Argentina Rugby Championship Squad 2022 – Team to play Australia

Find out who Michael Cheika has picked to face his old team the Wallabies

Argentina Rugby Championship Squad 2022

Julian Montoya is back in the Argentina line-up for their opening Rugby Championship match against Australia in Mendoza this weekend.

The Pumas captain missed the final Test of their series against Scotland with injury but is fit to start against the Wallabies.

Experienced half-back Tomas Cubelli is also named in Michael Cheika’s starting XV while the try-scoring hero against the Scots, Emiliano Boffelli, is on the wing.

Argentina team to play Australia – Saturday 6 August

Juan Cruz Mallia; Santiago Cordero, Matias Orlando, Jeronimo De La Fuente, Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Tomas Cubelli; Nahuel Tetaz Chaparro, Julian Montoya (captain), Francisco Gomez Kodela, Matias Alemanno, Tomas Lavanini, Juan Martin Gonzalez, Marcos Kremer, Pablo Matera.

Replacements: Agustin Creevy, Thomas Gallo, Joel Sclavi, Santiago Grondona, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazan Velez, Tomas Albornoz, Matias Moroni.

Forwards

Matias Alemanno

Rodrigo Bruni

Agustin Creevy

Thomas Gallo

Francisco Gomez Kodela

Juan Martin Gonzalez

Santiago Grondona

Facundo Isa

Marcos Kremer

Tomas Lavanini

Pablo Matera

Santiago Medrano

Julian Montoya (captain)

Joaquin Oviedo

Lucas Paulos

Ignacio Ruiz

Joel Sclavi

Nahuel Tetaz Chaparro

Mayco Vivas

Backs

Lautaro Bazan Velez

Gonzalo Bertranou

Emiliano Boffelli

Santiago Carreras

Lucio Cinti

Santiago Cordero

Tomas Cubelli

Jeronimo De La Fuente

Juan Imhoff

Juan Cruz Mallia

Lucas Mensa

Matias Moroni

Matias Orlando

Nicolas Sanchez

Benjamín Urdapilleta

Argentina Rugby Championship Fixtures 2022

Sat 6 Aug Argentina v Australia (8.10pm, Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza) Live on Sky Sports

Sat 13 Aug Argentina v Australia (8.10pm, Estadio del Bicentenario, San Juan) Live on Sky Sports

Sat 27 Aug New Zealand v Argentina (8.45am, Orangetheory Stadium, Christchurch) Live on Sky Sports

Sat 3 Sep New Zealand v Argentina (8.05am, FMG Stadium, Hamilton) Live on Sky Sports

Sat 17 Sep Argentina v South Africa (8.10pm, Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires) Live on Sky Sports

Sat 24 Sep South Africa v Argentina (4.05pm, Kings Park, Durban) Live on Sky Sports

