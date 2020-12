Fiji Autumn Nations Cup Squad 2020 – Team to Play Georgia

Fiji Autumn Nations Cup Squad 2020

A Covid outbreak meant that Fiji’s first three Autumn Nations Cup fixtures were cancelled, but they have been given the all clear to play Georgia in the seventh-place play-off at BT Murrayfield.



This will be Vern Cotter’s first Test in charge of Fiji and he has named a very strong back-line as well as given first caps to Johnny Dyer, Mesulame Kunavula and Temo Mayanavanua in the pack.

Fiji Team to Play Georgia – Saturday 5 December

Kini Murimurivalu; Josua Tuisova, Semi Radradra (captain), Levani Botia, Nemani Nadolo; Ben Volavola, Frank Lomani; Peni Ravai, Samuel Matavesi, Mesake Doge, Tevita Ratuva, Temo Mayanavanu, Johnny Dyer, Mesulame Kunavula, Albert Tuisue.

Replacements: Tevita Ikanivere, Haereiti Hetet, Samuela Tawake, Chris Minimbi, Manueli Ratuniyarawa, Simione Kuruvoli, Seru Vularika, Waisea Nayacalevu.

Fiji Team to Play France – Sunday 15 November – CANCELLED

Kini Murimurivalu; Josua Tuisova, Waisea Nayacalevu, Levani Botia (captain), Nemani Nadolo; Ben Volavola, Frank Lomani; Peni Ravai, Sam Matavesi, Mesake Doge, Tevita Ratuva, Albert Tuisue, Mesulame Kunavula, Kitione Kamikamica, Johnny Dyer.

Replacements: Tevita Ikanivere, Haereiti Hetet, Samuela Tawake, Temo Mayanavanua, Manueli Ratuniyarawa, Simione Kuruvoli, Serupepeli Vularika, Setareki Tuicuvu.