Connacht

Sat 16 Oct Cardiff 23-17 Sharks

Round 5

Fri 22 Oct Scarlets 34-28 Benetton

Fri 22 Oct Glasgow Warriors 15-31 Leinster

Sat 23 Oct Zebre Parma 10-27 Edinburgh

Sat 23 Oct Connacht 36-11 Ulster

Sat 23 Oct Cardiff 31-29 Dragons

Sat 23 Oct Ospreys 18-10 Munster

Fri 3 Dec Sharks 30-16 Bulls

Sat 4 Dec Stormers 19-37 Lions

Round 6

Fri 26 Nov Connacht 46-18 Ospreys

Sat 27 Nov Benetton 19-18 Glasgow Warriors

Sat 27 Nov Dragons 14-30 Edinburgh

Sat 27 Nov Leinster 10-20 Ulster

Fri 11 Mar Sharks 37-20 Scarlets

Sat 12 Mar Bulls 29-24 Munster

Sun 13 Mar Lions 37-20 Cardiff

Sun 13 Mar Stormers 55-7 Zebre Parma

Round 7

Fri 3 Dec Edinburgh 24-10 Benetton

Fri 3 Dec Leinster 47-19 Connacht

Sat 4 Dec Ospreys 19-13 Ulster

Sat 4 Dec Glasgow Warriors 33-14 Dragons

Fri 18 Mar Bulls 57-12 Scarlets

Sat 19 Mar Lions 23-21 Munster

Sat 19 Mar Sharks 38-6 Zebre Parma

Sun 20 Mar Stormers 40-3 Cardiff

Round 8

Fri 24 Dec Zebre Parma 14-39 Benetton

Sat 9 Apr Cardiff 14-49 Scarlets

Fri 4 Feb Ulster 32-12 Connacht

Sun 8 May Ospreys 50-31 Dragons

Fri 18 Mar Glasgow Warriors 30-17 Edinburgh

Sat 22 Jan Lions 37-47 Sharks

Sat 22 Jan Bulls 26-30 Stormers

Round 9

Sat 1 Jan Connacht 10-8 Munster

Sat 1 Jan Scarlets 22-19 Ospreys

Sat 12 Mar Ulster 18-13 Leinster

Sat 5 Feb Bulls 21-13 Lions

Sat 5 Feb Stormers 20-10 Sharks

Fri 13 May Dragons 18-19 Cardiff

Sat 14 May Benetton 39-17 Zebre Parma

Round 10

Sat 8 Jan Edinburgh 34-10 Cardiff

Sat 8 Jan Glasgow Warriors 38-19 Ospreys

Sat 8 Jan Munster 18-13 Ulster

Sat 16 Apr Scarlets 27-38 Dragons

Fri 25 Feb Zebre Parma 7-45 Bulls

Fri 25 Feb Leinster 21-13 Lions

Sat 26 Feb Connacht 19-17 Stormers

Sat 26 Feb Benetton 7-29 Sharks

Round 11

Fri 28 Jan Ulster 27-15 Scarlets

Fri 28 Jan Dragons 13-13 Benetton

Sat 29 Jan Lions 10-34 Bulls

Sat 29 Jan Connacht 20-42 Glasgow Warriors

Sat 29 Jan Sharks 22-22 Stormers

Sat 29 Jan Zebre Parma 17-34 Munster

Sat 29 Jan Ospreys 23-19 Edinburgh

Sat 29 Jan Cardiff 29-27 Leinster

Round 12

Sat 12 Feb Lions 10-32 Stormers

Sat 12 Feb Bulls 22-29 Sharks

Fri 18 Feb Munster 34-20 Edinburgh

Sat 19 Feb Leinster 29-7 Ospreys

Sat 19 Feb Scarlets 23-29 Connacht

Sat 19 Feb Glasgow Warriors 13-3 Benetton

Sun 20 Feb Dragons 0-12 Ulster

Fri 6 May Cardiff 42-14 Zebre Parma

Round 13

Fri 4 Mar Ulster 48-12 Cardiff

Fri 4 Mar Edinburgh 56-8 Connacht

Sat 5 Mar Benetton 17-61 Leinster

Sat 5 Mar Scarlets 35-10 Glasgow Warriors

Sat 5 Mar Munster 64-3 Dragons

Sun 6 Mar Ospreys 27-22 Zebre Parma

Sat 9 Apr Stormers 19-17 Bulls

Sat 9 Apr Sharks 37-10 Lions

Round 14

Fri 25 Mar Lions 45-15 Ospreys

Fri 25 Mar Munster 51-22 Benetton

Sat 26 Mar Zebre Parma 24-41 Scarlets

Sat 26 Mar Stormers 23-20 Ulster

Sat 26 Mar Sharks 5-21 Edinburgh

Sat 26 Mar Cardiff 32-28 Glasgow Warriors

Sat 26 Mar Bulls 55-20 Dragons

Sat 26 Mar Connacht 8-45 Leinster

Round 15

Fri 1 Apr Sharks 51-3 Dragons

Fri 1 Apr Glasgow Warriors 40-12 Zebre Parma

Sat 2 Apr Benetton 17-21 Connacht

Sat 2 Apr Bulls 34-16 Ulster

Sat 2 Apr Lions 15-9 Edinburgh

Sat 2 Apr Stormers 29-13 Ospreys

Sat 2 Apr Munster 19-34 Leinster

Sat 2 Apr Scarlets 35-20 Cardiff

Round 16

Fri 22 Apr Stormers 32-7 Glasgow Warriors

Fri 22 Apr Ulster 17-24 Munster

Fri 22 Apr Edinburgh 29-26 Zebre Parma

Sat 23 Apr Bulls 46-29 Benetton

Sat 23 Apr Lions 30-33 Connacht

Sat 23 Apr Dragons 19-38 Scarlets

Sat 23 Apr Cardiff 6-22 Ospreys

Sat 23 Apr Sharks 28-23 Leinster

Round 17

Fri 29 Apr Bulls 29-17 Glasgow Warriors

Fri 29 Apr Munster 42-21 Cardiff

Sat 30 Apr Lions 37-29 Benetton

Sat 30 Apr Sharks 41-21 Connacht

Sat 30 Apr Zebre Parma 23-18 Dragons

Sat 30 Apr Stormers 20-13 Leinster

Sat 30 Apr Ospreys 54-36 Scarlets

Sat 30 Apr Edinburgh 10-16 Ulster

Round 18

Fri 11 Feb Leinster 26-7 Edinburgh

Fri 11 Feb Glasgow Warriors 13-11 Munster

Fri 20 May Benetton 69-21 Cardiff

Fri 20 May Ulster 24-21 Sharks

Fri 20 May Ospreys 31-38 Bulls

Sat 21 May Dragons 11-21 Lions

Sat 21 May Connacht 22-20 Zebre Parma

Sat 21 May Scarlets 21-26 Stormers

Sat 21 May Edinburgh 28-11 Glasgow Warriors

Sat 21 May Leinster 35-25 Munster

Quarter-finals

Fri 3 June Ulster 36-17 Munster

Sat 4 June Bulls 30-27 Sharks

Sat 4 June Leinster 76-14 Glasgow Warriors

Sat 4 June Stormers 28-17 Edinburgh

Semi-finals

Fri 10 June Leinster 26-27 Bulls

Sat 11 June Stormers 17-15 Ulster

Final

Sat 18 June Stormers 18-13 Bulls

Guinness Pro14 Rainbow Cup Results 2021

Round 1

Fri 23 Apr Ulster 24-26 Connacht

Fri 23 Apr Edinburgh 24-18 Zebre

Sat 24 Apr Benetton 46-19 Glasgow Warriors

Sat 24 Apr Ospreys 36-14 Cardiff Blues

Sat 24 Apr Leinster 3-27 Munster

Sun 25 Apr Dragons 52-32 Scarlets

Round 2

Fri 7 May Zebre 20-25 Benetton

Fri 7 May Glasgow Warriors 29-19 Edinburgh

Fri 7 May Munster 38-10 Ulster

Sat 8 May Connacht 21-50 Leinster

Sat 8 May Scarlets 22-6 Ospreys 

Sun 9 May Cardiff Blues 17-16 Dragons

Round 3

Fri 14 May Munster 20-24 Connacht

Fri 14 May Leinster 21-17 Ulster

Sat 15 May Scarlets 28-29 Cardiff Blues

Sat 15 May Benetton 34-27 Zebre

Sat 15 May Edinburgh 24-31 Glasgow Warriors

Sun 16 May Dragons 26-42 Ospreys

Round 4

Fri 28 May Munster 31-27 Cardiff Blues

Sat 29 May Ulster C-C Scarlets (Covid cases at Ulster)

Sat 29 May Benetton 20-12 Connacht

Sat 29 May Dragons 16-27 Glasgow Warriors

Round 5

Fri 4 Jun Connacht 26-19 Ospreys

Fri 4 Jun Glasgow 15-12 Leinster

Sat 5 Jun Edinburgh 31-34 Ulster

Sat 5 Jun Cardiff Blues 37-12 Zebre

Round 6

Fri 11 Jun Zebre 11-54 Munster

Fri 11 Jun Leinster 38-7 Dragons

Sat 12 Jun Ospreys C-C Benetton (Covid cases at Ospreys)

Sun 13 Jun Scarlets 28-28 Edinburgh

North v South Final

Sat 19 June Benetton 35-8 Bulls (Treviso)

Rainbow Cup SA Results 2021

Round 1

Sat 1 May Stormers 30-33 Sharks

Sat 1 May Bulls 24-9 Lions

Round 2

Sat 8 May Sharks 34-26 Lions

Sat 8 May Stormers 16-20 Bulls

Round 3

Sat 15 May Lions 37-39 Stormers

Sat 15 May Bulls 43-9 Sharks

Round 4

Sat 22 May Sharks 22-25 Stormers

Sat 22 May Lions 34-33 Bulls

Round 5

Fri 4 Jun Bulls 31-27 Stormers

Sat 5 Jun Lions 21-33 Sharks

Round 6

Sat 12 Jun Stormers C-C Lions (Covid cases at Lions)

Sat 12 Jun Sharks 22-34 Bulls (5.15pm)

Guinness Pro14 Results 2020-21

Round 1

Fri 2 Oct Zebre 6-16 Cardiff Blues

Fri 2 Oct Leinster 35-5 Dragons

Fri 2 Oct Ulster 35-24 Benetton

Sat 3 Oct Scarlets 27-30 Munster

Sat 3 Oct Connacht 28-24 Glasgow

Sat 3 Oct Edinburgh 10-25 Ospreys

Round 2

Fri 9 Oct Dragons 26-18 Zebre

Sat 10 Oct Ospreys 12-24 Ulster

Sat 10 Oct Benetton 25-37 Leinster

Sat 10 Oct Munster 25-23 Edinburgh

Sat 10 Oct Cardiff Blues 29-7 Connacht

Sun 11 Oct Glasgow 20-7 Scarlets

Round 3

Fri 23 Oct Leinster 63-8 Zebre

Fri 23 Oct Benetton 3-10 Scarlets

Sat 24 Oct Ospreys 23-15 Glasgow

Sun 25 Oct Ulster 40-17 Dragons

Sun 25 Oct Edinburgh 26-37 Connacht

Mon 26 Oct Munster 38-27 Cardiff Blues

Round 4

Sun 1 Nov Dragons 16-28 Munster

Sun 1 Nov Scarlets 3-6 Edinburgh

Mon 2 Nov Cardiff Blues 7-11 Ulster

Mon 2 Nov Zebre 23-17 Ospreys

Mon 2 Nov Glasgow 19-32 Leinster

Fri 4 Dec Connacht 31-14 Benetton

Round 5

Sun 8 Nov Ospreys 7-26 Leinster

Sun 8 Nov Scarlets 18-17 Zebre

Mon 9 Nov Edinburgh 18-0 Cardiff Blues

Mon 9 Nov Ulster 40-15 Glasgow

Sat 30 Jan Benetton 16-18 Munster

Fri 5 Feb Dragons 20-30 Connacht

Round 6

Sat 14 Nov Connacht 14-20 Scarlets

Sun 15 Nov Munster 38-22 Ospreys

Mon 16 Nov Zebre 14-57 Ulster

Mon 16 Nov Cardiff Blues 22-5 Benetton

Mon 16 Nov Leinster 50-10 Edinburgh

Sat 5 Dec Glasgow 22-23 Dragons

Round 7

Sun 22 Nov Ospreys 24-22 Benetton

Sun 22 Nov Zebre 12-47 Connacht

Sun 22 Nov Leinster 40-5 Cardiff Blues

Sun 22 Nov Ulster 26-24 Scarlets

Mon 23 Nov Glasgow 13-27 Munster

Sun 28 Mar Dragons 24-17 Edinburgh

Round 8

Sun 29 Nov Benetton 19-26 Dragons

Sun 29 Nov Cardiff Blues 10-19 Glasgow

Mon 30 Nov Munster 52-3 Zebre

Mon 30 Nov Edinburgh 14-43 Ulster

Sun 24 Jan Connacht 20-26 Ospreys

Sat 30 Jan Scarlets 25-52 Leinster

Round 9

Sat 9 Jan Zebre 22-18 Benetton

Sat 26 Dec Dragons 12-13 Cardiff Blues

Sat 26 Dec Ospreys 14-16 Scarlets

Sun 27 Dec Connacht 19-32 Ulster

Sat 16 Jan Glasgow 23-22 Edinburgh

Sat 23 Jan Munster 10-13 Leinster

Round 10

Fri 1 Jan Scarlets 20-3 Dragons

Fri 1 Jan Cardiff Blues 3-17 Ospreys

Sat 2 Jan Benetton 15-24 Zebre

Sat 2 Jan Edinburgh 10-7 Glasgow

Sat 2 Jan Ulster 15-10 Munster

Sat 2 Jan Leinster 24-35 Connacht

Round 11

Fri 8 Jan Leinster 24-12 Ulster

Sat 23 Jan Zebre 10-26 Edinburgh

Sat 9 Jan Cardiff Blues 29-20 Scarlets

Sat 9 Jan Dragons 20-28 Ospreys

Sat 9 Jan Connacht 10-16 Munster

Sat 27 Mar Glasgow 46-25 Benetton

Round 12

Fri 19 Feb Dragons 29-35 Leinster

Fri 19 Feb Glasgow 13-19 Ulster

Sat 20 Feb Scarlets 41-17 Benetton

Sat 20 Feb Ospreys 10-0 Zebre

Sat 20 Feb Connacht 32-17 Cardiff Blues

Sat 20 Feb Edinburgh 10-22 Munster

Round 13

Fri 26 Feb Benetton 17-19 Connacht

Fri 26 Feb Cardiff Blues 11-20 Munster

Fri 26 Feb Ulster 21-7 Ospreys

Sat 27 Feb Edinburgh 25-27 Scarlets

Sat 27 Feb Zebre 26-15 Dragons

Sun 28 Feb Leinster 40-21 Glasgow

Round 14

Fri 22 Jan Scarlets 10-13 Cardiff Blues

Fri 5 Mar Munster 20-17 Connacht

Sat 6 Mar Zebre 20-31 Glasgow

Sat 6 Mar Ospreys 20-31 Dragons

Sat 6 Mar Ulster 19-38 Leinster

Sun 7 Mar Edinburgh C-C Benetton (Edinburgh awarded 4 points)

Round 15

Fri 12 Mar Zebre 31-48 Leinster

Fri 12 Mar Glasgow 30-25 Ospreys

Fri 12 Mar Munster 28-10 Scarlets

Sat 13 Mar Connacht 14-15 Edinburgh

Sat 13 Mar Dragons 22-26 Ulster

Sun 14 Mar Benetton 14-29 Cardiff Blues

Round 16

Fri 19 Mar Munster 31-17 Benetton

Fri 19 Mar Leinster 19-24 Ospreys

Fri 19 Mar Ulster 49-3 Zebre 

Sun 21 Mar Dragons 26-17 Glasgow

Mon 22 Mar Cardiff Blues 34-15 Edinburgh

Mon 22 Mar Scarlets 41-36 Connacht

Final

Sat 27 Mar Leinster 16-6 Munster

Guinness Pro14 Results 2019-20

Round 1

Fri 27 Sep Cheetahs 48-14 Glasgow

Fri 27 Sep Ulster 38-14 Ospreys

Sat 28 Sep Munster 39-9 Dragons

Sat 28 Sep Southern Kings 27-31 Cardiff Blues

Sat 28 Sep Scarlets 18-10 Connacht

Sat 28 Sep Benetton 27-32 Leinster

Sat 28 Sep Edinburgh 50-15 Zebre

Round 2

Fri 4 Oct Glasgow 21-25 Scarlets

Fri 4 Oct Leinster 53-5 Ospreys

Sat 5 Oct Southern Kings 20-31 Munster

Sat 5 Oct Cardiff Blues 11-19 Edinburgh

Sat 5 Oct Zebre 28-52 Dragons

Sat 5 Oct Cheetahs 63-26 Ulster

Sat 5 Oct Connacht 41-5 Benetton

Round 3

Fri 11 Oct Dragons 14-38 Connacht

Fri 11 Oct Leinster 40-14 Edinburgh

Sat 12 Oct Scarlets 54-10 Zebre

Sat 12 Oct Southern Kings 17-42 Ulster

Sat 12 Oct Cheetahs 40-16 Munster

Sat 12 Oct Glasgow 17-13 Cardiff Blues

Sat 12 Oct Ospreys 24-20 Benetton

Round 4

Fri 25 Oct Munster 28-12 Ospreys

Fri 25 Oct Ulster 23-14 Cardiff Blues

Sat 26 Oct Dragons 18-5 Glasgow

Sat 26 Oct Benetton 36-30 Southern Kings

Sat 26 Oct Connacht 24-22 Cheetahs

Sat 26 Oct Zebre 0-3 Leinster

Sat 26 Oct Edinburgh 46-7 Scarlets

Round 5

Fri 1 Nov Glasgow 50-0 Southern Kings

Fri 1 Nov Leinster 50-15 Dragons

Fri 1 Nov Ulster 22-7 Zebre

Sat 2 Nov Scarlets 17-13 Cheetahs

Sat 2 Nov Ospreys 10-20 Connacht

Sat 2 Nov Benetton 18-16 Edinburgh

Sat 2 Nov Cardiff Blues 23-33 Munster

Round 6

Fri 8 Nov Connacht 11-42 Leinster

Fri 8 Nov Edinburgh 20-7 Dragons

Sat 9 Nov Ospreys 14-16 Southern Kings

Sat 9 Nov Zebre 7-31 Glasgow

Sat 9 Nov Cardiff Blues 30-17 Cheetahs

Sat 9 Nov Munster 22-16 Ulster

Sat 9 Nov Scarlets 20-17 Benetton

Round 7

Fri 29 Nov Munster 16-18 Edinburgh

Fri 29 Nov Ulster 29-5 Scarlets

Sat 30 Nov Benetton 28-31 Cardiff Blues

Sat 30 Nov Connacht 24-12 Southern Kings

Sat 30 Nov Dragons 12-39 Zebre

Sat 30 Nov Glasgow 10-23 Leinster

Sat 30 Nov Ospreys 13-18 Cheetahs

Round 8

Fri 20 Dec Leinster 54-42 Ulster

Sat 21 Dec Zebre 8-13 Benetton

Sat 21 Dec Connacht 14-19 Munster

Sat 21 Dec Dragons 22-20 Scarlets

Sat 21 Dec Glasgow 20-16 Edinburgh

Sat 21 Dec Ospreys 16-19 Cardiff Blues

Round 9

Thu 26 Dec Cardiff Blues 16-12 Dragons

Thu 26 Dec Scarlets 44-0 Ospreys

Fri 27 Dec Ulster 35-3 Connacht

Sat 28 Dec Benetton 36-25 Zebre

Sat 28 Dec Edinburgh 29-19 Glasgow

Sat 28 Dec Munster 6-13 Leinster

Round 10

Fri 3 Jan Cardiff Blues 14-16 Scarlets

Fri 3 Jan Ulster 38-17 Munster

Sat 4 Jan Benetton 19-38 Glasgow

Sat 4 Jan Dragons 25-18 Ospreys

Sat 4 Jan Zebre 41-13 Cheetahs

Sat 4 Jan Leinster 54-7 Connacht

Sat 4 Jan Edinburgh 61-13 Southern Kings

Round 8

Sat 25 Jan Southern Kings 30-31 Cheetahs

Round 9

Sat 1 Feb Cheetahs 45-0 Southern Kings

Round 11

Fri 14 Feb Glasgow 56-24 Zebre

Fri 14 Feb Munster 68-3 Southern Kings

Sat 15 Feb Leinster 36-12 Cheetahs

Sat 15 Feb Scarlets 9-14 Edinburgh

Sat 15 Feb Ospreys 26-24 Ulster

Sat 15 Feb Connacht 29-0 Cardiff Blues

Fri 6 Mar Dragons 25-37 Benetton

Round 12

Fri 21 Feb Edinburgh 41-14 Connacht

Fri 21 Feb Ospreys 13-21 Leinster

Fri 21 Feb Zebre 0-28 Munster

Sat 22 Feb Glasgow 34-19 Dragons

Sat 22 Feb Ulster 20-10 Cheetahs

Sun 23 Feb Cardiff Blues 34-24 Benetton

Sun 23 Feb Scarlets 36-17 Southern Kings

Round 13

Fri 28 Feb Edinburgh 14-6 Cardiff Blues

Fri 28 Feb Leinster 55-19 Glasgow

Sat 29 Feb Zebre v Ospreys POSTPONED due to coronavirus outbreak

Sat 29 Feb Benetton v Ulster POSTPONED due to coronavirus outbreak

Sat 29 Feb Munster 29-10 Scarlets

Sat 29 Feb Dragons 13-10 Cheetahs

Sun 1 Mar Southern Kings 19-29 Connacht

 

On 12 March, the Guinness Pro14 season was suspended due to the coronavirus outbreak. It resumed on 21 August with a condensed fixture list.

 

Round 14

Fri 21 Aug Benetton 13-17 Zebre

Sat 22 Aug Scarlets 32-12 Cardiff Blues

Sat 22 Aug Glasgow 15-30 Edinburgh

Sat 22 Aug Leinster 27-25 Munster

Sun 23 Aug Ospreys 20-20 Dragons

Sun 23 Aug Connacht 26-20 Ulster

Round 15

Fri 28 Aug Edinburgh 3-15 Glasgow

Sat 29 Aug Dragons 20-41 Scarlets

Sat 29 Aug Ulster 10-28 Leinster

Sun 30 Aug Munster 49-12 Connacht

Sun 30 Aug Cardiff Blues 29-20 Ospreys

Sun 30 Aug Zebre 9-16 Benetton

Semi-finals

Fri 4 Sept Leinster 13-3 Munster

Sat 5 Sept Edinburgh 19-22 Ulster

Final

Sat 12 Sept Leinster 27-5 Ulster

Guinness Pro14 Results 2018-19

Round 1

Fri 31 Aug Cardiff Blues 32-33 Leinster

Fri 31 Aug Ospreys 17-13 Edinburgh

Fri 31 Aug Zebre 32-16 Southern Kings

Sat 1 Sep Connacht 26-27 Glasgow

Sat 1 Sep Munster 38-0 Cheetahs

Sat 1 Sep Ulster 15-13 Scarlets

Sat 1 Sep Dragons 17-21 Benetton

Round 2

Fri 7 Sep Glasgow 25-10 Munster

Fri 7 Sep Ulster 30-29 Edinburgh

Sat 8 Sep Dragons 27-22 Southern Kings

Sat 8 Sep Connacht 32-13 Zebre

Sat 8 Sep Ospreys 46-14 Cheetahs

Sat 8 Sep Scarlets 23-21 Leinster

Sat 8 Sep Benetton 27-25 Cardiff Blues

Round 3

Fri 14 Sep Edinburgh 17-10 Connacht

Fri 14 Sep Munster 49-13 Ospreys

Sat 15 Sep Leinster 52-10 Dragons

Sat 15 Sep Scarlets 38-29 Benetton

Sat 15 Sep Cheetahs 24-52 Glasgow

Sat 15 Sep Zebre 26-24 Cardiff Blues

Sun 16 Sep Southern Kings 7-28 Ulster

Round 4

Fri 21 Sep Cheetahs 39-39 Ulster

Fri 21 Sep Cardiff Blues 37-13 Munster

Sat 22 Sep Southern Kings 38-28 Glasgow

Sat 22 Sep Connacht 33-20 Scarlets

Sat 22 Sep Dragons 16-5 Zebre

Sat 22 Sep Leinster 31-7 Edinburgh

Sat 22 Sep Ospreys 27-10 Benetton

Round 5

Fri 28 Sep Cardiff Blues 24-21 Cheetahs

Fri 28 Sep Edinburgh 31-30 Benetton

Sat 29 Sep Zebre 8-22 Ospreys

Sat 29 Sep Connacht 3-20 Leinster

Sat 29 Sep Scarlets 54-14 Southern Kings

Sat 29 Sep Glasgow 29-13 Dragons

Sat 29 Sep Munster 64-7 Ulster

Round 6

Fri 5 Oct Edinburgh 37-21 Cheetahs

Fri 5 Oct Glasgow 36-8 Zebre

Fri 5 Oct Ulster 15-22 Connacht

Sat 6 Oct Scarlets 20-17 Ospreys

Sat 6 Oct Dragons 15-23 Cardiff Blues

Sat 6 Oct Leinster 30-22 Munster

Sat 6 Oct Benetton 28-5 Southern Kings

Round 7

Fri 26 Oct Southern Kings 34-41 Scarlets

Fri 26 Oct Zebre 34-16 Edinburgh

Fri 26 Oct Ulster 36-18 Dragons

Fri 26 Oct Ospreys 22-17 Connacht

Sat 27 Oct Benetton 3-31 Leinster

Sat 27 Oct Munster 25-24 Glasgow

Sat 27 Oct Cheetahs 21-10 Cardiff Blues

Round 8

Fri 2 Nov Edinburgh 31-21 Scarlets

Fri 2 Nov Ospreys 20-29 Glasgow

Sat 3 Nov Benetton 10-15 Ulster

Sat 3 Nov Connacht 33-12 Dragons

Sun 4 Nov Southern Kings 31-38 Leinster

Sun 4 Nov Cardiff Blues 37-0 Zebre

Sun 4 Nov Cheetahs 26-30 Munster

Round 9

Fri 23 Nov Glasgow 40-15 Cardiff Blues

Fri 23 Nov Leinster 52-7 Ospreys

Fri 23 Nov Scarlets 29-12 Ulster

Sat 24 Nov Cheetahs 31-25 Benetton

Sun 25 Nov Southern Kings 14-31 Connacht

Sun 25 Nov Zebre 7-32 Munster

Sun 25 Nov Dragons 18-12 Edinburgh

Round 10

Fri 30 Nov Munster 44-14 Edinburgh

Fri 30 Nov Ospreys 43-0 Zebre

Sat 1 Dec Cheetahs 17-21 Connacht

Sat 1 Dec Ulster 16-12 Cardiff Blues

Sat 1 Dec Dragons 10-59 Leinster

Sat 1 Dec Glasgow 29-20 Scarlets

Sat 1 Dec Southern Kings 19-22 Benetton

Round 11

Fri 21 Dec Cardiff Blues 19-16 Dragons

Fri 21 Dec Ulster 19-12 Munster

Sat 22 Dec Ospreys 19-12 Scarlets

Sat 22 Dec Edinburgh 23-7 Glasgow

Sat 22 Dec Leinster 33-29 Connacht

Sun 23 Dec Zebre 8-10 Benetton

Round 12

Fri 28 Dec Connacht 21-12 Ulster

Sat 29 Dec Benetton 28-10 Zebre

Sat 29 Dec Glasgow 8-16 Edinburgh

Sat 29 Dec Munster 26-17 Leinster

Sat 29 Dec Scarlets 5-34 Cardiff Blues

Sun 30 Dec Dragons 23-22 Ospreys

Round 13

Sat 5 Jan Benetton 20-17 Glasgow

Sat 5 Jan Ospreys 20-11 Cardiff Blues

Sat 5 Jan Leinster 40-7 Ulster

Sat 5 Jan Scarlets 22-13 Dragons

Sat 5 Jan Connacht 24-31 Munster

Sat 5 Jan Edinburgh 38-0 Southern Kings

Sun 6 Jan Zebre 12-27 Cheetahs

Round 11

Fri 18 Jan Southern Kings 17-24 Cheetahs

Round 14

Fri 25 Jan Glasgow 9-3 Ospreys

Fri 25 Jan Leinster 22-17 Scarlets

Fri 25 Jan Ulster 17-17 Benetton

Sat 26 Jan Cheetahs 61-28 Zebre

Sat 26 Jan Dragons 7-8 Munster

Sat 26 Jan Southern Kings 25-21 Edinburgh

Sat 26 Jan Cardiff Blues 8-7 Connacht

Round 12

Sat 2 Feb Cheetahs 40-36 Southern Kings

Round 15

Fri 15 Feb Ospreys 0-8 Ulster

Fri 15 Feb Edinburgh 34-17 Dragons

Fri 15 Feb Munster 43-0 Southern Kings

Sat 16 Feb Zebre 24-40 Leinster

Sat 16 Feb Benetton 25-19 Scarlets

Sat 16 Feb Connacht 25-17 Cheetahs

Sat 16 Feb Cardiff Blues 34-38 Glasgow

Round 16

Fri 22 Feb Glasgow 43-17 Connacht

Fri 22 Feb Ospreys 13-19 Munster

Fri 22 Feb Leinster 59-19 Southern Kings

Sat 23 Feb Benetton 57-7 Dragons

Sat 23 Feb Edinburgh 17-19 Cardiff Blues

Sat 23 Feb Ulster 54-7 Zebre

Sun 24 Feb Scarlets 43-21 Cheetahs

Round 17

Fri 1 Mar Leinster 19-7 Cheetahs

Sat 2 Mar Connacht 46-5 Ospreys

Sat 2 Mar Benetton 18-10 Edinburgh

Sat 2 Mar Scarlets 10-6 Munster

Sat 2 Mar Zebre 10-42 Glasgow

Sat 2 Mar Cardiff Blues 26-19 Southern Kings

Sun 3 Mar Dragons 15-28 Ulster

Round 18

Fri 22 Mar Cardiff Blues 41-17 Scarlets

Fri 22 Mar Connacht 29-14 Benetton

Fri 22 Mar Edinburgh 28-11 Leinster

Sat 23 Mar Ospreys 29-20 Dragons

Sat 23 Mar Ulster 33-19 Southern Kings

Sat 23 Mar Glasgow 35-17 Cheetahs

Sat 23 Mar Munster 31-12 Zebre

Round 19

Fri 5 Apr Munster 45-21 Cardiff Blues

Fri 5 Apr Glasgow 30-7 Ulster

Sat 6 Apr Cheetahs 14-31 Ospreys

Sat 6 Apr Zebre 5-6 Connacht

Sat 6 Apr Scarlets 12-20 Edinburgh

Sat 6 Apr Leinster 27-27 Benetton

Sun 7 Apr Southern Kings 18-18 Dragons

Round 20

Fri 12 Apr Benetton 28-37 Munster

Fri 12 Apr Southern Kings 7-43 Ospreys

Fri 12 Apr Edinburgh 7-29 Ulster

Sat 13 Apr Connacht 29-22 Cardiff Blues

Sat 13 Apr Leinster 24-39 Glasgow

Sat 13 Apr Scarlets 42-0 Zebre

Sat 13 Apr Cheetahs 38-13 Dragons

Round 21

Sat 27 Apr Dragons 34-32 Scarlets

Sat 27 Apr Zebre 11-25 Benetton

Sat 27 Apr Cheetahs 61-25 Southern Kings

Sat 27 Apr Cardiff Blues 23-26 Ospreys

Sat 27 Apr Ulster 14-13 Leinster

Sat 27 Apr Glasgow 34-10 Edinburgh

Sat 27 Apr Munster 27-14 Connacht

Quarter-finals

Sat 4 May Munster 15-13 Benetton

Sat 4 May Ulster 21-13 Connacht

Semi-finals

Fri 17 May Glasgow 50-20 Ulster

Sat 18 May Leinster 24-9 Munster

Champions Cup qualifier

Sat 18 May Ospreys 21-10 Scarlets

Final

Sat 25 May Glasgow 15-18 Leinster (Celtic Park)

Leinster celebrate winning the 2018-19 Guinness Pro14 final

Irish delight: Leinster celebrate retaining the Guinness Pro14 title after their win against Glasgow (Getty)

Guinness Pro14 Results 2017-18

Round 1

Fri 1 Sept Munster 34-3 Treviso

Fri 1 Sept Cardiff Blues 10-20 Edinburgh

Fri 1 Sept Ulster 42-19 Cheetahs

Sat 2 Sept Ospreys 22-13 Zebre

Sat 2 Sept Dragons 16-39 Leinster

Sat 2 Sept Scarlets 57-10 Southern Kings

Sat 2 Sept Connacht 12-18 Glasgow

Round 2

Fri 8 Sept Leinster 37-9 Cardiff Blues

Fri 8 Sept Edinburgh 35-18 Dragons

Sat 9 Sept Glasgow 31-10 Ospreys

Sat 9 Sept Treviso 14-21 Ulster

Sat 9 Sept Munster 51-18 Cheetahs

Sat 9 Sept Connacht 32-10 Southern Kings

Sat 9 Sept Zebre 10-41 Scarlets

Round 3

Fri 15 Sept Dragons 21-8 Connacht

Fri 15 Sept Edinburgh 17-20 Treviso

Fri 15 Sept Ulster 27-20 Scarlets

Sat 16 Sept Southern Kings 10-31 Leinster

Sat 16 Sept Ospreys 16-21 Munster

Sat 16 Sept Cheetahs 54-39 Zebre

Sat 16 Sept Cardiff Blues 19-20 Glasgow

Round 4

Fri 22 Sept Cheetahs 38-19 Leinster

Fri 22 Sept Glasgow 37-10 Munster

Fri 22 Sept Treviso 16-6 Ospreys

Fri 22 Sept Ulster 52-25 Dragons

Sat 23 Sept Connacht 15-17 Cardiff Blues

Sat 23 Sept Southern Kings 17-43 Zebre

Sat 23 Sept Scarlets 28-8 Edinburgh

Round 5

Fri 29 Sept Glasgow 37-21 Treviso

Fri 29 Sept Cheetahs 44-25 Ospreys

Fri 29 Sept Leinster 21-13 Edinburgh

Fri 29 Sept Scarlets 36-27 Connacht

Sat 30 Sept Munster 39-16 Cardiff Blues

Sat 30 Sept Zebre 27-23 Ulster

Sat 30 Sept Dragons 29-13 Southern Kings

Round 6

Fri 6 Oct Edinburgh 16-15 Zebre

Fri 6 Oct Cardiff Blues 43-29 Dragons

Fri 6 Oct Cheetahs 26-29 Glasgow

Fri 6 Oct Ulster 16-8 Connacht

Sat 7 Oct Leinster 23-17 Munster

Sat 7 Oct Treviso 31-3 Southern Kings

Sat 7 Oct Ospreys 18-19 Scarlets

Round 7

Fri 27 Oct Connacht 20-16 Munster

Fri 27 Oct Glasgow 43-13 Southern Kings

Fri 27 Oct Ospreys 28-14 Dragons

Sat 28 Oct Treviso 13-24 Edinburgh

Sat 28 Oct Ulster 10-25 Leinster

Sat 28 Oct Zebre 23-24 Cheetahs

Sat 28 Oct Scarlets 30-17 Cardiff Blues

Round 8

Fri 3 Nov Munster 49-6 Dragons

Fri 3 Nov Glasgow 31-21 Leinster

Fri 3 Nov Scarlets 20-8 Treviso

Sat 4 Nov Southern Kings 36-43 Ulster

Sat 4 Nov Edinburgh 37-10 Ospreys

Sat 4 Nov Cardiff Blues 37-8 Zebre

Sat 4 Nov Connacht 23-15 Cheetahs

Round 9

Fri 24 Nov Cheetahs 33-13 Edinburgh

Fri 24 Nov Ulster 23-22 Treviso

Fri 24 Nov Cardiff Blues 36-30 Connacht

Fri 24 Nov Leinster 54-10 Dragons

Sun 26 Nov Ospreys 6-47 Glasgow

Sun 26 Nov Zebre 19-36 Munster

Sun 26 Nov Southern Kings 30-34 Scarlet

Round 10

Fri 1 Dec Southern Kings 21-48 Edinburgh

Fri 1 Dec Glasgow 40-16 Cardiff Blues

Fri 1 Dec Dragons 32-32 Ulster

Sat 2 Dec Zebre 24-10 Connacht

Sat 2 Dec Treviso 10-36 Leinster

Sat 2 Dec Munster 36-10 Ospreys

Sat 2 Dec Cheetahs 28-21 Scarlets

Round 11

Sat 23 Dec Treviso 27-14 Zebre

Sat 23 Dec Edinburgh 18-17 Glasgow

Sat 23 Dec Connacht 44-16 Ulster

Tue 26 Dec Dragons 17-22 Cardiff Blues

Tue 26 Dec Munster 24-34 Leinster

Tue 26 Dec Scarlets 12-9 Ospreys

Sat 13 Jan Southern Kings v Cheetahs (4)

Round 12

Sat 30 Dec Zebre 16-20 Treviso

Sat 30 Dec Glasgow 17-0Edinburgh

Sun 31 Dec Cardiff Blues 11-14 Scarlets

Sun 31 Dec Dragons 9-22 Ospreys

Mon 1 Jan Leinster 21-18 Connacht

Mon 1 Jan Ulster 24-17 Munster

Sat 20 Jan Cheetahs v Southern Kings (4)

Round 13

Fri 5 Jan Scarlets 47-13 Dragons

Fri 5 Jan Edinburgh 37-7 Southern Kings

Sat 6 Jan Treviso 27-21 Cheetahs

Sat 6 Jan Ospreys 29-28 Cardiff Blues

Sat 6 Jan Zebre 20-40 Glasgow

Sat 6 Jan Leinster 38-7 Ulster

Sat 6 Jan Munster 39-13 Connacht

Round 14

Fri 9 Feb Connacht 26-15 Ospreys

Fri 9 Feb Dragons 15-15 Glasgow

Fri 9 Feb Edinburgh 29-24 Leinster

Fri 9 Feb Ulster 59-10 Southern Kings

Sat 10 Feb Cardiff Blues 25-20 Cheetahs

Sat 10 Feb Munster 33-5 Zebre

Sun 11 Feb Treviso 22-12 Scarlets

Round 15

Fri 16 Feb Ospreys 26-12 Southern Kings

Fri 16 Feb Connacht 11-19 Zebre

Fri 16 Feb Glasgow 37-23 Cheetahs

Fri 16 Feb Ulster 16-17 Edinburgh

Sat 17 Feb Leinster 20-13 Scarlets

Sat 17 Feb Cardiff Blues 25-18 Munster

Sun 18 Feb Dragons 15-18 Treviso

Round 16

Fri 23 Feb Dragons 12-25 Edinburgh

Fri 23 Feb Munster 21-10 Glasgow

Fri 23 Feb Leinster 64-7 Southern Kings

Sat 24 Feb Treviso 19-22 Connacht

Sat 24 Feb Ospreys 27-26 Cheetahs

Sat 24 Feb Scarlets 34-10 Ulster

Sun 25 Feb Zebre 7-10 Cardiff Blues

Round 17

Fri 2 Mar Southern Kings 45-13 Dragons

Sat 3 Mar Cheetahs 26-25 Connacht

Sat 3 Mar Zebre v Ospreys Postponed

Fri 9 Mar Scarlets 10-10 Leinster

Fri 16 Mar Cardiff Blues 31-25 Treviso

Fri 16 Mar Edinburgh 12-6 Munster

20-22 Apr Ulster v Glasgow Postponed

Round 18

Fri 23 Mar Connacht 22-29 Edinburgh

Fri 23 Mar Dragons 17-29 Cheetahs

Fri 23 Mar Glasgow 68-7 Zebre

Sat 24 Mar Southern Kings 35-36 Treviso

Sat 24 Mar Cardiff Blues 35-17 Ulster

Sat 24 Mar Munster 19-7 Scarlets

Sat 24 Mar Ospreys 32-18 Leinster

Round 19

Fri 6 Apr Edinburgh 20-32 Ulster

Fri 6 Apr Ospreys 39-10 Connacht

Sat 7 Apr Leinster 41-6 Zebre

Sat 7 Apr Cheetahs 29-27 Cardiff Blues

Sat 7 Apr Scarlets 26-8 Glasgow

Sat 7 Apr Treviso 29-27 Dragons

Sat 7 Apr Southern Kings 22-39 Munster

Round 20

Fri 13 Apr Cheetahs 17-19 Munster

Fri 13 Apr Glasgow 35-22 Connacht

Fri 13 Apr Ulster 8-0 Ospreys

Sat 14 Apr Edinburgh 52-14 Scarlets

Sat 14 Apr Zebre 34-32 Dragons

Sat 14 Apr Southern Kings 12-45 Cardiff Blues

Sat 14 Apr Leinster 15-17 Treviso

Round 17 (rearranged games)

Sat 21 Apr Ulster 36-15 Glasgow

Sat 21 Apr Zebre 37-14 Ospreys

Round 21

Sat 28 Apr Southern Kings 20-29 Cheetahs

Sat 28 Apr Connacht 47-10 Leinster

Sat 28 Apr Dragons 8-33 Scarlets

Sat 28 Apr Treviso 17-22 Zebre

Sat 28 Apr Cardiff Blues 23-26 Ospreys

Sat 28 Apr Munster 24-24 Ulster

Sat 28 Apr Edinburgh 24-19 Glasgow

Play-offs

Sat 5 May Munster 20-16 Edinburgh

Sat 5 May Scarlets 43-8 Cheetahs

Semi-finals

Fri 18 May Glasgow 13-28 Scarlets 

Sat 19 May Leinster 16-15 Munster

Champions Cup Play-off

Sun 20 May Ulster 35-17 Ospreys

Final

Saturday 26 May Leinster 40-32 Scarlets (Aviva Stadium)