Premiership Women’s Rugby Fixtures 2025-26

Premiership Women’s Rugby Fixtures 2025-26

The 2025-26 Premiership Women’s Rugby fixtures began on Friday 24 October when Harlequins defeated Loughborough Lightning.

For the first time, all 75 Premiership Women’s Rugby (PWR) fixtures across the season will be broadcast live in a major step forward for the visibility of the league.

Each weekend, TNT Sports will have the first pick from each round. Of the remaining three fixtures, one will be broadcast live on BBC Sport and two will be streamed live on YouTube.

The final will be played at The Stoop on Sunday 28 June. It will be the second time that Harlequins have hosted the showpiece of women’s domestic rugby, following 2016.

Demand for the first PWR final to be played after the Women’s Rugby World Cup is sure to be high. Tickets went on general sale from Tuesday 30 September.

Gloucester-Hartpury, who defeated Saracens 34-19 in last season’s final, have won the title for the past three seasons.

Below you will find all the fixtures for this season as well as results from previous campaigns. We will update the details for the semi-finals once they are announced.

Premiership Women’s Rugby Fixtures 2025-26

Round 1

Fri 24 Oct Harlequins 52-42 Loughborough Lightning

Sat 25 Oct Trailfinders 12-24 Exeter Chiefs

Sat 25 Oct Sale Sharks 46-17 Leicester Tigers

Sun 26 Oct Gloucester-Hartpury 40-14 Saracens

Round 2

Sat 1 Nov Exeter Chiefs 31-47 Gloucester-Hartpury

Sun 2 Nov Leicester Tigers 0-74 Bristol Bears

Sun 2 Nov Loughborough Lightning 19-12 Sale Sharks

Sun 2 Nov Saracens 47-10 Harlequins

Round 3

Sat 8 Nov Sale Sharks 22-64 Trailfinders

Sun 9 Nov Harlequins 26-33 Gloucester-Hartpury

Sun 9 Nov Bristol Bears 12-33 Saracens

Sun 9 Nov Loughborough Lightning 33-33 Exeter Chiefs

Round 4

Sat 15 Nov Gloucester-Hartpury 40-24 Sale Sharks

Sat 15 Nov Saracens 79-5 Leicester Tigers

Sat 15 Nov Trailfinders 45-19 Bristol Bears

Sun 16 Nov Exeter Chiefs 26-19 Harlequins

Round 5

Sat 29 Nov Sale Sharks 26-26 Exeter Chiefs

Sat 29 Nov Loughborough Lightning 50-15 Leicester Tigers

Sat 29 Nov Trailfinders 5-57 Saracens

Sun 30 Nov Bristol Bears 14-54 Gloucester-Hartpury

Round 6

Sat 6 Dec Exeter Chiefs 41-10 Bristol Bears

Sat 6 Dec Gloucester-Hartpury 29-28 Trailfinders

Sat 6 Dec Leicester Tigers 28-56 Harlequins

Sun 7 Dec Saracens 33-15 Loughborough Lightning

Round 7

Sat 13 Dec Trailfinders 57-10 Leicester Tigers

Sat 13 Dec Exeter Chiefs 14-24 Saracens

Sat 13 Dec Harlequins 22-17 Sale Sharks

Sun 14 Dec Bristol Bears 19-31 Loughborough Lightning

Round 8

Sat 20 Dec Harlequins 38-12 Bristol Bears

Sun 21 Dec Sale Sharks 17-36 Saracens

Sun 21 Dec Loughborough Lightning 29-29 Trailfinders

Sun 21 Dec Leicester Tigers 12-75 Gloucester-Hartpury

Round 9

Fri 30 Jan Trailfinders 26-27 Harlequins

Sun 1 Feb Bristol Bears 30-29 Sale Sharks

Sun 1 Jan Exeter Chiefs 36-0 Leicester Tigers

Sun 1 Jan Gloucester-Hartpury 45-26 Loughborough Lightning

Round 10

Sat 7 Feb Bristol Bears 26-26 Trailfinders

Sat 7 Feb Sale Sharks 7-22 Gloucester-Hartpury

Sun 8 Feb Leicester Tigers 0-81 Saracens

Sun 8 Feb Harlequins 38-38 Exeter Chiefs

Round 11

Sat 14 Feb Gloucester-Hartpury 45-22 Harlequins

Sat 14 Feb Trailfinders 31-36 Sale Sharks

Sun 15 Feb Exeter Chiefs 26-5 Loughborough Lightning

Sun 15 Feb Saracens 36-33 Bristol Bears

Round 12

Sat 21 Feb Leicester Tigers 19-40 Trailfinders

Sat 21 Feb Sale Sharks 15-12 Harlequins

Sat 21 Feb Saracens 45-7 Exeter Chiefs

Sun 22 Feb Loughborough Lightning 21-24 Bristol Bears

Round 13

Fri 6 Mar Gloucester-Hartpury 38-20 Exeter Chiefs

Sat 7 Mar Harlequins 26-43 Saracens

Sat 7 Mar Bristol Bears 68-0 Leicester Tigers

Sat 7 Mar Sale Sharks 31-29 Loughborough Lightning

Round 14

Fri 13 Mar Loughborough Lightning 43-33 Harlequins

Sat 14 Mar Exeter Chiefs 47-14 Trailfinders

Sat 14 Mar Leicester Tigers 3-62 Sale Sharks

Sun 15 Mar Saracens 17-22 Gloucester-Hartpury

Round 15

Fri 20 Mar Harlequins 17-21 Trailfinders

Sat 21 Mar Leicester Tigers 0-43 Exeter Chiefs

Sun 22 Mar Loughborough Lightning 38-43 Gloucester-Hartpury

Sun 22 Mar Sale Sharks 25-7 Bristol Bears

Round 16

Sat 28 Mar Bristol Bears v Harlequins (12.30pm, Principality Stadium) Live on YouTube

Sat 28 Mar Saracens v Sale (2.30pm, Tottenham Hotspur Stadium) Live on BBC iPlayer

Sun 29 Mar Trailfinders v Loughborough Lightning (12.15pm) Live on TNT Sports

Sun 29 Mar Gloucester-Hartpury v Leicester Tigers (2.30pm) Live on YouTube

Round 17

Fri 29 May Trailfinders v Gloucester-Hartpury (7.30pm) Live on BBC iPlayer

Sat 30 May Bristol Bears v Exeter Chiefs (1pm) Live on YouTube

Sat 30 May Harlequins v Leicester Tigers (2.30pm) Live on YouTube

Sun 31 May Loughborough Lightning v Saracens (12pm) Live on TNT Sports

Round 18

Sun 7 Jun Exeter Chiefs v Sale Sharks (3.30pm) Live on BBC iPlayer

Sun 7 Jun Gloucester-Hartpury v Bristol Bears (3.30pm) Live on YouTube

Sun 7 Jun Leicester Tigers v Loughborough Lightning (3.30pm) Live on YouTube

Sun 7 Jun Saracens v Trailfinders (3.30pm) Live on TNT Sports

Semi-finals

Sunday 14 June

Final

Sunday 28 June (3pm, Twickenham Stoop)

Allianz Premiership Women’s Rugby Results 2024-25

The 2024-25 Allianz Premiership Women’s Rugby (PWR) title was won by Gloucester-Hartpury. They defeated Saracens 34-19 at StoneX Stadium to complete an historic ‘three peat’ after final wins against Exeter Chiefs and Bristol Bears in the previous two seasons.

The occasion brought a triumphant finale for Gloucester-Hartpury head coach Sean Lynn ahead of his new job in charge of Wales Women.

Round 1

Sat 5 Oct Saracens 38-29 Trailfinders

Sat 5 Oct Harlequins 7-8 Exeter Chiefs

Sat 5 Oct Loughborough Lightning 19-46 Bristol Bears

Sun 6 Oct Gloucester-Hartpury 57-29 Leicester Tigers

Bye week Sale Sharks

Round 2

Sat 12 Oct Harlequins 18-27 Gloucester-Hartpury

Sat 12 Oct Sale Sharks 14-52 Saracens

Sun 13 Oct Trailfinders 64-33 Loughborough Lightning

Sun 13 Oct Exeter Chiefs 52-10 Leicester Tigers

Bye week Bristol Bears

Round 3

Sat 19 Oct Bristol Bears 24-41 Saracens

Sat 19 Oct Gloucester-Hartpury 15-21 Exeter Chiefs

Sat 19 Oct Loughborough Lightning 36-17 Sale Sharks

Sun 20 Oct Leicester Tigers 17-31 Harlequins

Bye week Trailfinders

Round 4

Sat 26 Oct Exeter Chiefs 36-25 Trailfinders

Sat 26 Oct Harlequins 22-19 Loughborough Lightning

Sat 26 Oct Sale Sharks 10-57 Bristol Bears

Sun 27 Oct Saracens 49-38 Gloucester-Hartbury

Bye week Leicester Tigers

Round 5

Fri 1 Nov Bristol Bears 19-34 Harlequins

Sat 2 Nov Exeter Chiefs 29-12 Saracens

Sun 3 Nov Gloucester-Hartpury 27-14 Sale Sharks

Sun 3 Nov Leicester Tigers 17-36 Trailfinders

Bye week Loughborough Lightning

Round 6

Sat 9 Nov Leicester Tigers 7-62 Bristol Bears

Sat 9 Nov Trailfinders 19-32 Gloucester-Hartpury

Sun 10 Nov Harlequins 38-7 Sale Sharks

Sun 10 Nov Exeter Chiefs 40-19 Loughborough

Bye week Saracens

Round 7

Sat 23 Nov Loughborough Lightning 36-24 Leicester Tigers

Sat 23 Nov Bristol Bears 26-7 Trailfinders

Sun 24 Nov Sale Sharks 19-29 Exeter Chiefs

Sun 24 Nov Saracens 14-15 Harlequins

Bye week Gloucester-Hartpury

Round 8

Sat 30 Nov Saracens 32-21 Loughborough Lightning

Sat 30 Nov Gloucester-Hartpury 14-19 Bristol Bears

Sat 30 Nov Harlequins 47-26 Trailfinders

Sun 1 Dec Sale Sharks 17-34 Leicester Tigers

Bye week Exeter Chiefs

Round 9

Sat 7 Dec Leicester Tigers 5-38 Saracens

Sat 7 Dec Trailfinders 31-5 Sale Sharks

Sun 8 Dec Loughborough Lightning 7-31 Gloucester-Hartpury

Sat 8 Feb Bristol Bears 45-17 Exeter Chiefs

Bye week Harlequins

Round 10

Sat 14 Dec Trailfinders 22-41 Exeter Chiefs

Sat 14 Dec Gloucester-Hartpury 47-31 Saracens

Sat 14 Dec Loughborough Lightning 22-40 Harlequins

Sun 15 Dec Bristol Bears 54-17 Sale Sharks

Bye week Leicester Tigers

Round 11

Sat 21 Dec Sale Sharks 7-50 Loughborough Lightning

Sat 21 Dec Saracens 33-24 Bristol Bears

Sat 21 Dec Exeter Chiefs 12-41 Gloucester-Hartpury

Sat 28 Dec Harlequins 42-17 Leicester Tigers

Bye week Trailfinders

Round 12

Sat 4 Jan Trailfinders 39-46 Harlequins

Sat 4 Jan Leicester Tigers 38-17 Sale Sharks

Sun 5 Jan Bristol 17-40 Gloucester-Hartpury

Sun 5 Jan Loughborough Lightning 22-17 Saracens

Bye week Exeter Chiefs

Round 13

Sat 11 Jan Saracens 100-0 Leicester Tigers

Sat 11 Jan Gloucester-Hartpury 36-19 Loughborough Lightning

Sun 12 Jan Exeter Chiefs 31-41 Bristol Bears

Sat 8 Feb Sale Sharks 20-33 Trailfinders

Bye week Harlequins

Round 14

Sat 18 Jan Bristol Bears 43-29 Leicester Tigers

Sat 18 Jan Sale Sharks 10-43 Harlequins

Sat 18 Jan Gloucester-Hartpury 33-31 Trailfinders

Sun 19 Jan Loughborough Lightning 15-19 Exeter Chiefs

Bye week Saracens

Round 15

Sat 25 Jan Trailfinders 39-38 Bristol Bears

Sat 25 Jan Leicester 12-61 Loughborough Lightning

Sat 25 Jan Harlequins 10-33 Saracens

Sun 26 Jan Exeter Chiefs 7-12 Sale Sharks

Bye week Gloucester-Hartpury

Round 16

Sat 1 Feb Leicester Tigers 7-38 Gloucester-Hartpury

Sat 1 Feb Bristol Bears 22-31 Loughborough Lightning

Sat 1 Feb Trailfinders 17-31 Saracens

Sun 2 Feb Exeter Chiefs 30-31 Harlequins

Bye week Sale Sharks

Round 17

Fri 14 Feb Harlequins 10-19 Bristol Bears

Sat 15 Feb Trailfinders 43-45 Leicester Tigers

Sat 15 Feb Saracens 21-12 Exeter Chiefs

Sat 15 Feb Sale Sharks 24-41 Gloucester-Hartpury

Bye week Loughborough Lightning

Round 18

Fri 21 Feb Gloucester-Hartpury 52-12 Harlequins

Fri 21 Feb Leicester Tigers 19-24 Exeter Chiefs

Fri 21 Feb Loughborough Lightning 36-34 Trailfinders

Fri 21 Feb Saracens 66-14 Sale Sharks

Bye week Bristol Bears

Semi-finals

Sat 1 Mar Saracens 32-24 Harlequins

Sun 2 Mar Gloucester-Hartpury 36-20 Bristol Bears

Grand Final

Sun 16 Mar Gloucester-Hartpury 34-19 Saracens (StoneX Stadium)

Allianz Premiership Women’s Rugby Results 2023-24

Gloucester-Hartpury retained the PWR title after an irresistible second-half performance at Sandy Park, Exeter. It powered them to a 36-24 victory over a bold Bristol Bears side that pushed them to their limits.

The Bears, fresh from their historic semi-final win at Saracens, threatened to win their first English title after building a 17-7 half-time lead on the back of tries by Courtney Keight, Lark Atkin-Davies and Hannah Botterman.

But the momentum swung completely after the break as three tries in seven minutes – by Pip Hendy, Emma Sing and Mia Venner – put the holders in charge. Hannah Jones also crossed before Ella Lovibond’s late consolation effort.

The competition, which launched in November 2023, was rebranded from the Allianz Premier 15s and features two new faces, Leicester and Trailfinders, in a nine-team division.

Round 1

Sat 18 Nov Bristol Bears 48-5 Sale Sharks

Sat 18 Nov Saracens 48-7 Loughborough Lightning

Sat 18 Nov Trailfinders 17-22 Harlequins

Sun 19 Nov Leicester Tigers 27-44 Exeter Chiefs

Bye week Gloucester-Hartpury

Round 2

Sat 25 Nov Trailfinders 18-52 Saracens

Sat 25 Nov Gloucester-Hartpury 52-14 Leicester Tigers

Sat 25 Nov Sale Sharks 35-31 Harlequins

Sun 26 Nov Exeter Chiefs 29-14 Bristol Bears

Bye week Loughborough Lightning

Round 3

Fri 1 Dec Bristol Bears 0-12 Gloucester-Hartpury

Sat 2 Dec Harlequins 0-31 Saracens

Sun 3 Dec Leicester Tigers 12-24 Loughborough Lightning

Sun 28 Jan Sale Sharks 3-54 Exeter Chiefs

Bye week Trailfinders

Round 4

Sat 9 Dec Loughborough Lightning 17-42 Bristol Bears

Sat 9 Dec Harlequins 27-52 Exeter Chiefs

Sat 9 Dec Trailfinders 36-7 Leicester Tigers

Sat 17 Feb Gloucester-Hartpury 29-3 Sale Sharks

Bye week Saracens

Round 5

Sat 16 Dec Bristol Bears 41-17 Trailfinders

Sat 16 Dec Exeter Chiefs 27-31 Gloucester-Hartpury

Sat 16 Dec Leicester Tigers 17-60 Saracens

Sat 16 Dec Sale Sharks 12-24 Loughborough Lightning

Bye week Harlequins

Round 6

Fri 22 Dec Trailfinders 24-22 Sale Sharks

Sat 23 Dec Saracens 32-10 Bristol Bears

Sat 23 Dec Loughborough Lightning 19-27 Exeter Chiefs

Sat 30 Dec Harlequins 19-31 Gloucester-Hartpury

Bye week Leicester Tigers

Round 7

Sat 6 Jan Gloucester-Hartpury 42-24 Loughborough Lightning

Sat 6 Jan Sale Sharks 3-69 Saracens

Sat 6 Jan Leicester Tigers 24-33 Harlequins

Sun 7 Jan Exeter Chiefs 38-19 Trailfinders

Bye week Bristol Bears

Round 8

Sat 13 Jan Leicester Tigers 12-50 Bristol Bears

Sat 13 Jan Harlequins 26-29 Loughborough Lightning

Sat 13 Jan Saracens 39-26 Exeter Chiefs

Sat 13 Jan Trailfinders 27-33 Gloucester-Hartpury

Bye week Sale Sharks

Round 9

Sat 20 Jan Bristol Bears 26-7 Harlequins

Sat 20 Jan Gloucester-Hartpury 24-15 Saracens

Sat 20 Jan Loughborough Lightning 45-21 Trailfinders

Sun 21 Jan Sale Sharks 19-22 Leicester Tigers

Bye week Exeter Chiefs

Round 10

Sat 3 Feb Leicester Tigers 26-33 Gloucester-Hartpury

Sat 3 Feb Bristol Bears 22-12 Exeter Chiefs

Sat 3 Feb Saracens 48-17 Trailfinders

Sun 4 Feb Harlequins 53-12 Sale Sharks

Bye week Loughborough Lightning

Round 11

Sat 10 Feb Saracens 29-24 Harlequins

Sat 10 Feb Loughborough Lightning 17-22 Leicester Tigers

Sun 11 Feb Exeter Chiefs 64-5 Sale Sharks

Sun 11 Feb Gloucester-Hartpury 24-19 Bristol Bears

Bye week Trailfinders

Round 12

Fri 23 Feb Leicester Tigers 14-29 Trailfinders

Fri 23 Feb Bristol Bears 33-17 Loughborough Lightning

Sat 24 Feb Exeter Chiefs 19-19 Harlequins

Sun 25 Feb Sale Sharks 19-43 Gloucester-Hartpury

Bye week Saracens

Round 13

Sat 2 Mar Gloucester-Hartpury 31-24 Exeter Chiefs

Sat 2 Mar Trailfinders 10-38 Bristol Bears

Sun 3 Mar Saracens 54-19 Leicester Tigers

Sun 3 Mar Loughborough Lightning 38-15 Sale Sharks

Bye week Harlequins

Round 14

Fri 8 Mar Gloucester-Hartpury 57-24 Harlequins

Sat 9 Mar Sale Sharks 10-26 Trailfinders

Sat 9 Mar Exeter Chiefs 43-7 Loughborough Lightning

Sun 10 Mar Bristol Bears 35-10 Saracens

Bye week Leicester Tigers

Round 15

Sat 11 May Saracens 54-21 Sale Sharks

Sat 11 May Harlequins 47-12 Leicester Tigers

Sat 11 May Trailfinders 10-40 Exeter Chiefs

Sun 12 May Loughborough Lightning 26-61 Gloucester-Hartpury

Bye week Bristol Bears

Round 16

Sat 18 May Loughborough Lightning 38-19 Harlequins

Sun 19 May Gloucester-Hartpury 59-12 Trailfinders

Sun 19 May Exeter Chiefs 7-57 Saracens

Sun 19 May Bristol Bears 64-24 Leicester Tigers

Bye week Sale Sharks

Round 17

Sat 25 May Saracens 33-31 Gloucester-Hartpury

Sat 25 May Harlequins 25-47 Bristol Bears

Sat 25 May Leicester Tigers 21-36 Sale Sharks

Sat 25 May Trailfinders 18-19 Loughborough Lightning

Bye week Exeter Chiefs

Round 18

Sun 2 June Exeter Chiefs 59-27 Leicester Tigers

Sun 2 June Harlequins 27-54 Trailfinders

Sun 2 June Loughborough Lightning 24-33 Saracens

Sun 2 June Sale Sharks 27-24 Bristol

Bye week Gloucester-Hartpury

Semi-finals

Sun 9 June Saracens 21-29 Bristol Bears

Sun 9 June Gloucester-Hartpury 50-19 Exeter

Final

Sat 22 June Gloucester-Hartpury 36-24 Bristol Bears (Sandy Park)

Allianz Premier 15s Results 2022-23

Gloucester-Hartpury won the 2022-23 Allianz Premier 15s trophy after a 34-19 defeat of Exeter Chiefs at ‘Queensholm’.

In front of a record final crowd of 9,668, they took control with scores either side of half-time, a No 8 Sarah Beckett try being followed by a penalty try after England wing Claudia MacDonald deliberately knocked the ball dead in the in-goal zone.

Kelsey Jones, Rachel Lund and Lisa Neumann also crossed for Gloucester-Hartpury, while Emily Tuttosi, Liv McGoverne and Ebony Jefferies replied in kind for Chiefs.

The 2022-23 season was played over 18 regular rounds, with home and away fixtures culminating in the knockout stages.

Wasps finished the season without a win and are expected to play in National Challenge One South East (North) next season. Darlington Mowden Park Sharks, who were also not awarded a franchise for the 2023-24 season, have applied to play in Championship One North.

Round 1

Sat 19 Nov Sale Sharks 31-12 DMP Sharks

Sat 19 Nov Bristol Bears 62-0 Wasps

Sat 19 Nov Exeter Chiefs 17-25 Gloucester-Hartpury

Sun 20 Nov Harlequins 14-28 University of Worcester Warriors

Sun 20 Nov Saracens 34-21 Loughborough Lightning

Round 2

Sat 26 Nov DMP Sharks 0-95 Exeter Chiefs

Sat 26 Nov Gloucester-Hartpury 36-5 Bristol Bears

Sun 27 Nov Loughborough Lightning 15-24 Harlequins

Sun 27 Nov Saracens 33-10 Wasps

Sun 27 Nov University of Worcester Warriors 17-24 Sale Sharks

Round 3

Sat 3 Dec Bristol Bears 84-12 DMP Sharks

Sat 3 Dec Harlequins 19-10 Saracens

Sat 3 Dec Sale Sharks 15-14 Loughborough Lightning

Sat 3 Dec Exeter Chiefs 62-18 University of Worcester Warriors

Sat 3 Dec Wasps 3-67 Gloucester-Hartpury

Round 4

Sat 10 Dec Loughborough Lightning 5-54 Exeter Chiefs

Sat 10 Dec Harlequins 40-3 Sale Sharks

Sat 10 Dec Saracens 7-53 Gloucester-Hartpury

Sat 11 Feb University of Worcester Warriors 25-38 Bristol Bears

Sat 11 Feb DMP Sharks 30-5 Wasps

Round 5

Sat 17 Dec Wasps 0-50 University of Worcester Warriors

Sat 17 Dec Bristol Bears 31-26 Loughborough Lightning

Sun 18 Dec Exeter Chiefs 27-0 Harlequins

Sun 18 Dec Gloucester-Hartpury 61-0 DMP Sharks

Sat 11 Feb Sale Sharks 5-71 Saracens

Round 6

Tue 27 Dec Harlequins 48-14 Bristol Bears

Sat 7 Jan Saracens 89-0 DMP Sharks

Sat 7 Jan University of Worcester Warriors 5-52 Gloucester-Hartpury

Sun 8 Jan Sale Sharks 10-35 Exeter Chiefs

Sun 8 Jan Loughborough Lightning 62-5 Wasps

Round 7

Sat 14 Jan Bristol Bears 48-21 Sale Sharks

Sat 14 Jan Gloucester-Hartpury 46-12 Loughborough Lightning

Sat 14 Jan Wasps 0-71 Harlequins

Sat 14 Jan DMP Sharks 5-53 University of Worcester Warriors

Sat 14 Jan Exeter Chiefs 37-19 Saracens

Round 8

Sat 21 Jan Saracens 64-20 University of Worcester Warriors

Sat 21 Jan Loughborough Lightning 41-7 DMP Sharks

Sun 22 Jan Sale Sharks 25-0 Wasps

Sun 22 Jan Exeter Chiefs 41-0 Bristol Bears

Sun 22 Jan Harlequins 22-33 Gloucester-Hartpury

Round 9

Sat 28 Jan DMP Sharks 5-49 Harlequins

Sat 28 Jan Bristol Bears 5-36 Saracens

Sat 28 Jan Wasps 0-84 Exeter Chiefs

Sat 28 Jan Gloucester-Hartpury 41-7 Sale Sharks

Sat 28 Jan University of Worcester Warriors 28-19 Loughborough Lightning

Round 10

Sat 4 Feb Exeter Chiefs 61-0 DMP Sharks

Sat 4 Feb Bristol Bears 17-19 Gloucester-Hartpury

Sat 4 Feb Wasps 3-78 Saracens

Sat 4 Feb Sale Sharks 36-34 University of Worcester Warriors

Sun 5 Feb Harlequins 39-17 Loughborough Lightning

Round 11

Sat 18 Feb Saracens 32-12 Harlequins

Sat 18 Feb Gloucester-Hartpury C-C Wasps (Gloucester awarded 5 match points)

Sat 18 Feb University of Worcester Warriors 5-57 Exeter Chiefs

Sat 18 Feb DMP Sharks 7-55 Bristol Bears

Sat 18 Feb Loughborough Lightning 17-10 Sale Sharks

Round 12

Sat 25 Feb Gloucester-Hartpury 27-36 Saracens

Sat 25 Feb Bristol Bears 59-10 University of Worcester Warriors

Sat 25 Feb Wasps 12-36 DMP Sharks

Sat 25 Feb Exeter Chiefs 45-5 Loughborough Lightning

Sun 26 Feb Sale Sharks 21-31 Harlequins

Round 13

Sat 4 Mar DMP Sharks 0-60 Gloucester-Hartpury

Sat 4 Mar Saracens 62-7 Sale Sharks

Sat 4 Mar Harlequins 25-54 Exeter Chiefs

Sat 4 Mar Loughborough Lightning 22-57 Bristol Bears

Sun 5 Mar University of Worcester Warriors 55-28 Wasps

Round 14

Sat 11 Mar Bristol Bears 31-26 Harlequins

Sat 11 Mar DMP Sharks 0-73 Saracens

Sat 11 Mar Wasps 5-70 Loughborough Lightning

Sat 11 Mar Gloucester-Hartpury 50-12 University of Worcester Warriors

Sun 12 Mar Exeter Chiefs 52-14 Sale Sharks

Round 15

Sat 13 May Sale Sharks 24-49 Bristol Bears

Sat 13 May Harlequins 80-7 Wasps

Sat 13 May University of Worcester Warriors 48-7 DMP Sharks

Sun 14 May Saracens 29-22 Exeter Chiefs

Sun 14 May Loughborough Lightning 26-40 Gloucester-Hartpury

Round 16

Sat 20 May Bristol Bears 24-21 Exeter Chiefs

Sat 20 May DMP Sharks 0-74 Loughborough Lightning

Sat 20 May University of Worcester Warriors 15-38 Saracens

Sat 20 May Wasps 7-88 Sale Sharks

Sun 21 May Gloucester-Hartpury 67-14 Harlequins

Round 17

Sat 27 May Exeter Chiefs 82-7 Wasps

Sat 27 May Loughborough C-C Worcester (no ambulance, Worcester awarded 5 points)

Sat 27 May Sale Sharks 14-48 Gloucester-Hartpury

Sun 28 May Harlequins 81-10 DMP Sharks

Sun 28 May Saracens 48-38 Bristol Bears

Round 18

Sat 3 June DMP Sharks 5-34 Sale Sharks

Sat 3 June Gloucester-Hartpury 19-58 Exeter Chiefs

Sat 3 June Loughborough Lightning 21-33 Saracens

Sat 3 June University of Worcester Warriors 33-33 Harlequins

Sat 3 June Wasps 22-41 Bristol Bears

Semi-finals

Sat 10 June Gloucester-Hartpury 21-12 Bristol Bears

Sun 11 June Exeter Chiefs 24-21 Saracens

Final

Sat 24 June Gloucester-Hartpury 34-19 Exeter Chiefs (Kingsholm)

Allianz Premier 15s Results 2021-22

The 2021-22 season concluded with Marlie Packer starring in Saracens final win over Exeter Chiefs. Saracens, who had last won the trophy in 2019, were 43-21 victors against Chiefs, who reached their first Premier 15s final in just their second season in the women’s top flight.

Round 1

Sat 4 Sept Bristol Bears 38-21 Exeter Chiefs

Sat 4 Sept Sale Sharks 24-29 Worcester Warriors

Sat 4 Sept Wasps 20-26 Saracens

Sat 4 Sept Gloucester-Hartpury 84-0 DMP Durham Sharks

Sun 5 Sept Harlequins 50-15 Loughborough Lightning

Round 2

Sat 11 Sept DMP Durham Sharks 5-77 Saracens

Sat 11 Sept Gloucester-Hartpury 17-24 Bristol Bears

Sat 11 Sept Worcester Warriors 31-66 Harlequins

Sun 12 Sept Exeter Chiefs 54-0 Sale Sharks

Sun 12 Sept Loughborough Lightning 0-29 Wasps

Round 3

Sat 18 Sept Bristol Bears 115-0 DMP Durham Sharks

Sat 18 Sept Saracens 38-7 Loughborough Lightning

Sat 18 Sept Sale Sharks 21-45 Gloucester-Hartpury

Sat 18 Sept Wasps 26-22 Worcester Warriors

Sat 18 Sept Harlequins 12-24 Exeter Chiefs

Round 4

Sat 2 Oct Bristol Bears 27-17 Sale Sharks 

Sat 2 Oct Exeter Chiefs 23-13 Wasps

Sat 2 Oct DMP Durham Sharks 0-59 Loughborough Lightning

Sat 2 Oct Gloucester-Hartpury 18-21 Harlequins 

Sat 2 Oct Worcester Warriors 5-34 Saracens

Round 5

Sat 9 Oct Harlequins 5-24 Bristol Bears

Sat 9 Oct Loughborough Lightning 14-18 Worcester Warriors

Sat 9 Oct DMP Durham Sharks 0-31 Sale Sharks

Sun 10 Oct Saracens 31-19 Exeter Chiefs

Sun 10 Oct Wasps 34-25 Gloucester-Hartpury

Round 6

Sat 27 Nov Gloucester-Hartpury 21-24 Saracens

Sat 27 Nov Sale Sharks 10-36 Harlequins

Sat 22 Jan DMP Durham Sharks 5-74 Worcester Warriors

Sat 27 Nov Exeter Chiefs 14-7 Loughborough Lightning

Sun 28 Nov Bristol Bears 36-17 Wasps

Round 7

Sat 4 Dec Saracens 17-12 Bristol Bears

Sat 4 Dec Wasps 22-8 Sale Sharks

Sat 4 Dec Harlequins 69-7 DMP Durham Sharks

Sat 4 Dec Gloucester-Hartpury 31-33 Loughborough Lightning

Sat 4 Dec Worcester Warriors 12-29 Exeter Chiefs

Round 8

Sat 11 Dec Exeter Chiefs 8-10 Gloucester-Hartpury

Sat 11 Dec Worcester Warriors 12-14 Bristol Bears

Sat 11 Dec Wasps 70-0 DMP Durham Sharks

Sat 11 Dec Loughborough Lightning 27-0 Sale Sharks

Sun 12 Dec Saracens 17-36 Harlequins

Round 9

Sat 18 Dec Loughborough Lightning 17-14 Bristol Bears

Sat 18 Dec DMP Durham Sharks 0-88 Exeter Chiefs

Sat 22 Jan Sale Sharks 26-41 Saracens

Sun 19 Dec Worcester Warriors 10-36 Gloucester-Hartpury

Mon 27 Dec Harlequins 29-5 Wasps

Round 10

Sat 8 Jan Bristol Bears 14-36 Gloucester-Hartpury

Sat 22 Jan Wasps 22-41 Loughborough Lightning

Sat 8 Jan Sale Sharks 7-43 Exeter Chiefs

Sun 9 Jan Saracens 104-0 DMP Durham Sharks

Sat 12 Feb Harlequins 42-15 Worcester Warriors

Round 11

Sat 15 Jan DMP Durham Sharks 7-48 Bristol Bears

Sat 15 Jan Gloucester-Hartpury 17-3 Sale Sharks

Sat 15 Jan Loughborough Lightning 12-27 Saracens

Sun 16 Jan Worcester Warriors v Wasps – Away Walkover

Sun 16 Jan Exeter Chiefs 18-17 Harlequins

Round 12

Sat 29 Jan Wasps 15-15 Exeter Chiefs

Sat 29 Jan Loughborough Lightning 58-5 DMP Durham Sharks

Sat 29 Jan Saracens 39-28 Worcester Warriors

Sat 29 Jan Harlequins 26-12 Gloucester-Hartpury

Sun 30 Jan Sale Sharks 5-36 Bristol Bears

Round 13

Sat 5 Feb Bristol Bears 12-10 Worcester Warriors

Sat 5 Feb Gloucester-Hartpury 32-36 Exeter Chiefs

Sat 5 Feb Sale Sharks 3-32 Loughborough Lightning

Sat 5 Feb DMP Durham Sharks 0-46 Wasps

Sat 5 Feb Harlequins 8-22 Saracens

Round 14

Sat 19 Feb Wasps 5-7 Bristol Bears

Sat 19 Feb Worcester Warriors 57-17 DMP Durham Sharks

Sat 19 Feb Loughborough Lightning 28-25 Exeter Chiefs

Sun 20 Feb Harlequins 40-8 Sale Sharks

Sun 13 Mar Saracens 35-20 Gloucester-Hartpury

Round 15

Sat 26 Feb Loughborough Lightning 19-19 Gloucester-Hartpury

Sat 26 Feb DMP Durham Sharks 5-48 Harlequins

Sat 26 Feb Exeter Chiefs 60-7 Worcester Warriors

Sat 26 Feb Sale Sharks 14-53 Wasps

Sun 27 Feb Bristol Bears 26-30 Saracens

Round 16

Sat 5 Mar Wasps 30-14 Harlequins

Sat 5 Mar Exeter Chiefs 90-7 DMP Durham Sharks

Sat 5 Mar Bristol Bears 26-26 Loughborough Lightning

Sat 5 Mar Gloucester-Hartpury 15-12 Worcester Warriors

Sun 6 Mar Saracens 41-32 Sale Sharks

Round 17

Sat 7 May Bristol Bears 26-43 Harlequins

Sat 7 May Exeter Chiefs 54-12 Saracens

Sat 7 May Gloucester-Hartpury 34-7 Wasps

Sat 7 May Sale Sharks 57-5 DMP Durham Sharks

Sat 7 May Worcester Warriors 34-24 Loughborough Lightning

Round 18

Sat 14 May DMP Durham Sharks 0-67 Gloucester-Hartpury

Sat 14 May Exeter Chiefs 29-26 Bristol Bears

Sat 14 May Loughborough Lightning 22-17 Harlequins

Sat 14 May Saracens 31-26 Wasps

Sat 14 May Worcester Warriors 51-26 Sale Sharks

Semi-finals

Sun 22 May Saracens 30-10 Harlequins

Sun 22 May Exeter Chiefs 28-24 Bristol Bears

Final

Fri 3 June Saracens 43-21 Exeter

Allianz Premier 15s Results 2020-21

Round 1

Sat 10 Oct Gloucester-Hartpury Women’s RFC 34-14 Exeter Chiefs Women

Sat 10 Oct Harlequins Women 103-0 DMP Durham Sharks

Sat 10 Oct Sale Sharks Women 7-29 Loughborough Lightning

Sat 10 Oct Saracens Women 34-25 Worcester Warriors Women

Sat 31 Oct Bristol Bears Women 10-64 Wasps FC Ladies

Round 2

Sat 17 Oct DMP Durham Sharks 5-58 Worcester Warriors Women

Sat 17 Oct Exeter Chiefs Women 22-24 Bristol Bears Women

Sat 17 Oct Sale Sharks Women 10-40 Saracens Women

Sat 17 Oct Wasps FC Ladies 12-31 Harlequins Women

Sat 17 Oct Loughborough Lightning 32-26 Gloucester-Hartpury Women’s RFC

Round 3

Sat 24 Oct Bristol Bears Women 5-12 Loughborough Lightning

Sat 24 Oct Harlequins Women 33-14 Exeter Chiefs Women

Sat 24 Oct Saracens Women 72-0 DMP Durham Sharks

Sat 24 Oct Worcester Warriors Women 7-22 Wasps FC Ladies

Sat 21 Nov Gloucester-Hartpury Women’s RFC 17-14 Sale Sharks Women

Round 4

Sat 7 Nov Exeter Chiefs Women 19-7 Worcester Warriors Women

Sat 7 Nov Gloucester-Hartpury Women’s RFC 5-43 Saracens Women

Sat 7 Nov Loughborough Lightning 24-33 Harlequins Women

Sat 7 Nov Sale Sharks Women 18-40 Bristol Bears Women

Sat 7 Nov Wasps FC Ladies 105-0 DMP Durham Sharks

Round 5

Sat 14 Nov Bristol Bears Women 3-28 Gloucester-Hartpury Women’s RFC

Sat 14 Nov DMP Durham Sharks 6-31 Exeter Chiefs Women

Sat 14 Nov Harlequins Women 31-0 Sale Sharks Women

Sat 14 Nov Saracens Women 33-27 Wasps FC Ladies 

Sat 14 Nov Worcester Warriors Women 8-20 Loughborough Lightning 

Round 6

Sat 28 Nov Bristol Bears Women 10-36 Saracens Women

Sat 28 Nov Exeter Chiefs Women 14-24 Wasps FC Ladies 

Sat 28 Nov Gloucester-Hartpury Women’s RFC 5-22 Harlequins Women

Sat 28 Nov Loughborough Lightning 57-3 DMP Durham Sharks

Sat 28 Nov Sale Sharks Women 11-0 Worcester Warriors Women

Round 7

Sat 5 Dec Harlequins Women 61-17 Bristol Bears Women

Sat 5 Dec Wasps FC Ladies 21-10 Loughborough Lightning 

Sun 6 Dec Worcester Warriors Women 7-15 Gloucester-Hartpury Women’s RFC

Sat 30 Jan Exeter Chiefs Women 22-14 Saracens Women

Sat 20 Feb DMP Durham Sharks 0-47 Sale Sharks Women

Round 8

Sat 12 Dec Bristol Bears Women 12-15 Worcester Warriors Women

Sat 12 Dec Loughborough Lightning 14-7 Exeter Chiefs Women

Sat 12 Dec Sale Sharks Women 8-30 Wasps FC Ladies 

Sat 20 Feb Harlequins Women v Saracens Women (Cancelled – Away Walk Over)

Sat 13 Mar Gloucester-Hartpury Women’s RFC 74-7 DMP Durham Sharks

Round 9

Sat 19 Dec DMP Durham Sharks 3-50 Bristol Bears Women

Sat 19 Dec Exeter Chiefs Women 38-0 Sale Sharks Women

Sat 19 Dec Saracens Women 29-24 Loughborough Lightning 

Sat 19 Dec Wasps FC Ladies 29-17 Gloucester-Hartpury Women’s RFC

Sun 20 Dec Worcester Warriors Women 12-24 Harlequins Women

Round 10

Sat 9 Jan Bristol Bears Women 27-31 Exeter Chiefs Women

Sat 9 Jan Gloucester-Hartpury Women’s RFC 21-29 Loughborough Lightning

Sat 9 Jan Worcester Warriors Women 70-6 DMP Durham Sharks

Sat 20 Feb Harlequins Women 20-19 Wasps FC Ladies 

Sun 14 Mar Saracens Women 47-18 Sale Sharks Women

Round 11

Sat 6 Feb DMP Durham Sharks 3-73 Saracens Women

Sat 6 Feb Exeter Chiefs Women 7-6 Harlequins Women 

Sat 6 Feb Loughborough Lightning 42-14 Bristol Bears Women 

Sat 6 Feb Sale Sharks Women 7-26 Gloucester-Hartpury Women’s RFC

Sat 6 Feb Wasps FC Ladies 40-3 Worcester Warriors Women

Round 12

Sat 13 Feb Bristol Bears Women 22-12 Sale Sharks Women

Sat 13 Feb Harlequins Women 17-20 Loughborough Lightning 

Sat 13 Feb Worcester Warriors Women 10-17 Exeter Chiefs Women

Sun 14 Feb Saracens Women 36-10 Gloucester-Hartpury Women’s RFC

Sat 3 Apr DMP Durham Sharks 14-27 Wasps FC Ladies

Round 13

Sat 27 Feb Exeter Chiefs Women 76-5 DMP Durham Sharks 

Sat 27 Feb Wasps FC Ladies 26-24 Saracens Women 

Sat 27 Feb Loughborough Lightning 43-14 Worcester Warriors Women

Sat 27 Feb Gloucester-Hartpury Women’s RFC 36-0 Bristol Bears Women

Sat 27 Feb Sale Sharks Women 5-45 Harlequins Women

Round 14

Sat 6 Mar Wasps FC Ladies 29-31 Exeter Chiefs Women 

Sat 6 Mar DMP Durham Sharks 0-62 Loughborough Lightning

Sat 6 Mar Harlequins Women 28-15 Gloucester-Hartpury Women’s RFC 

Sat 6 Mar Saracens Women 53-7 Bristol Bears Women 

Sun 7 Mar Worcester Warriors Women 31-21 Sale Sharks Women 

Round 15

Sat 20 Mar Bristol Bears Women 7-62 Harlequins Women

Sat 20 Mar Gloucester-Hartpury Women’s RFC 28-24 Worcester Warriors Women 

Sat 20 Mar Loughborough Lightning 14-36 Wasps FC Ladies 

Sat 20 Mar Saracens Women 34-21 Exeter Chiefs Women 

Sat 20 Mar Sale Sharks Women 31-3 DMP Durham Sharks

Round 16

Sat 27 Mar Wasps FC Ladies 50-0 Sale Sharks Women 

Sat 27 Mar DMP Durham Sharks 7-38 Gloucester-Hartpury Women’s RFC

Sat 27 Mar Saracens Women 17-17  Harlequins Women 

Sat 27 Mar Exeter Chiefs Women 17-12 Loughborough Lightning 

Sun 28 Mar Worcester Warriors Women 29-21 Bristol Bears Women

Round 17

Sat 17 Apr Harlequins Women 31-7 Worcester Warriors Women

Sat 17 Apr Bristol Bears Women 17-34 DMP Durham Sharks

Sat 17 Apr Loughborough Lightning 29-38 Saracens Women

Sat 17 Apr Gloucester-Hartpury Women’s RFC 20-25 Wasps FC Ladies 

Sat 17 Apr Sale Sharks Women 17-10 Exeter Chiefs Women

Round 18

Sat 8 May Exeter Chiefs Women 12-18 Gloucester-Hartpury Women’s RFC

Sat 8 May DMP Durham Sharks 0-67 Harlequins Women

Sat 8 May Loughborough Lightning 26-12 Sale Sharks

Sat 8 May Wasps FC Ladies 62-12 Bristol Bears Women

Sat 8 May Worcester Warriors Women 0-27 Saracens Women

Semi-finals

Sat 22 May Harlequins 25-14 Wasps

Sat 22 May Saracens 28-24 Loughborough

Final

Sun 30 May Harlequins 25-17 Saracens

