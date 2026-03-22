The 2025-26 Premiership Women’s Rugby fixtures began on Friday 24 October when Harlequins defeated Loughborough Lightning.
For the first time, all 75 Premiership Women’s Rugby (PWR) fixtures across the season will be broadcast live in a major step forward for the visibility of the league.
Each weekend, TNT Sports will have the first pick from each round. Of the remaining three fixtures, one will be broadcast live on BBC Sport and two will be streamed live on YouTube.
The final will be played at The Stoop on Sunday 28 June. It will be the second time that Harlequins have hosted the showpiece of women’s domestic rugby, following 2016.
Demand for the first PWR final to be played after the Women’s Rugby World Cup is sure to be high. Tickets went on general sale from Tuesday 30 September.
Gloucester-Hartpury, who defeated Saracens 34-19 in last season’s final, have won the title for the past three seasons.
Below you will find all the fixtures for this season as well as results from previous campaigns. We will update the details for the semi-finals once they are announced.
Premiership Women's Rugby Fixtures 2025-26
Round 1
Fri 24 Oct Harlequins 52-42 Loughborough Lightning
Sat 25 Oct Trailfinders 12-24 Exeter Chiefs
Sat 25 Oct Sale Sharks 46-17 Leicester Tigers
Sun 26 Oct Gloucester-Hartpury 40-14 Saracens
Round 2
Sat 1 Nov Exeter Chiefs 31-47 Gloucester-Hartpury
Sun 2 Nov Leicester Tigers 0-74 Bristol Bears
Sun 2 Nov Loughborough Lightning 19-12 Sale Sharks
Sun 2 Nov Saracens 47-10 Harlequins
Round 3
Sat 8 Nov Sale Sharks 22-64 Trailfinders
Sun 9 Nov Harlequins 26-33 Gloucester-Hartpury
Sun 9 Nov Bristol Bears 12-33 Saracens
Sun 9 Nov Loughborough Lightning 33-33 Exeter Chiefs
Round 4
Sat 15 Nov Gloucester-Hartpury 40-24 Sale Sharks
Sat 15 Nov Saracens 79-5 Leicester Tigers
Sat 15 Nov Trailfinders 45-19 Bristol Bears
Sun 16 Nov Exeter Chiefs 26-19 Harlequins
Round 5
Sat 29 Nov Sale Sharks 26-26 Exeter Chiefs
Sat 29 Nov Loughborough Lightning 50-15 Leicester Tigers
Sat 29 Nov Trailfinders 5-57 Saracens
Sun 30 Nov Bristol Bears 14-54 Gloucester-Hartpury
Round 6
Sat 6 Dec Exeter Chiefs 41-10 Bristol Bears
Sat 6 Dec Gloucester-Hartpury 29-28 Trailfinders
Sat 6 Dec Leicester Tigers 28-56 Harlequins
Sun 7 Dec Saracens 33-15 Loughborough Lightning
Round 7
Sat 13 Dec Trailfinders 57-10 Leicester Tigers
Sat 13 Dec Exeter Chiefs 14-24 Saracens
Sat 13 Dec Harlequins 22-17 Sale Sharks
Sun 14 Dec Bristol Bears 19-31 Loughborough Lightning
Round 8
Sat 20 Dec Harlequins 38-12 Bristol Bears
Sun 21 Dec Sale Sharks 17-36 Saracens
Sun 21 Dec Loughborough Lightning 29-29 Trailfinders
Sun 21 Dec Leicester Tigers 12-75 Gloucester-Hartpury
Round 9
Fri 30 Jan Trailfinders 26-27 Harlequins
Sun 1 Feb Bristol Bears 30-29 Sale Sharks
Sun 1 Jan Exeter Chiefs 36-0 Leicester Tigers
Sun 1 Jan Gloucester-Hartpury 45-26 Loughborough Lightning
Round 10
Sat 7 Feb Bristol Bears 26-26 Trailfinders
Sat 7 Feb Sale Sharks 7-22 Gloucester-Hartpury
Sun 8 Feb Leicester Tigers 0-81 Saracens
Sun 8 Feb Harlequins 38-38 Exeter Chiefs
Round 11
Sat 14 Feb Gloucester-Hartpury 45-22 Harlequins
Sat 14 Feb Trailfinders 31-36 Sale Sharks
Sun 15 Feb Exeter Chiefs 26-5 Loughborough Lightning
Sun 15 Feb Saracens 36-33 Bristol Bears
Round 12
Sat 21 Feb Leicester Tigers 19-40 Trailfinders
Sat 21 Feb Sale Sharks 15-12 Harlequins
Sat 21 Feb Saracens 45-7 Exeter Chiefs
Sun 22 Feb Loughborough Lightning 21-24 Bristol Bears
Round 13
Fri 6 Mar Gloucester-Hartpury 38-20 Exeter Chiefs
Sat 7 Mar Harlequins 26-43 Saracens
Sat 7 Mar Bristol Bears 68-0 Leicester Tigers
Sat 7 Mar Sale Sharks 31-29 Loughborough Lightning
Round 14
Fri 13 Mar Loughborough Lightning 43-33 Harlequins
Sat 14 Mar Exeter Chiefs 47-14 Trailfinders
Sat 14 Mar Leicester Tigers 3-62 Sale Sharks
Sun 15 Mar Saracens 17-22 Gloucester-Hartpury
Round 15
Fri 20 Mar Harlequins 17-21 Trailfinders
Sat 21 Mar Leicester Tigers 0-43 Exeter Chiefs
Sun 22 Mar Loughborough Lightning 38-43 Gloucester-Hartpury
Sun 22 Mar Sale Sharks 25-7 Bristol Bears
Round 16
Sat 28 Mar Bristol Bears v Harlequins (12.30pm, Principality Stadium) Live on YouTube
Sat 28 Mar Saracens v Sale (2.30pm, Tottenham Hotspur Stadium) Live on BBC iPlayer
Sun 29 Mar Trailfinders v Loughborough Lightning (12.15pm) Live on TNT Sports
Sun 29 Mar Gloucester-Hartpury v Leicester Tigers (2.30pm) Live on YouTube
Round 17
Fri 29 May Trailfinders v Gloucester-Hartpury (7.30pm) Live on BBC iPlayer
Sat 30 May Bristol Bears v Exeter Chiefs (1pm) Live on YouTube
Sat 30 May Harlequins v Leicester Tigers (2.30pm) Live on YouTube
Sun 31 May Loughborough Lightning v Saracens (12pm) Live on TNT Sports
Round 18
Sun 7 Jun Exeter Chiefs v Sale Sharks (3.30pm) Live on BBC iPlayer
Sun 7 Jun Gloucester-Hartpury v Bristol Bears (3.30pm) Live on YouTube
Sun 7 Jun Leicester Tigers v Loughborough Lightning (3.30pm) Live on YouTube
Sun 7 Jun Saracens v Trailfinders (3.30pm) Live on TNT Sports
Semi-finals
Sunday 14 June
Final
Sunday 28 June (3pm, Twickenham Stoop)
Allianz Premiership Women’s Rugby Results 2024-25
The 2024-25 Allianz Premiership Women’s Rugby (PWR) title was won by Gloucester-Hartpury. They defeated Saracens 34-19 at StoneX Stadium to complete an historic ‘three peat’ after final wins against Exeter Chiefs and Bristol Bears in the previous two seasons.
The occasion brought a triumphant finale for Gloucester-Hartpury head coach Sean Lynn ahead of his new job in charge of Wales Women.
Round 1
Sat 5 Oct Saracens 38-29 Trailfinders
Sat 5 Oct Harlequins 7-8 Exeter Chiefs
Sat 5 Oct Loughborough Lightning 19-46 Bristol Bears
Sun 6 Oct Gloucester-Hartpury 57-29 Leicester Tigers
Bye week Sale Sharks
Round 2
Sat 12 Oct Harlequins 18-27 Gloucester-Hartpury
Sat 12 Oct Sale Sharks 14-52 Saracens
Sun 13 Oct Trailfinders 64-33 Loughborough Lightning
Sun 13 Oct Exeter Chiefs 52-10 Leicester Tigers
Bye week Bristol Bears
Round 3
Sat 19 Oct Bristol Bears 24-41 Saracens
Sat 19 Oct Gloucester-Hartpury 15-21 Exeter Chiefs
Sat 19 Oct Loughborough Lightning 36-17 Sale Sharks
Sun 20 Oct Leicester Tigers 17-31 Harlequins
Bye week Trailfinders
Round 4
Sat 26 Oct Exeter Chiefs 36-25 Trailfinders
Sat 26 Oct Harlequins 22-19 Loughborough Lightning
Sat 26 Oct Sale Sharks 10-57 Bristol Bears
Sun 27 Oct Saracens 49-38 Gloucester-Hartbury
Bye week Leicester Tigers
Round 5
Fri 1 Nov Bristol Bears 19-34 Harlequins
Sat 2 Nov Exeter Chiefs 29-12 Saracens
Sun 3 Nov Gloucester-Hartpury 27-14 Sale Sharks
Sun 3 Nov Leicester Tigers 17-36 Trailfinders
Bye week Loughborough Lightning
Round 6
Sat 9 Nov Leicester Tigers 7-62 Bristol Bears
Sat 9 Nov Trailfinders 19-32 Gloucester-Hartpury
Sun 10 Nov Harlequins 38-7 Sale Sharks
Sun 10 Nov Exeter Chiefs 40-19 Loughborough
Bye week Saracens
Round 7
Sat 23 Nov Loughborough Lightning 36-24 Leicester Tigers
Sat 23 Nov Bristol Bears 26-7 Trailfinders
Sun 24 Nov Sale Sharks 19-29 Exeter Chiefs
Sun 24 Nov Saracens 14-15 Harlequins
Bye week Gloucester-Hartpury
Round 8
Sat 30 Nov Saracens 32-21 Loughborough Lightning
Sat 30 Nov Gloucester-Hartpury 14-19 Bristol Bears
Sat 30 Nov Harlequins 47-26 Trailfinders
Sun 1 Dec Sale Sharks 17-34 Leicester Tigers
Bye week Exeter Chiefs
Round 9
Sat 7 Dec Leicester Tigers 5-38 Saracens
Sat 7 Dec Trailfinders 31-5 Sale Sharks
Sun 8 Dec Loughborough Lightning 7-31 Gloucester-Hartpury
Sat 8 Feb Bristol Bears 45-17 Exeter Chiefs
Bye week Harlequins
Round 10
Sat 14 Dec Trailfinders 22-41 Exeter Chiefs
Sat 14 Dec Gloucester-Hartpury 47-31 Saracens
Sat 14 Dec Loughborough Lightning 22-40 Harlequins
Sun 15 Dec Bristol Bears 54-17 Sale Sharks
Bye week Leicester Tigers
Round 11
Sat 21 Dec Sale Sharks 7-50 Loughborough Lightning
Sat 21 Dec Saracens 33-24 Bristol Bears
Sat 21 Dec Exeter Chiefs 12-41 Gloucester-Hartpury
Sat 28 Dec Harlequins 42-17 Leicester Tigers
Bye week Trailfinders
Round 12
Sat 4 Jan Trailfinders 39-46 Harlequins
Sat 4 Jan Leicester Tigers 38-17 Sale Sharks
Sun 5 Jan Bristol 17-40 Gloucester-Hartpury
Sun 5 Jan Loughborough Lightning 22-17 Saracens
Bye week Exeter Chiefs
Round 13
Sat 11 Jan Saracens 100-0 Leicester Tigers
Sat 11 Jan Gloucester-Hartpury 36-19 Loughborough Lightning
Sun 12 Jan Exeter Chiefs 31-41 Bristol Bears
Sat 8 Feb Sale Sharks 20-33 Trailfinders
Bye week Harlequins
Round 14
Sat 18 Jan Bristol Bears 43-29 Leicester Tigers
Sat 18 Jan Sale Sharks 10-43 Harlequins
Sat 18 Jan Gloucester-Hartpury 33-31 Trailfinders
Sun 19 Jan Loughborough Lightning 15-19 Exeter Chiefs
Bye week Saracens
Round 15
Sat 25 Jan Trailfinders 39-38 Bristol Bears
Sat 25 Jan Leicester 12-61 Loughborough Lightning
Sat 25 Jan Harlequins 10-33 Saracens
Sun 26 Jan Exeter Chiefs 7-12 Sale Sharks
Bye week Gloucester-Hartpury
Round 16
Sat 1 Feb Leicester Tigers 7-38 Gloucester-Hartpury
Sat 1 Feb Bristol Bears 22-31 Loughborough Lightning
Sat 1 Feb Trailfinders 17-31 Saracens
Sun 2 Feb Exeter Chiefs 30-31 Harlequins
Bye week Sale Sharks
Round 17
Fri 14 Feb Harlequins 10-19 Bristol Bears
Sat 15 Feb Trailfinders 43-45 Leicester Tigers
Sat 15 Feb Saracens 21-12 Exeter Chiefs
Sat 15 Feb Sale Sharks 24-41 Gloucester-Hartpury
Bye week Loughborough Lightning
Round 18
Fri 21 Feb Gloucester-Hartpury 52-12 Harlequins
Fri 21 Feb Leicester Tigers 19-24 Exeter Chiefs
Fri 21 Feb Loughborough Lightning 36-34 Trailfinders
Fri 21 Feb Saracens 66-14 Sale Sharks
Bye week Bristol Bears
Semi-finals
Sat 1 Mar Saracens 32-24 Harlequins
Sun 2 Mar Gloucester-Hartpury 36-20 Bristol Bears
Grand Final
Sun 16 Mar Gloucester-Hartpury 34-19 Saracens (StoneX Stadium)
Allianz Premiership Women’s Rugby Results 2023-24
Gloucester-Hartpury retained the PWR title after an irresistible second-half performance at Sandy Park, Exeter. It powered them to a 36-24 victory over a bold Bristol Bears side that pushed them to their limits.
The Bears, fresh from their historic semi-final win at Saracens, threatened to win their first English title after building a 17-7 half-time lead on the back of tries by Courtney Keight, Lark Atkin-Davies and Hannah Botterman.
But the momentum swung completely after the break as three tries in seven minutes – by Pip Hendy, Emma Sing and Mia Venner – put the holders in charge. Hannah Jones also crossed before Ella Lovibond’s late consolation effort.
The competition, which launched in November 2023, was rebranded from the Allianz Premier 15s and features two new faces, Leicester and Trailfinders, in a nine-team division.
Round 1
Sat 18 Nov Bristol Bears 48-5 Sale Sharks
Sat 18 Nov Saracens 48-7 Loughborough Lightning
Sat 18 Nov Trailfinders 17-22 Harlequins
Sun 19 Nov Leicester Tigers 27-44 Exeter Chiefs
Bye week Gloucester-Hartpury
Round 2
Sat 25 Nov Trailfinders 18-52 Saracens
Sat 25 Nov Gloucester-Hartpury 52-14 Leicester Tigers
Sat 25 Nov Sale Sharks 35-31 Harlequins
Sun 26 Nov Exeter Chiefs 29-14 Bristol Bears
Bye week Loughborough Lightning
Round 3
Fri 1 Dec Bristol Bears 0-12 Gloucester-Hartpury
Sat 2 Dec Harlequins 0-31 Saracens
Sun 3 Dec Leicester Tigers 12-24 Loughborough Lightning
Sun 28 Jan Sale Sharks 3-54 Exeter Chiefs
Bye week Trailfinders
Round 4
Sat 9 Dec Loughborough Lightning 17-42 Bristol Bears
Sat 9 Dec Harlequins 27-52 Exeter Chiefs
Sat 9 Dec Trailfinders 36-7 Leicester Tigers
Sat 17 Feb Gloucester-Hartpury 29-3 Sale Sharks
Bye week Saracens
Round 5
Sat 16 Dec Bristol Bears 41-17 Trailfinders
Sat 16 Dec Exeter Chiefs 27-31 Gloucester-Hartpury
Sat 16 Dec Leicester Tigers 17-60 Saracens
Sat 16 Dec Sale Sharks 12-24 Loughborough Lightning
Bye week Harlequins
Round 6
Fri 22 Dec Trailfinders 24-22 Sale Sharks
Sat 23 Dec Saracens 32-10 Bristol Bears
Sat 23 Dec Loughborough Lightning 19-27 Exeter Chiefs
Sat 30 Dec Harlequins 19-31 Gloucester-Hartpury
Bye week Leicester Tigers
Round 7
Sat 6 Jan Gloucester-Hartpury 42-24 Loughborough Lightning
Sat 6 Jan Sale Sharks 3-69 Saracens
Sat 6 Jan Leicester Tigers 24-33 Harlequins
Sun 7 Jan Exeter Chiefs 38-19 Trailfinders
Bye week Bristol Bears
Round 8
Sat 13 Jan Leicester Tigers 12-50 Bristol Bears
Sat 13 Jan Harlequins 26-29 Loughborough Lightning
Sat 13 Jan Saracens 39-26 Exeter Chiefs
Sat 13 Jan Trailfinders 27-33 Gloucester-Hartpury
Bye week Sale Sharks
Round 9
Sat 20 Jan Bristol Bears 26-7 Harlequins
Sat 20 Jan Gloucester-Hartpury 24-15 Saracens
Sat 20 Jan Loughborough Lightning 45-21 Trailfinders
Sun 21 Jan Sale Sharks 19-22 Leicester Tigers
Bye week Exeter Chiefs
Round 10
Sat 3 Feb Leicester Tigers 26-33 Gloucester-Hartpury
Sat 3 Feb Bristol Bears 22-12 Exeter Chiefs
Sat 3 Feb Saracens 48-17 Trailfinders
Sun 4 Feb Harlequins 53-12 Sale Sharks
Bye week Loughborough Lightning
Round 11
Sat 10 Feb Saracens 29-24 Harlequins
Sat 10 Feb Loughborough Lightning 17-22 Leicester Tigers
Sun 11 Feb Exeter Chiefs 64-5 Sale Sharks
Sun 11 Feb Gloucester-Hartpury 24-19 Bristol Bears
Bye week Trailfinders
Round 12
Fri 23 Feb Leicester Tigers 14-29 Trailfinders
Fri 23 Feb Bristol Bears 33-17 Loughborough Lightning
Sat 24 Feb Exeter Chiefs 19-19 Harlequins
Sun 25 Feb Sale Sharks 19-43 Gloucester-Hartpury
Bye week Saracens
Round 13
Sat 2 Mar Gloucester-Hartpury 31-24 Exeter Chiefs
Sat 2 Mar Trailfinders 10-38 Bristol Bears
Sun 3 Mar Saracens 54-19 Leicester Tigers
Sun 3 Mar Loughborough Lightning 38-15 Sale Sharks
Bye week Harlequins
Round 14
Fri 8 Mar Gloucester-Hartpury 57-24 Harlequins
Sat 9 Mar Sale Sharks 10-26 Trailfinders
Sat 9 Mar Exeter Chiefs 43-7 Loughborough Lightning
Sun 10 Mar Bristol Bears 35-10 Saracens
Bye week Leicester Tigers
Round 15
Sat 11 May Saracens 54-21 Sale Sharks
Sat 11 May Harlequins 47-12 Leicester Tigers
Sat 11 May Trailfinders 10-40 Exeter Chiefs
Sun 12 May Loughborough Lightning 26-61 Gloucester-Hartpury
Bye week Bristol Bears
Round 16
Sat 18 May Loughborough Lightning 38-19 Harlequins
Sun 19 May Gloucester-Hartpury 59-12 Trailfinders
Sun 19 May Exeter Chiefs 7-57 Saracens
Sun 19 May Bristol Bears 64-24 Leicester Tigers
Bye week Sale Sharks
Round 17
Sat 25 May Saracens 33-31 Gloucester-Hartpury
Sat 25 May Harlequins 25-47 Bristol Bears
Sat 25 May Leicester Tigers 21-36 Sale Sharks
Sat 25 May Trailfinders 18-19 Loughborough Lightning
Bye week Exeter Chiefs
Round 18
Sun 2 June Exeter Chiefs 59-27 Leicester Tigers
Sun 2 June Harlequins 27-54 Trailfinders
Sun 2 June Loughborough Lightning 24-33 Saracens
Sun 2 June Sale Sharks 27-24 Bristol
Bye week Gloucester-Hartpury
Semi-finals
Sun 9 June Saracens 21-29 Bristol Bears
Sun 9 June Gloucester-Hartpury 50-19 Exeter
Final
Sat 22 June Gloucester-Hartpury 36-24 Bristol Bears (Sandy Park)
Allianz Premier 15s Results 2022-23
Gloucester-Hartpury won the 2022-23 Allianz Premier 15s trophy after a 34-19 defeat of Exeter Chiefs at ‘Queensholm’.
In front of a record final crowd of 9,668, they took control with scores either side of half-time, a No 8 Sarah Beckett try being followed by a penalty try after England wing Claudia MacDonald deliberately knocked the ball dead in the in-goal zone.
Kelsey Jones, Rachel Lund and Lisa Neumann also crossed for Gloucester-Hartpury, while Emily Tuttosi, Liv McGoverne and Ebony Jefferies replied in kind for Chiefs.
The 2022-23 season was played over 18 regular rounds, with home and away fixtures culminating in the knockout stages.
Wasps finished the season without a win and are expected to play in National Challenge One South East (North) next season. Darlington Mowden Park Sharks, who were also not awarded a franchise for the 2023-24 season, have applied to play in Championship One North.
Round 1
Sat 19 Nov Sale Sharks 31-12 DMP Sharks
Sat 19 Nov Bristol Bears 62-0 Wasps
Sat 19 Nov Exeter Chiefs 17-25 Gloucester-Hartpury
Sun 20 Nov Harlequins 14-28 University of Worcester Warriors
Sun 20 Nov Saracens 34-21 Loughborough Lightning
Round 2
Sat 26 Nov DMP Sharks 0-95 Exeter Chiefs
Sat 26 Nov Gloucester-Hartpury 36-5 Bristol Bears
Sun 27 Nov Loughborough Lightning 15-24 Harlequins
Sun 27 Nov Saracens 33-10 Wasps
Sun 27 Nov University of Worcester Warriors 17-24 Sale Sharks
Round 3
Sat 3 Dec Bristol Bears 84-12 DMP Sharks
Sat 3 Dec Harlequins 19-10 Saracens
Sat 3 Dec Sale Sharks 15-14 Loughborough Lightning
Sat 3 Dec Exeter Chiefs 62-18 University of Worcester Warriors
Sat 3 Dec Wasps 3-67 Gloucester-Hartpury
Round 4
Sat 10 Dec Loughborough Lightning 5-54 Exeter Chiefs
Sat 10 Dec Harlequins 40-3 Sale Sharks
Sat 10 Dec Saracens 7-53 Gloucester-Hartpury
Sat 11 Feb University of Worcester Warriors 25-38 Bristol Bears
Sat 11 Feb DMP Sharks 30-5 Wasps
Round 5
Sat 17 Dec Wasps 0-50 University of Worcester Warriors
Sat 17 Dec Bristol Bears 31-26 Loughborough Lightning
Sun 18 Dec Exeter Chiefs 27-0 Harlequins
Sun 18 Dec Gloucester-Hartpury 61-0 DMP Sharks
Sat 11 Feb Sale Sharks 5-71 Saracens
Round 6
Tue 27 Dec Harlequins 48-14 Bristol Bears
Sat 7 Jan Saracens 89-0 DMP Sharks
Sat 7 Jan University of Worcester Warriors 5-52 Gloucester-Hartpury
Sun 8 Jan Sale Sharks 10-35 Exeter Chiefs
Sun 8 Jan Loughborough Lightning 62-5 Wasps
Round 7
Sat 14 Jan Bristol Bears 48-21 Sale Sharks
Sat 14 Jan Gloucester-Hartpury 46-12 Loughborough Lightning
Sat 14 Jan Wasps 0-71 Harlequins
Sat 14 Jan DMP Sharks 5-53 University of Worcester Warriors
Sat 14 Jan Exeter Chiefs 37-19 Saracens
Round 8
Sat 21 Jan Saracens 64-20 University of Worcester Warriors
Sat 21 Jan Loughborough Lightning 41-7 DMP Sharks
Sun 22 Jan Sale Sharks 25-0 Wasps
Sun 22 Jan Exeter Chiefs 41-0 Bristol Bears
Sun 22 Jan Harlequins 22-33 Gloucester-Hartpury
Round 9
Sat 28 Jan DMP Sharks 5-49 Harlequins
Sat 28 Jan Bristol Bears 5-36 Saracens
Sat 28 Jan Wasps 0-84 Exeter Chiefs
Sat 28 Jan Gloucester-Hartpury 41-7 Sale Sharks
Sat 28 Jan University of Worcester Warriors 28-19 Loughborough Lightning
Round 10
Sat 4 Feb Exeter Chiefs 61-0 DMP Sharks
Sat 4 Feb Bristol Bears 17-19 Gloucester-Hartpury
Sat 4 Feb Wasps 3-78 Saracens
Sat 4 Feb Sale Sharks 36-34 University of Worcester Warriors
Sun 5 Feb Harlequins 39-17 Loughborough Lightning
Round 11
Sat 18 Feb Saracens 32-12 Harlequins
Sat 18 Feb Gloucester-Hartpury C-C Wasps (Gloucester awarded 5 match points)
Sat 18 Feb University of Worcester Warriors 5-57 Exeter Chiefs
Sat 18 Feb DMP Sharks 7-55 Bristol Bears
Sat 18 Feb Loughborough Lightning 17-10 Sale Sharks
Round 12
Sat 25 Feb Gloucester-Hartpury 27-36 Saracens
Sat 25 Feb Bristol Bears 59-10 University of Worcester Warriors
Sat 25 Feb Wasps 12-36 DMP Sharks
Sat 25 Feb Exeter Chiefs 45-5 Loughborough Lightning
Sun 26 Feb Sale Sharks 21-31 Harlequins
Round 13
Sat 4 Mar DMP Sharks 0-60 Gloucester-Hartpury
Sat 4 Mar Saracens 62-7 Sale Sharks
Sat 4 Mar Harlequins 25-54 Exeter Chiefs
Sat 4 Mar Loughborough Lightning 22-57 Bristol Bears
Sun 5 Mar University of Worcester Warriors 55-28 Wasps
Round 14
Sat 11 Mar Bristol Bears 31-26 Harlequins
Sat 11 Mar DMP Sharks 0-73 Saracens
Sat 11 Mar Wasps 5-70 Loughborough Lightning
Sat 11 Mar Gloucester-Hartpury 50-12 University of Worcester Warriors
Sun 12 Mar Exeter Chiefs 52-14 Sale Sharks
Round 15
Sat 13 May Sale Sharks 24-49 Bristol Bears
Sat 13 May Harlequins 80-7 Wasps
Sat 13 May University of Worcester Warriors 48-7 DMP Sharks
Sun 14 May Saracens 29-22 Exeter Chiefs
Sun 14 May Loughborough Lightning 26-40 Gloucester-Hartpury
Round 16
Sat 20 May Bristol Bears 24-21 Exeter Chiefs
Sat 20 May DMP Sharks 0-74 Loughborough Lightning
Sat 20 May University of Worcester Warriors 15-38 Saracens
Sat 20 May Wasps 7-88 Sale Sharks
Sun 21 May Gloucester-Hartpury 67-14 Harlequins
Round 17
Sat 27 May Exeter Chiefs 82-7 Wasps
Sat 27 May Loughborough C-C Worcester (no ambulance, Worcester awarded 5 points)
Sat 27 May Sale Sharks 14-48 Gloucester-Hartpury
Sun 28 May Harlequins 81-10 DMP Sharks
Sun 28 May Saracens 48-38 Bristol Bears
Round 18
Sat 3 June DMP Sharks 5-34 Sale Sharks
Sat 3 June Gloucester-Hartpury 19-58 Exeter Chiefs
Sat 3 June Loughborough Lightning 21-33 Saracens
Sat 3 June University of Worcester Warriors 33-33 Harlequins
Sat 3 June Wasps 22-41 Bristol Bears
Semi-finals
Sat 10 June Gloucester-Hartpury 21-12 Bristol Bears
Sun 11 June Exeter Chiefs 24-21 Saracens
Final
Sat 24 June Gloucester-Hartpury 34-19 Exeter Chiefs (Kingsholm)
Allianz Premier 15s Results 2021-22
The 2021-22 season concluded with Marlie Packer starring in Saracens final win over Exeter Chiefs. Saracens, who had last won the trophy in 2019, were 43-21 victors against Chiefs, who reached their first Premier 15s final in just their second season in the women’s top flight.
Round 1
Sat 4 Sept Bristol Bears 38-21 Exeter Chiefs
Sat 4 Sept Sale Sharks 24-29 Worcester Warriors
Sat 4 Sept Wasps 20-26 Saracens
Sat 4 Sept Gloucester-Hartpury 84-0 DMP Durham Sharks
Sun 5 Sept Harlequins 50-15 Loughborough Lightning
Round 2
Sat 11 Sept DMP Durham Sharks 5-77 Saracens
Sat 11 Sept Gloucester-Hartpury 17-24 Bristol Bears
Sat 11 Sept Worcester Warriors 31-66 Harlequins
Sun 12 Sept Exeter Chiefs 54-0 Sale Sharks
Sun 12 Sept Loughborough Lightning 0-29 Wasps
Round 3
Sat 18 Sept Bristol Bears 115-0 DMP Durham Sharks
Sat 18 Sept Saracens 38-7 Loughborough Lightning
Sat 18 Sept Sale Sharks 21-45 Gloucester-Hartpury
Sat 18 Sept Wasps 26-22 Worcester Warriors
Sat 18 Sept Harlequins 12-24 Exeter Chiefs
Round 4
Sat 2 Oct Bristol Bears 27-17 Sale Sharks
Sat 2 Oct Exeter Chiefs 23-13 Wasps
Sat 2 Oct DMP Durham Sharks 0-59 Loughborough Lightning
Sat 2 Oct Gloucester-Hartpury 18-21 Harlequins
Sat 2 Oct Worcester Warriors 5-34 Saracens
Round 5
Sat 9 Oct Harlequins 5-24 Bristol Bears
Sat 9 Oct Loughborough Lightning 14-18 Worcester Warriors
Sat 9 Oct DMP Durham Sharks 0-31 Sale Sharks
Sun 10 Oct Saracens 31-19 Exeter Chiefs
Sun 10 Oct Wasps 34-25 Gloucester-Hartpury
Round 6
Sat 27 Nov Gloucester-Hartpury 21-24 Saracens
Sat 27 Nov Sale Sharks 10-36 Harlequins
Sat 22 Jan DMP Durham Sharks 5-74 Worcester Warriors
Sat 27 Nov Exeter Chiefs 14-7 Loughborough Lightning
Sun 28 Nov Bristol Bears 36-17 Wasps
Round 7
Sat 4 Dec Saracens 17-12 Bristol Bears
Sat 4 Dec Wasps 22-8 Sale Sharks
Sat 4 Dec Harlequins 69-7 DMP Durham Sharks
Sat 4 Dec Gloucester-Hartpury 31-33 Loughborough Lightning
Sat 4 Dec Worcester Warriors 12-29 Exeter Chiefs
Round 8
Sat 11 Dec Exeter Chiefs 8-10 Gloucester-Hartpury
Sat 11 Dec Worcester Warriors 12-14 Bristol Bears
Sat 11 Dec Wasps 70-0 DMP Durham Sharks
Sat 11 Dec Loughborough Lightning 27-0 Sale Sharks
Sun 12 Dec Saracens 17-36 Harlequins
Round 9
Sat 18 Dec Loughborough Lightning 17-14 Bristol Bears
Sat 18 Dec DMP Durham Sharks 0-88 Exeter Chiefs
Sat 22 Jan Sale Sharks 26-41 Saracens
Sun 19 Dec Worcester Warriors 10-36 Gloucester-Hartpury
Mon 27 Dec Harlequins 29-5 Wasps
Round 10
Sat 8 Jan Bristol Bears 14-36 Gloucester-Hartpury
Sat 22 Jan Wasps 22-41 Loughborough Lightning
Sat 8 Jan Sale Sharks 7-43 Exeter Chiefs
Sun 9 Jan Saracens 104-0 DMP Durham Sharks
Sat 12 Feb Harlequins 42-15 Worcester Warriors
Round 11
Sat 15 Jan DMP Durham Sharks 7-48 Bristol Bears
Sat 15 Jan Gloucester-Hartpury 17-3 Sale Sharks
Sat 15 Jan Loughborough Lightning 12-27 Saracens
Sun 16 Jan Worcester Warriors v Wasps – Away Walkover
Sun 16 Jan Exeter Chiefs 18-17 Harlequins
Round 12
Sat 29 Jan Wasps 15-15 Exeter Chiefs
Sat 29 Jan Loughborough Lightning 58-5 DMP Durham Sharks
Sat 29 Jan Saracens 39-28 Worcester Warriors
Sat 29 Jan Harlequins 26-12 Gloucester-Hartpury
Sun 30 Jan Sale Sharks 5-36 Bristol Bears
Round 13
Sat 5 Feb Bristol Bears 12-10 Worcester Warriors
Sat 5 Feb Gloucester-Hartpury 32-36 Exeter Chiefs
Sat 5 Feb Sale Sharks 3-32 Loughborough Lightning
Sat 5 Feb DMP Durham Sharks 0-46 Wasps
Sat 5 Feb Harlequins 8-22 Saracens
Round 14
Sat 19 Feb Wasps 5-7 Bristol Bears
Sat 19 Feb Worcester Warriors 57-17 DMP Durham Sharks
Sat 19 Feb Loughborough Lightning 28-25 Exeter Chiefs
Sun 20 Feb Harlequins 40-8 Sale Sharks
Sun 13 Mar Saracens 35-20 Gloucester-Hartpury
Round 15
Sat 26 Feb Loughborough Lightning 19-19 Gloucester-Hartpury
Sat 26 Feb DMP Durham Sharks 5-48 Harlequins
Sat 26 Feb Exeter Chiefs 60-7 Worcester Warriors
Sat 26 Feb Sale Sharks 14-53 Wasps
Sun 27 Feb Bristol Bears 26-30 Saracens
Round 16
Sat 5 Mar Wasps 30-14 Harlequins
Sat 5 Mar Exeter Chiefs 90-7 DMP Durham Sharks
Sat 5 Mar Bristol Bears 26-26 Loughborough Lightning
Sat 5 Mar Gloucester-Hartpury 15-12 Worcester Warriors
Sun 6 Mar Saracens 41-32 Sale Sharks
Round 17
Sat 7 May Bristol Bears 26-43 Harlequins
Sat 7 May Exeter Chiefs 54-12 Saracens
Sat 7 May Gloucester-Hartpury 34-7 Wasps
Sat 7 May Sale Sharks 57-5 DMP Durham Sharks
Sat 7 May Worcester Warriors 34-24 Loughborough Lightning
Round 18
Sat 14 May DMP Durham Sharks 0-67 Gloucester-Hartpury
Sat 14 May Exeter Chiefs 29-26 Bristol Bears
Sat 14 May Loughborough Lightning 22-17 Harlequins
Sat 14 May Saracens 31-26 Wasps
Sat 14 May Worcester Warriors 51-26 Sale Sharks
Semi-finals
Sun 22 May Saracens 30-10 Harlequins
Sun 22 May Exeter Chiefs 28-24 Bristol Bears
Final
Fri 3 June Saracens 43-21 Exeter
Allianz Premier 15s Results 2020-21
Round 1
Sat 10 Oct Gloucester-Hartpury Women’s RFC 34-14 Exeter Chiefs Women
Sat 10 Oct Harlequins Women 103-0 DMP Durham Sharks
Sat 10 Oct Sale Sharks Women 7-29 Loughborough Lightning
Sat 10 Oct Saracens Women 34-25 Worcester Warriors Women
Sat 31 Oct Bristol Bears Women 10-64 Wasps FC Ladies
Round 2
Sat 17 Oct DMP Durham Sharks 5-58 Worcester Warriors Women
Sat 17 Oct Exeter Chiefs Women 22-24 Bristol Bears Women
Sat 17 Oct Sale Sharks Women 10-40 Saracens Women
Sat 17 Oct Wasps FC Ladies 12-31 Harlequins Women
Sat 17 Oct Loughborough Lightning 32-26 Gloucester-Hartpury Women’s RFC
Round 3
Sat 24 Oct Bristol Bears Women 5-12 Loughborough Lightning
Sat 24 Oct Harlequins Women 33-14 Exeter Chiefs Women
Sat 24 Oct Saracens Women 72-0 DMP Durham Sharks
Sat 24 Oct Worcester Warriors Women 7-22 Wasps FC Ladies
Sat 21 Nov Gloucester-Hartpury Women’s RFC 17-14 Sale Sharks Women
Round 4
Sat 7 Nov Exeter Chiefs Women 19-7 Worcester Warriors Women
Sat 7 Nov Gloucester-Hartpury Women’s RFC 5-43 Saracens Women
Sat 7 Nov Loughborough Lightning 24-33 Harlequins Women
Sat 7 Nov Sale Sharks Women 18-40 Bristol Bears Women
Sat 7 Nov Wasps FC Ladies 105-0 DMP Durham Sharks
Round 5
Sat 14 Nov Bristol Bears Women 3-28 Gloucester-Hartpury Women’s RFC
Sat 14 Nov DMP Durham Sharks 6-31 Exeter Chiefs Women
Sat 14 Nov Harlequins Women 31-0 Sale Sharks Women
Sat 14 Nov Saracens Women 33-27 Wasps FC Ladies
Sat 14 Nov Worcester Warriors Women 8-20 Loughborough Lightning
Round 6
Sat 28 Nov Bristol Bears Women 10-36 Saracens Women
Sat 28 Nov Exeter Chiefs Women 14-24 Wasps FC Ladies
Sat 28 Nov Gloucester-Hartpury Women’s RFC 5-22 Harlequins Women
Sat 28 Nov Loughborough Lightning 57-3 DMP Durham Sharks
Sat 28 Nov Sale Sharks Women 11-0 Worcester Warriors Women
Round 7
Sat 5 Dec Harlequins Women 61-17 Bristol Bears Women
Sat 5 Dec Wasps FC Ladies 21-10 Loughborough Lightning
Sun 6 Dec Worcester Warriors Women 7-15 Gloucester-Hartpury Women’s RFC
Sat 30 Jan Exeter Chiefs Women 22-14 Saracens Women
Sat 20 Feb DMP Durham Sharks 0-47 Sale Sharks Women
Round 8
Sat 12 Dec Bristol Bears Women 12-15 Worcester Warriors Women
Sat 12 Dec Loughborough Lightning 14-7 Exeter Chiefs Women
Sat 12 Dec Sale Sharks Women 8-30 Wasps FC Ladies
Sat 20 Feb Harlequins Women v Saracens Women (Cancelled – Away Walk Over)
Sat 13 Mar Gloucester-Hartpury Women’s RFC 74-7 DMP Durham Sharks
Round 9
Sat 19 Dec DMP Durham Sharks 3-50 Bristol Bears Women
Sat 19 Dec Exeter Chiefs Women 38-0 Sale Sharks Women
Sat 19 Dec Saracens Women 29-24 Loughborough Lightning
Sat 19 Dec Wasps FC Ladies 29-17 Gloucester-Hartpury Women’s RFC
Sun 20 Dec Worcester Warriors Women 12-24 Harlequins Women
Round 10
Sat 9 Jan Bristol Bears Women 27-31 Exeter Chiefs Women
Sat 9 Jan Gloucester-Hartpury Women’s RFC 21-29 Loughborough Lightning
Sat 9 Jan Worcester Warriors Women 70-6 DMP Durham Sharks
Sat 20 Feb Harlequins Women 20-19 Wasps FC Ladies
Sun 14 Mar Saracens Women 47-18 Sale Sharks Women
Round 11
Sat 6 Feb DMP Durham Sharks 3-73 Saracens Women
Sat 6 Feb Exeter Chiefs Women 7-6 Harlequins Women
Sat 6 Feb Loughborough Lightning 42-14 Bristol Bears Women
Sat 6 Feb Sale Sharks Women 7-26 Gloucester-Hartpury Women’s RFC
Sat 6 Feb Wasps FC Ladies 40-3 Worcester Warriors Women
Round 12
Sat 13 Feb Bristol Bears Women 22-12 Sale Sharks Women
Sat 13 Feb Harlequins Women 17-20 Loughborough Lightning
Sat 13 Feb Worcester Warriors Women 10-17 Exeter Chiefs Women
Sun 14 Feb Saracens Women 36-10 Gloucester-Hartpury Women’s RFC
Sat 3 Apr DMP Durham Sharks 14-27 Wasps FC Ladies
Round 13
Sat 27 Feb Exeter Chiefs Women 76-5 DMP Durham Sharks
Sat 27 Feb Wasps FC Ladies 26-24 Saracens Women
Sat 27 Feb Loughborough Lightning 43-14 Worcester Warriors Women
Sat 27 Feb Gloucester-Hartpury Women’s RFC 36-0 Bristol Bears Women
Sat 27 Feb Sale Sharks Women 5-45 Harlequins Women
Round 14
Sat 6 Mar Wasps FC Ladies 29-31 Exeter Chiefs Women
Sat 6 Mar DMP Durham Sharks 0-62 Loughborough Lightning
Sat 6 Mar Harlequins Women 28-15 Gloucester-Hartpury Women’s RFC
Sat 6 Mar Saracens Women 53-7 Bristol Bears Women
Sun 7 Mar Worcester Warriors Women 31-21 Sale Sharks Women
Round 15
Sat 20 Mar Bristol Bears Women 7-62 Harlequins Women
Sat 20 Mar Gloucester-Hartpury Women’s RFC 28-24 Worcester Warriors Women
Sat 20 Mar Loughborough Lightning 14-36 Wasps FC Ladies
Sat 20 Mar Saracens Women 34-21 Exeter Chiefs Women
Sat 20 Mar Sale Sharks Women 31-3 DMP Durham Sharks
Round 16
Sat 27 Mar Wasps FC Ladies 50-0 Sale Sharks Women
Sat 27 Mar DMP Durham Sharks 7-38 Gloucester-Hartpury Women’s RFC
Sat 27 Mar Saracens Women 17-17 Harlequins Women
Sat 27 Mar Exeter Chiefs Women 17-12 Loughborough Lightning
Sun 28 Mar Worcester Warriors Women 29-21 Bristol Bears Women
Round 17
Sat 17 Apr Harlequins Women 31-7 Worcester Warriors Women
Sat 17 Apr Bristol Bears Women 17-34 DMP Durham Sharks
Sat 17 Apr Loughborough Lightning 29-38 Saracens Women
Sat 17 Apr Gloucester-Hartpury Women’s RFC 20-25 Wasps FC Ladies
Sat 17 Apr Sale Sharks Women 17-10 Exeter Chiefs Women
Round 18
Sat 8 May Exeter Chiefs Women 12-18 Gloucester-Hartpury Women’s RFC
Sat 8 May DMP Durham Sharks 0-67 Harlequins Women
Sat 8 May Loughborough Lightning 26-12 Sale Sharks
Sat 8 May Wasps FC Ladies 62-12 Bristol Bears Women
Sat 8 May Worcester Warriors Women 0-27 Saracens Women
Semi-finals
Sat 22 May Harlequins 25-14 Wasps
Sat 22 May Saracens 28-24 Loughborough
Final
Sun 30 May Harlequins 25-17 Saracens
